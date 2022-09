Hoe ga ik om met ongewenste grappen in ons informele team?

Over twee weken: Wat moet ik met mijn vaders gebrek aan hygiëne?

Ik heb last van smetvrees en woon nog bij mijn ouders. De hygiënische normen van mijn vader en mijzelf verschillen van elkaar. Hij is zich recentelijk netter gaan gedragen, maar als hij moe is valt hij terug in zijn eigen gewoontes. Zo hing hij onlangs de theedoek terug die de hond van de haak had getrokken en onder had gekwijld. In mijn vaders ogen was de doek nog niet vies genoeg om in de was te doen. Hierdoor ervaar ik stress in huis en vind ik het moeilijk me veilig te voelen. Als ik er wat van zeg, wordt het afgedaan als overdreven gedoe. Mijn reputatie in mijn huis werkt dan tegen me. Hoe ga ik hiermee om?

Man (26), naam bij redactie bekend