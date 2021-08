Hoe erg is het dat Messi vertrekt bij Barcelona? Enorme salarissen zoals die van hem maken de club kwetsbaar

Lionel Messi voetbalde 21 jaar voor FC Barcelona. Beeld AP

Wie weet is Barcelona beter af zonder Messi, die hoe dan ook een finan­ciële molensteen om de nek van de armlastige club is. Anderzijds zal Barcelona misschien nooit meer zo opwindend voetballen als in het tijdperk-Messi, waarin naar het elftal kijken vaak een verslavend uitstapje was naar een fantasiewereld. De club was het centrum van het voetbal.

Het door Barcelona aangekondigde vertrek van de beste speler ter wereld, die sinds zijn 13de liefst 21 jaar in Catalonië voetbalde en 35 teamprijzen won, leidde tot emotionele reacties bij supporters. Maar ook blijkt hoe groot de financiële puinhoop bij Barcelona is, dat bijna failliet is en de aanvaller in het raamwerk van de regelgeving niet meer kan betalen. Paris SG en Chelsea lijken de belangrijkste kandidaten om hem te strikken. Een transfersom hoeven ze niet te betalen, want Messi’s contract liep af.

Wanbeleid

De verwachting was tot kort geleden dat Messi zou bijtekenen voor twee jaar, met een salaris dat ruim gehalveerd werd, mogelijk over vijf jaar uitbetaald. Voorzitter Joan Laporta sprak vrijdag over de financiële afgrond van alleen al 487 miljoen euro schuld over het afgelopen seizoen, in combinatie met de strenge regels van de competitie, waar de clubs verzameld zijn in La Liga. Laporta zei dat hij moet kiezen voor de redding van de club.

De financiële situatie is deels ontstaan door wanbeleid onder het ­vorige bestuur van voorzitter Bartomeu. In navolging van Messi, wiens salaris de laatste jaren opliep tot ruim 100 miljoen euro per seizoen, is de filosofie van opleiden steeds meer losgelaten en zijn peperdure spelers gekocht met relatief weinig rendement. Dembélé, Griezmann en Coutinho kostten allemaal meer dan 100 miljoen en leverden te weinig. Alleen: zij vertrekken niet ­zomaar, want ze hebben geweldige contracten.

Messi was deels oorzaak van de explosie van salarissen. Als de club hem honderd miljoen geeft, is het onmogelijk om de rechtsback die de gaten voor hem dichtloopt voor 3 miljoen op de salarislijst te zetten. Zo ontstond een imposant salarisgebouw met een kwetsbaar, instortend fundament, mede door de onvoorziene omstandigheid van corona. De stroom inkomsten droogde in recordtijd op.

Hier lijkt ook sprake van een spel tussen de club en La Liga, die belang heeft bij een competitie mét Messi. Spanje had jarenlang de sterkste internationale competitie, met Real Madrid en Barcelona als exponenten en Ronaldo en Messi als gezichten. Ronaldo was al verdwenen naar ­Juventus. De overmacht verdween de laatste seizoenen, mede vanwege onthutsende nederlagen van Barcelona (met Messi) in de Champions League.

Transfervrije spelers

De enige die de afgelopen dagen niets zei over de situatie is Messi zelf. Hij is terug van vakantie na de gewonnen Copa América met Argentinië. Zijn contract liep af en hij zou pas trainen als de nieuwe verbintenis was getekend.

Barcelona, de club met de meeste inkomsten uit commerciële uitbating van naam en shirt, dacht kort voor corona de begroting op te schroeven tot boven het miljard. De pandemie deed de inkomsten, deels gebaseerd op toerisme, instorten. Voor het nieuwe seizoen haalde Koeman alleen transfervrije spelers: Eric Garcia, Sergio Agüero, een vriend van Messi nota bene, en Memphis Depay.

Hoewel Laporta de deur nog op een kier laat staan, hetgeen het vermoeden van hoog spel ruimte geeft in de gedachten, lijkt het zeker dat Messi vertrekt. Manchester City trok deze week voor bijna 120 miljoen Jack Grealish aan. Trainer ­Guardiola had geen rekening meer gehouden met het vertrek van Messi, die zich afgelopen week liet fotograferen met spelers van Paris SG. Neymar is een van zijn beste vrienden. PSG, club van de oliemannen uit Qatar, heeft nog iets te winnen: de Champions League. Een voorhoede met Messi, Neymar en Mbappé gloort