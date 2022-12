Hoe goede bedoelingen de wond dieper maken: zelden voelde Rutte zich zo slecht begrepen

Het Rotterdams Slavernijmonument aan de Lloydkade. Beeld Remko de Waal

Premier Rutte zal zich dezer dagen weer realiseren waarom hij ooit zijn premierschap begon met een kruistocht tegen lekkende collega’s en coalitiepartijen. De teloorgang van de voorgenomen excuses voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden is een sprekend voorbeeld van de schade die een lek kan aanrichten: wat een groots en overdonderend gebaar had moeten worden aan de vooravond van het herdenkingsjaar van 150 jaar slavernij, dreigt als gevolg van de voortijdige aankondiging te ontaarden in een exercitie die de wonden slechts dieper maakt.

Iedereen heeft nu immers al een oordeel over de operatie voordat die zich heeft voltrokken. De aankondiging van vijf Surinaamse stichtingen dat ze via een kort geding willen voorkomen dat Nederland de excuses nu gaat aanbieden, roept de vraag op hoe het kabinet zich hier nog uit kan redden.

Waar de pijn precies zit bij de nazaten, is niet eenduidig samen te vatten. Er zijn vele organisaties en stichtingen die zeggen te spreken namens een deel van de gemeenschappen, maar onderling zijn ze het lang niet altijd eens. De rode draad is deze: waarom nu opeens, waarom zonder voorafgaand overleg en waarom gaat Rutte zelf de excuses uitspreken en is er geen rol voor de koning?

Niet over één nacht ijs

Het zijn bezwaren die in de regeringscoalitie, achter de schermen, op onbegrip stuiten. Daar wordt erop gewezen dat het kabinet niet over één nacht ijs gaat. In 2001 ging minister Van Boxtel namens het tweede kabinet-Kok al door het stof: Nederland had ‘diepe spijt, neigend naar berouw’. Twaalf jaar later mocht namens het tweede kabinet-Rutte de neiging er vanaf: vice-premier Asscher maakte er ‘diepe spijt en berouw’ van.

Het derde kabinet-Rutte reageerde vervolgens met de instelling van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat het nationale debat over de verwerking van de slavernij op gang moest brengen. De leden, onder anderen: Dagmar Oudshoorn (directeur van Amnesty International), oud-topvoetballer Edgar Davids, juriste en mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Glenn de Randamie (beter bekend als de artiest Typhoon) en Ruben Severina, jarenlang het gezicht van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland.

Hun advies, in 2021: bied excuses aan voor het slavernijverleden, erken dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is, laat merken dat de staat zich realiseert dat de gevolgen voor veel mensen nog altijd voelbaar zijn en dat er herstelbeleid nodig is. Daartoe zou een fonds moeten worden opgericht.

Eenzijdig besluit

Ingewijden merken op dat dit precies is wat het kabinet in gang wil zetten. Stapsgewijs, zo benadrukt Rutte zelf: op 19 december het gebaar, op 1 juli de feestelijke viering van het 150-jarig jubileum van de afschaffing – waarschijnlijk met een rol voor de koning – plus een fonds met 200 miljoen euro om het historisch bewustzijn over de gevolgen van de slavernij te vergroten. Het kabinet dacht het daarmee een goede beurt zou maken. ‘De gedachte is dat het kabinet moet reageren op de Dialooggroep’, aldus de premier vrijdag. ‘Het lijkt ons goed dat te doen voordat het herdenkingsjaar een aanvang neemt.’

De inderhaast belegde bijeenkomst van donderdag in het Catshuis, met een groot gezelschap van organisaties en stichtingen, heeft in elk geval bij een deel van de aanwezigen de lucht wat geklaard. De aankondiging van het kort geding maakte vrijdag echter duidelijk dat dit niet voor iedereen zo is: de vijf organisaties voelen zich ‘vernederd’, niet meegenomen in het proces en zien slechts bevestigd dat ze door de staat niet als gelijken worden behandeld. ‘Het kabinet heeft een buitengewoon eenzijdig besluit genomen en daarmee misbruik gemaakt van zijn machtspositie.’

Vooralsnog houdt het kabinet vast aan 19 december. De hoop dat iedereen overtuigd kan worden is opgegeven, maar komende week volgt nog wel een poging door middel van gesprekken met de betrokken organisaties. ‘We zullen niet iedereen voor 100 procent mee kunnen krijgen’, erkende Rutte vrijdag. ‘Maar we proberen het wel.’