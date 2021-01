Hoe gaat het met vaccineren in Nederland en wereldwijd? De belangrijkste grafieken op een rij

Beeld Titus Knegtel

De cijfers zijn nog niet voor alle landen compleet. Niet elk land rapporteert dagelijks over het aantal uitgevoerde vaccinaties, en anders dan bij het aantal gemelde besmettingen zijn er geen officiële Europese of wereldwijde databronnen. De wereldwijde cijfers houdt de statistische website Our World in Data zo goed mogelijk bij. Deze informatie ziet u hier. In Nederland is er nog geen structurele informatievoorziening over het aantal vaccinaties. De cijfers die u hieronder ziet zijn gebaseerd op berichtgeving van het RIVM,de GGD's en het coronadashboard.

Vaccinaties in Nederland

Op 6 januari is in Nederland het eerste vaccin tegen het nieuwe coronavirus gezet. Hieronder ziet u het aantal uitgevoerde vaccinaties sinds die datum. Van de vaccins die nu in Nederland worden gezet zijn twee doses nodig.

De meeste personen zijn vooralsnog gevaccineerd op een van de GGD locaties. Hieronder een overzicht van het aantal toegediende doses vaccin per type locatie.

Vaccinaties in de Europese Unie

Alle EU-landen krijgen in principe hetzelfde aantal vaccins geleverd, omgerekend naar inwonertal. Toch verschilt het tempo van het vaccineren behoorlijk. De late start en het langzame begin van het Nederlandse vaccinatieprogramma hebben geleid tot een achterstand, vergeleken met onze buurlanden. Hieronder ziet u het het cumulatieve aantal toegediende doses vaccin per 100 inwoners door de tijd heen in de 27 EU-landen.

Welk buurland deze week de meeste doses vaccin heeft toegediend ziet u in de onderstaande grafiek.

Vaccinaties wereldwijd

Veel landen zijn inmiddels begonnen met vaccineren. Het absolute aantal uitgevoerde vaccinaties zegt niet veel bij de vergelijking tussen grotere en kleinere landen. Daarom ziet u hieronder ook het aantal uitgevoerde vaccins per 100 inwoners. We laten hier, naast Nederland, de landen zien met het grootste aantal toegediende vaccins. U kunt zelf andere landen selecteren om weer te geven.

Welke landen op dit moment relatief de meeste inwoners hebben gevaccineerd tegen het coronavirus ziet u in de onderstaande grafiek.

Informatie over alle landen

Detailinformatie over alle landen waar inmiddels informatie over vaccinaties van beschikbaar is, vindt u in de onderstaande tabel.