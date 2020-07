Hoe glamoureus kan Flevoland eigenlijk zijn? ‘In de avond wijntjes drinken. Overdag de omgeving verkennen’

Kaya Bouma en Hassan Bahara beschrijven vanaf campings en vakantieparken hoe Nederland ‘noodgedwongen’ vakantie in eigen land viert. In deze aflevering: pop-up camping Natuurlijk Glamping in Flevoland.

Je had deze zomer willen trouwen in prachtig Italië, met alles er op en er aan, maar nu zit je op een pop-up glamping ergens in Flevoland. Lullig natuurlijk, maar gelukkig is het net deze week heerlijk zomerweer en blijkt de glamping gesitueerd te zijn in een schitterende omgeving die alle clichés over Flevoland – plat en saai – wegblaast.

De man in kwestie die zijn Italiaanse trouwplannen eerder dit jaar dankzij corona in duigen zag vallen heet Roy Doomen. Bankmedewerker van beroep, en woonachtig in Nijmegen. Hij zit op een tuinstoeltje voor de ingang van zijn glamping. Dochter Lotte en partner Connie Mölder komen er bij zitten. Ondertussen rent zoontje Sam een frisbee achterna.

Het jonge gezin had pas vorige week besloten om er een midweekje op uit te trekken. Kamperen hadden ze nog nooit gedaan, zelf een tentje opzetten evenmin, dus viel de keuze op een kant-en-klare glamping – een samentrekking van glamorous en camping - waar je zo je koffers naar binnen kunt rollen en nog elektriciteit hebt ook. Vrienden wezen het gezin op deze locatie, Natuurlijk Glamping, een kakelverse pop-up camping aan de rand van Horsterwold, het grootste loofboombos van Nederland.

‘We zitten er net vier uur en tot nu toe is het erg relaxed’, zegt Roy. ‘In de avond wat wijntjes drinken. Overdag de omgeving verkennen. Ik denk wel dat het goed komt deze week.’

Eigenlijk had uw verslaggever deze week op een hele andere pop-up camping bij Horsterwold moeten staan. Een ondernemer die in pre-coronatijd tenten opzette op festivalterreinen wilde zijn bedrijf draaiende houden door een pop-up camping te beginnen. Op het laatste moment werd alles afgeblazen vanwege te weinig boekingen. Want in een tentje vakantie vieren in Flevoland? Om zoiets aantrekkelijk te laten klinken moet je toch net iets meer aanbieden dan normaal.

Dat laatste werd wel begrepen door de mannen achter Natuurlijk Glamping: Tammo van Brakel en Benjamin Besselsen. Twee ondernemers die pre-corona druk waren met de opbouw van festivalterreinen. Een kleine maand geleden klopten ze aan bij camping de Parel, een wat oudere familiecamping in Hosterwold, met de vraag of ze het leegstaand terrein rondom de Parel in gebruik mochten nemen. De oude kampeerrotten reageerden enthousiast: eindelijk weer wat reuring in de tent!

Binnen twee weken stampten Van Brakel en Besselsen een klein glampingparadijs uit de grond, met dertig tenten variërend in luxe. Koken op een butagasstelletje hoeft ook niet, want wie honger heeft kan op zijn slippers naar het ruime pop-up restaurant sloffen. Deze week zijn bijna alle tenten – op twee na – geboekt, en uitbreiding volgt.

‘We hebben met advertenties in onder meer Libelle gemikt op de jonge moeders tussen de 25 en 45 jaar oud’ zegt Bessels. ‘Dat zijn toch vaak degenen die bepalen waar het gezin op vakantie gaat.’ De mannen praten als volleerde campingbeheerders. Terwijl ze een maand of wat geleden zelf nog geen enkel idee hadden van het campingleven in Flevoland, of all places. Nu spreken ze gloedvol over konikpaarden die in het gebied lopen en over eikenbomen die dankzij de vruchtbare grond in Flevoland harder groeien dan normaal.

Zeker. Het is mooi gebied. Maar comfort is ook best belangrijk. Een blik over het terrein van Natuurlijk Glamping op een vroege dinsdagmorgen maakt duidelijk waarom. Het zijn vooral jonge gezinnen met kinderen van basisschoolleeftijd die uit de glampings stappen. En iedereen weet: kinderen van die leeftijd zijn net iets beter te hanteren in ruim opgezette tenten met echte bedjes en met stopcontacten waar je af en toe de iPad in kunt pluggen om een moeilijk kind rustig te krijgen.

‘Het was een prima eerste nacht’ zeggen Joost en Marlies uit Enkhuizen, een stel dat niet eerder kampeerde. Geen klachten over de bedden. Misschien een beetje fris ’s nachts, maar daar hebben ze niet minder om geslapen. Het resultaat: twee goed uitgeslapen volwassen en twee frisse kindertjes – Daan en Jade – die nog genoeg energie hebben om op de fiets te stappen en het mooie Hosterwold te verkennen.