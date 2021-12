Hoe gaat het met Sanjar na haar vlucht uit Afghanistan: ‘Ze wil vooral heel graag de zee zien’

Gevluchte Afghaanse kinderen lopen door de gang van vluchtelingenkamp Heumensoord. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rond de kerstdagen vertellen redacteuren van de Volkskrant hoe het nu gaat met de hoofdpersoon van een verhaal dat dit jaar veel reacties opleverde. Lees hier het ooggetuigenverslag van Sanjar in Kabul. Lees hier het verhaal over haar vlucht naar Nederland.

Je sprak Sanjar vlak nadat de Taliban Afghanistan veroverd had. Hoe kwam je te midden van de chaos met haar in contact?

‘Ik had toevallig weekenddienst op de redactie in Amsterdam toen Kabul viel. Om het conflict dichter bij de lezer te krijgen, ging ik op zoek naar stemmen uit Afghanistan. Via een Nederlandse vluchtelingenhulpverlener die in Kabul was toen de pleuris uitbrak, kwam ik in contact met een groep vrouwenactivisten. Een van hen – om veiligheidsredenen noemden we haar Sanjar – was bereid mij te woord te staan.

‘Sanjar kon haar zorgen in vloeiend Engels onder woorden brengen: dat ze zo bang was dat haar opleiding straks voor niks was geweest, dat ze niet meer zonder man de straat op mocht, wat er nu van haar zusje moest worden. Ze gaf de crisis een menselijk gezicht.

‘Ruim een week na dat verhaal werd ze geëvacueerd. Ze kwam in Harskamp terecht, in Nederland. Toen sprak ik haar weer. Je merkte dat ze toen meer tijd had gehad om na te denken over wat haar overkomen was. De toon van haar verhaal was anders: heel verdrietig en ontzet.’

Wat gebeurde er nadat het tweede verhaal in de krant verschenen was?

‘Op het verhaal van Sanjar kreeg ik veel reacties van lezers die haar wilden helpen. Ik heb nog teruggemaild: je kunt ook een bedrag doneren voor alle evacuees, aan een hulporganisatie zoals VluchtelingenWerk Nederland. Maar lezers stonden erop: ik wil háár helpen. Dit slachtoffer had tenslotte een gezicht gekregen.

‘Een groep vrienden kocht een laptop voor Sanjar. Een vrouw wierp zich op als een soort moederfiguur. Zij schreef: ik heb zes kinderen die allemaal het huis uit zijn. Nu wil ik voor háár een moeder zijn, wat heeft ze nodig? Zij probeert Sanjar nu moreel te steunen.

‘Vanuit het opvangcentrum vertelde Sanjar dat het die eerste dag na aankomst zo armoedig voelde om na het douchen niks op haar gezicht te kunnen smeren. Dat stond ook zo in de krant. Een oudere dame die zelf de oorlog van nabij heeft meegemaakt, schreef dat ze zich dat goed kon voorstellen, en dat ze het zo zielig vond voor haar. Een paar dagen later kon ik een hele tas met cosmetica voor Sanjar ophalen: bodylotion, crèmes, shampoo. Ze had zelfs hemdjes en onderbroeken bij de Hema gekocht. Dat ontroerde me echt.’

Om een goed verhaal te schrijven, moet je je inleven in de hoofdpersonen van je verhaal, maar om objectief te blijven schrijven, moet je afstand houden. Je mailde mij dat je niet meer met journalistieke onafhankelijkheid over Sanjar kan berichten. Waar ligt de grens?

‘Ik heb Sanjar te veel geholpen. In oktober ging ik die tas langsbrengen. Dat vond ik best wel heftig. Ik kom veel in vluchtelingenkampen. Als mensen op een plek als Lesbos aan me vragen of ik medicijnen of geld voor ze kan regelen, of contact kan zoeken met hun familie, dan zeg ik altijd: ‘Ik ben geen hulpverlener. Het enige wat ik kan doen, is jouw verhaal opschrijven zodat mensen jullie niet vergeten.

‘Nu handelde ik plotseling niet meer als journalist, maar op persoonlijke titel. Maar ja, ik kon moeilijk tegen lezers zeggen: ja, leuk en aardig die hulp, maar hier doe ik niet aan mee, want ik ben journalist. Ik gunde het haar zo. Nu houd ik wel contact om te zien waar ze hulp bij nodig heeft, zo heb ik haar in contact gebracht met een advocaat die gespecialiseerd is in gezinshereniging.

‘Maar stel dat de krant zou bedenken: we willen nog een derde verhaal over Sanjar, dan zou ik iemand anders vragen om het te doen.’

Waardoor greep juist haar verhaal jou aan?

‘Door de telefoon komt iets veel harder binnen. In een vluchtelingenkamp rennen kinderen rond of maakt iemand zo nu dan een grapje: er gebeurt iets om je heen waardoor je in het hier en nu zit. Aan de telefoon is er niks wat relativeert. Na de val van Kabul heb ik meerdere wanhopige, bange mensen aan de telefoon gehad die via journalisten probeerden op de evacuatielijst te komen. Het waren geen hoofdpersonen voor een artikel, maar je wordt persoonlijk meegesleept in hun verhaal. Ze vertellen waarom ze gevaar lopen: ‘Kan je me alsjeblieft helpen?’ Je kunt het alleen aanhoren en niks doen.’

Inmiddels is Sanjar verhuisd naar een noodopvanglocatie in Heumensoord. Hoe gaat het nu met haar?

‘Sanjar had gehoopt dat ze bij aankomst in Nederland een identiteitsbewijs zou krijgen en bij dezelfde vrouwenrechtenorganisatie aan de slag zou kunnen als in Afghanistan. Daar kon ze niet terecht. Nu moet ze op eigen kracht een nieuw bestaan opbouwen.

‘Sanjar is ambitieus. ‘Ik kan alles’, zegt ze. Maar soms heeft ze er de kracht niet voor. Ze maakt zich zorgen om haar familie, die net als alle Afghanen zonder geld zit en elke dag bang is dat de Taliban plotseling voor de deur staat.

‘De vrouw die zich nu als moederfiguur over Sanjar ontfermt, stimuleert haar om een pad uit te stippelen. Sanjar heeft zich op haar advies ingeschreven voor een traineeship Incluusion aan de Universiteit Utrecht, dat vluchtelingen helpt met het opstarten van een academische carrière. En in het nieuwe jaar gaat ze bij haar logeren. Door de coronamaatregelen kunnen ze weinig ondernemen, maar dat maakt Sanjar niet uit. Ze wil vooral heel graag de zee zien, vertelde ze.’

Wat is de les die we uit het verhaal van Sanjar kunnen leren?

‘Inmiddels zijn we allemaal wel doordrongen van het feit dat deze evacuatie uit Afghanistan een zwarte bladzijde is in het Nederlandse asielbeleid. Als je gebruikmaakt van de diensten van Afghaanse tolken en vrouwen helpt om weerbaarder te worden in een land met de meest bizarre opvatting jegens vrouwen ter wereld, dan kan je ze niet in de steek laten als je zelf je biezen pakt. Als je A zegt, moet je ook B zeggen.

‘Het vluchtelingendebat is zo gepolariseerd. Mensen twitteren de meest vreselijke verwensingen aan vluchtelingen die hun leven wagen op de Middellandse Zee, of ze diskwalificeren elke migrant als gelukszoeker en crimineel.

‘En dan doet het goed om te zien dat er mensen zijn die de moeite nemen om een keurige mail te sturen en een tas vol crèmepjes te kopen. Daar doe ik het voor.’