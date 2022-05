Hoe gesjeesde scholier Adriaan Mol (38) het tot miljardair schopte met zijn betaaldienst Mollie

Adriaan Mol, oprichter en grootaandeelhouder van betaaldienst Mollie. Beeld Mollie

‘Véél angstige en slapeloze nachten’ hadden de kunstenaars Ludmila Danon en Pieter Laurens Mol eind jaren negentig om hun puberzoon Adriaan. ‘Gewoon een erg leuk kind’, met een ‘opgeruimd karakter’, typeert zijn vader hem, maar op de middelbare school begonnen de moeilijkheden. ‘Met het gangbare schoolsysteem kon hij niet overweg, de lol was er snel af en het was voor niemand meer prettig.’

‘Ik herinner me niet dat Adriaan ooit zijn huiswerk voor school maakte, dat schoot er allemaal bij in’, zegt zijn moeder. ‘Achter de computer, aan het programmeren – uren, dagen, weken.’

‘Adriaan trok zich vaak terug om zijn eigen ding te doen’, zegt zijn vader, ‘het was voor ons moeilijk in te schatten wat hij precies achter zijn computer aan het uitspoken was.’

‘Wat gaat er met hem gebeuren, wat gaat er van hem terechtkomen?’, lag Danon ’s nachts te malen. ‘Ergens ten einde raad’ belde ze een bevriend stel, beeldend kunstenaar Marjolijn van den Assem en architect Victor Veldhuijzen van Zanten, wier zoon Boris op zijn 15de van school was gegaan, en op zijn 25ste het internetbedrijf V3 had opgericht, dat hij in 1999 voor meer dan 20 miljoen gulden zou verkopen. Of Boris haar zoon een beetje onder zijn vleugels wilde nemen, was Danons verzoek.

130 duizend klanten

‘Het moet een vreemde gewaarwording voor hem geweest zijn’, zegt Boris Veldhuijzen van Zanten, de latere oprichter van techblog The Next Web, een dochter van de Financial Times. ‘Adriaan kwam uit een beschermd milieu in Breukelen en opeens stond hij bij mij voor de deur in Amsterdam. ‘Wil je een biertje?’, vroeg ik de eerste keer dat hij op bezoek kwam. ‘Nee, ik ben 14’, antwoordde hij. ‘O shit ja’, dacht ik, ‘dat kan natuurlijk nog helemaal niet’, lacht hij.

Veldhuijzen van Zanten kon toen niet bevroeden dat hij ‘een kleine rol zou spelen in een spectaculair avontuur’ dat van Adriaan Tobias Mol (38), met een papieren vermogen van 3,5 miljard euro, ‘de rijkste Nederlandse selfmade ondernemer onder de 40’ zou maken, becijferde zakenblad Quote onlangs. De uiteindelijk gesjeesde middelbare scholier, die zijn kameraden als tiener een rolberoerte bezorgde door de telefoonnummers van hun vriendinnetjes te kapen en in hun naam per sms de verkering uit te maken, is tegenwoordig niet weg te denken van onze bankafschriften met zijn digitale kassa Mollie. Met zijn betaaldienst, opgericht toen de zelfbenoemde computernerd amper 20 was, regelt Mol de transacties van bijna 130 duizend ondernemers, van de pizzeria, bloemist of sportschool om de hoek tot grotere vissen als Unicef en Moët & Chandon.

Overigens beleeft Adriaan Mol zelf ongeveer evenveel plezier aan stipnoteringen in de Quote 500 als aan een wortelkanaalbehandeling, gniffelt zijn kompaan Robert Vis. Met Mol richtte hij het – net als Mollie – inmiddels op meerdere miljarden euro’s gewaardeerde communicatieplatform MessageBird op, dat software levert waarmee bedrijven het contact met hun klanten kunnen vergemakkelijken. ‘Als je Adriaan wilt typeren in je profiel, dan is het dat hij dat hele profiel liever niet gewild had. Het is iemand die liever op de achtergrond blijft en lekker in een donker kamertje achter zijn laptop zit te programmeren.’

Materiële zaken

‘Hij houdt niet van koude drukte’, zegt zijn vader, ‘hij blijft gelukkig ‘cool’ en daar ben ik erg blij om.’ Hoewel Mol geen asceet is, hecht hij niet overdreven veel waarde aan materiële zaken, zegt Koen van Tongeren, net als Mol jarenlang betrokken bij onemorething.nl, een site voor Apple-aficionado’s. ‘Ik weet nog dat hij me eens de Porsche liet zien die hij net had gekocht. Een paar maanden later vroeg ik hem hoe het met zijn auto ging. ‘Ja, ik vond het maar onhandig’, zei hij, ‘zo vaak kom ik niet buiten de ring van Amsterdam.’ Had-ie zijn Porsche maar weer van de hand gedaan, en een scooter gekocht.’

‘Wat ik altijd leuk aan Adriaan vind, is dat hij weigert de wereld te aanvaarden zoals die is’, zegt Veldhuijzen van Zanten. Dat zit hem al in kleine dingen. ‘Laatst belandden we om 1 uur ’s nachts bij een bar. ‘Sorry, we zijn dicht’, zei de eigenaar. Ik dacht: o, dan gaan we maar. Maar Adriaan zei: ‘Jullie zijn wel dicht, maar jullie gaan eerst nog een uur opruimen, toch?’ Typisch Adriaan: waar een ander gewoon naar huis was gegaan, was het voor hem pas het begin van de onderhandelingen. Hij wist de eigenaar over te halen, en zo hebben we uiteindelijk nog een uur in die bar gezeten.’

Weigeren de wereld te aanvaarden, deed Mol ook toen hij in 2004 vanuit de zolderkamer van zijn ouderlijk huis Mollie begon, ziet Robert Vis. ‘Betalen met iDeal bijvoorbeeld was aanvankelijk ongelooflijk ingewikkeld. Adriaan heeft toen als eerste een api (application programming interface, red.) ontwikkeld, waardoor kleinere webwinkels er makkelijk gebruik van konden maken. Dat is echt typerend voor Adriaan, om voortdurend te denken: waarom kunnen we dit niet anders doen?’