Hoe hard raakt de lockdown de hotels? ‘Beter kort pijn dan lang jeuk’

Een hotelkamer in een viersterrenhotel in Amsterdam-Zuid. Beeld ANP

Raymonde van der Louw, mede-eigenaar van The Roosevelt in Middelburg:

‘De annuleringen stromen nu binnen. En ja, hotels waren natuurlijk heel populair geworden, want ‘daar mocht het allemaal wel’. Tussen aanhalingstekens dan, hè. Het is heel dubbel, moet ik eerlijk zeggen. De omzet is fijn, maar je wilt het ook veilig houden.

‘We kregen soms ook wel gasten die, laten we zeggen, wat anders waren dan normaal. Ze gedroegen zich wel veilig, maar de drankrekening was soms best heftig. En dan verandert het gedrag toch wat.

‘Ik ben blij dat we open mogen blijven. Tegelijkertijd is het een beetje een opluchting dat het restaurant dichtgaat. Het voelde toch altijd vervelend tegenover collega’s met een restaurant. Zij dicht en jij open, dat was wel krom.’

Erik-Jan Ginjaar, directeur Postillion hotels (7 hotels, van Arnhem tot Rotterdam):

‘Beter kort pijn dan lang jeuk. Dus ik ben niet rouwig om deze strenge maatregelen. De premier heeft bijzonder duidelijk gemaakt dat ze nodig zijn. We komen er wel doorheen, ondanks 65 procent minder omzet dan vorig jaar.

‘Dat Rutte zei dat hotels toch een beetje de nieuwe restaurants waren geworden, omdat de gewone restaurants waren gesloten, daar heb ik beeld bij. We hebben zelf afgelopen weekend ook fantastisch gedraaid. Dat is geweldig, maar het draagt natuurlijk niet bij aan een afname van het aantal reisbewegingen. En daar gaat het toch om.’

Rudolf van Dijk, directeur Intercontinental Amstel Hotel Amsterdam:

‘Wie gaat er nog in een hotel zitten als daar geen eten of drinken kan worden aangeboden? Waar is dan de volledige beleving? We hadden al een kerstscenario opgezet, voor een veilig verblijf van onze gasten in hotel en restaurant. Nu verwachten we niet meer dan een minimale bezetting.

‘De opmerking van Rutte over hotels die zich ontwikkelen als restaurants, die herken ik niet. Je moet toch altijd het aantal gasten beperken en voldoende afstand creëren. Dat kun je niet ‘goed draaien’ noemen.

‘De situatie is bijna luguber. Na de restaurants en bars stellen nu veel hotels de vraag: gaan we volhouden of stoppen? We blijven zeker open tot het eind van het jaar. En daarna? Dat gaan we nog bekijken.’

Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland:

‘Het regent annuleringen bij hotels in het hele land. En dat terwijl de kerstdagen nog iets hadden kunnen goedmaken van een heel slecht jaar. Wat steekt is dat hotels ook geen roomservice mogen leveren. Je mag de gasten wel door je hotel laten lopen naar een uitgiftepunt van maaltijden. Dan zie ik liever getraind personeel veilig langs de kamers gaan. Het lijkt allemaal symboolpolitiek. Den Haag wil daadkracht laten zien.’

Ton Vuyk, eigenaar Het Paleis in Groningen:

‘Dit is een jaar van bizarre pieken. We verliezen nu veel boekingen. Bijvoorbeeld museumbezoekers, die afzeggen vanwege de sluiting van de musea. Het hotel blijft wel open, al is het met een takeawayontbijt. De brasserie gaat dicht.

‘2020 sluiten we af met verlies, dat is zeker. Maar wel met veel minder verlies dan we hadden gedacht. Dat komt door de steun van de overheid, maar ook door onze geweldige huisbaas, de corporatie Nijestee. Die heeft ons meteen de helft huurkorting gegeven. En de zomer was voor ons ongelofelijk goed, omdat iedereen in eigen land op vakantie ging.’