Hoe gaat het met de verkiezing voor het WK 2026?

De KNVB kiest voor Marokko als WK-locatie om de loyaliteit met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te onderstrepen. Woensdag spreken alle Fifa-leden hun voorkeur uit in Moskou. Lang waren de verkiezingen omstreden, de Fifa streeft nu naar transparantie.

Verkiezingen zijn toch een wassen neus bij de Fifa?

De verkiezingen voor het WK in 2018 en 2002 waren omstreden. Ook Nederland en België hadden zich kandidaat gesteld voor het WK in 2018, maar in 2010 bepaalde het uitvoerend comité van de wereldvoetbalbond (Fifa) nog de uitkomst. Van de 24 leden waren er in 2010 twee geschorst op verdenking van corruptie. Na een geheime stemming won Rusland in de tweede ronde met 13 stemmen, Nederland en België waren in de eerste ronde op 4 stemmen blijven steken en moesten ook het bid van Spanje/Portugal voorrang verlenen.

Het WK in 2022 werd tot verbijstering van velen toegewezen aan Qatar. Je kon een WK kopen, bleek later. Zo zou Jack Warner, ruim twintig jaar voorzitter van de Noord/Zuid Amerikaanse en Caraïbische voetbalfederaties, 10 miljoen dollar hebben ontvangen voor zijn stem op het WK in Zuid-Afrika in 2010.

De inval van de Amerikaanse politie (FBI) in 2015 in hotel Baur au Lac in Lausanne, waar de officials van de wereldvoetbalbond Fifa verbleven voor hun congres, heeft alles veranderd. De omstreden voorzitter Sepp Blatter was zojuist verkozen voor een nieuwe ambtstermijn, toen de FBI diverse bestuurders arresteerden op verdenking van corruptie. Daarna trad Blatter af, zijn val leidde tot een grote schoonmaak bij de Fifa.

Is de verkiezing nu wel transparant?

De nieuwe Fifa-voorzitter Gianni Infantino heeft de procedure aangepast. Alle bij de Fifa aangesloten landen hebben stemrecht. De combinatie Amerika/Canada/Mexico of Marokko wint bij meerderheid van stemmen, al kunnen de afgevaardigden formeel ook beide bids afwijzen. Blokvorming is niet langer verplicht, benadrukte Alexander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond Uefa.

Gianni Infantino, de huidige president van de Fifa. Foto Getty Images

Elk land bepaalt zijn eigen keuze, dus ook Nederland. Juist vanwege de ‘optimale transparantie’ maakte de KNVB dinsdagavond haar voorkeur voor Marokko bekend. ‘We voelen ons verwant met Afrika en Marokko’, aldus KNVB-voorzitter Michael van Praag. ‘We tonen hiermee dankbaarheid voor wat Obiku, Kanu, Kalusha, El Ahmadi, Afellay, Ziyech en al die andere voetballers met Afrikaanse of Marokkaanse roots in ons voetbal hebben laten zien.’

Wie gaat winnen?

Indirect had de Fifa haar voorkeur al uitgesproken, het bidbook van Amerika/Canada/Mexico kreeg een hoger rapportcijfer dan dat van Marokko. Financieel is het voordeliger om een WK te houden in Amerika, Canada en Mexico, omdat alle stadions reeds zijn opgeleverd. Marokko heeft de gunfactor, omdat het reeds in 2010 een voorname kandidaat was voor het WK. Marokko lijkt met een WK voor 48 landen in meerdere opzichten boven zijn macht te grijpen. De meeste stadions moeten nog worden gebouwd, Marokko heeft een ‘remake’ om de infrastructuur op orde te krijgen.

De KNVB benadrukt juist dat ‘ook kleinere landen met minder economische slagkracht een WK moeten kunnen organiseren’. Als meerdere landen dat Nederlandse standpunt steunen, is Marokko niet kansloos.