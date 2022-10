Hoe een WHO-arts in Syrië een spoor van nepotisme, corruptie en schandalen achterliet

Akjemal Magtymova, WHO-gedeputeerde in Syrië, momenteel met betaald verlof. Beeld AP

In december 2020, toen de covidpandemie door de wereld raasde, verscheen op Facebook een opvallend filmpje. Duizenden kijkers zagen op het kanaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoe mensen in WHO-jasjes vrolijk dansten op de klanken van Jerusalema, een wereldwijde monsterhit. De dansers waren medewerkers van de WHO in Syrië, een land dat na elf jaar oorlog grotendeels in puin ligt.

Een ‘schande’, zo reageerde een vooraanstaand lid van de Syrische oppositie. Zijn kritiek richtte zich vooral op de bedenker van de actie, de destijds 52-jarige Akjemal Magtymova, een vrouw uit het Centraal-Aziatische land Turkmenistan. Twee jaar lang stond ze in de Syrische hoofdstad Damascus aan het hoofd van de WHO. ‘Goed bezig, team-Aleppo!’, twitterde ze boven het filmpje.

Uit een omvangrijk onderzoek van persbureau Associated Press (AP) blijkt dat Magtymova’s reputatie hoogst omstreden is, en niet alleen vanwege de danspasjes. Ze zou met WHO-geld peperdure auto’s, gouden munten en laptops hebben aangeschaft voor Syrische ambtenaren. Ze sprak in het geheim af met Russische legerofficieren in het land – een schending van de richtlijnen. Als onderdeel van de Verenigde Naties moet de WHO neutraal blijven in conflicten. Rusland is een nauwe bondgenoot van dictator Bashar al-Assad, en wist vanaf 2016 middels een bloedige bommencampagne grote delen van het land terug te veroveren namens het regime.

Vriendjespolitiek en schandalen

AP had dankzij een klokkenluider inzage in meer dan honderd interne documenten en e-mails. ‘Kwetsbare Syriërs komen tekort vanwege vriendjespolitiek, fraude en schandalen, gesteund door dokter Akjemal’, aldus een WHO-medewerker in een intern bericht. ‘Dat verwoest het vertrouwen en jaagt donoren weg.’ In totaal zijn zo’n twaalf miljoen burgers in het land hulpbehoevend.

Magtymova voerde binnenskamers een schrikbewind, en maakte collega’s uit voor ‘sukkels’ en ‘lafaards’. Ze trok zich weinig aan van de covidrichtlijnen en vergaderde op kantoor zonder mondkapje, met als gevolg dat ze meerdere mensen zou hebben besmet. In een hotel in Damascus organiseerde ze vorig jaar een banket met live-muziek ter meerdere eer van haarzelf. Kosten: ruim 11 duizend euro.

Over haar persoonlijke leven is weinig bekend. Haar carrièrepad oogt zoals dat van velen binnen de VN-bureaucratie. Als Turkmeense groeide ze op ten tijde van de Sovjet-Unie. Ze deed een specialisatie in de gynaecologie in eigen land, waarna ze vanaf 1998 voor diverse VN-organisaties werkte in onder meer Laos, de Malediven, Noord-Korea en Jemen.

Uit het AP-onderzoek blijkt dat Magtymova voor enkele miljoenen een transportbedrijf in de arm nam, op basis van een persoonlijke connectie met de eigenaar. In totaal had de WHO in Syrië vorig jaar 115 miljoen euro te besteden. Andere aanbestedingen verliepen via tussenfiguren uit de kring rond Assad, zonder dat dit goed werd bijgehouden in de boekhouding. Intern werd Magtymova daarvoor berispt.

Voor Syrië-kenners komen de onthullingen niet als een verrassing: sinds jaren klinkt de kritiek dat tal van VN-organisaties zich met huid en haar aan het Assad-regime hebben overgeleverd. Berucht is het voorbeeld van vijfsterrenhotel Four Seasons (decor van het genoemde banket) dat door het bewind als enige hotel de kwalificatie ‘veilig’ kreeg toebeeld. Alle VN-medewerkers moeten er logeren. Magtymova deed dat ook, en verbleef in een suite met panorama-uitzicht à 450 euro per nacht. Hetzelfde hotel staat bij de Europese Unie op de zwarte lijst, omdat een van de eigenaren, Assad-vertrouweling Samir Foz, de winst gebruikte om moorddadige milities op te zetten. Volgens schattingen heeft de VN-aanwezigheid hem en de andere eigenaars de voorbije acht jaar een slordige 70 miljoen euro opgeleverd.

‘Pervers’, zo noemde politicoloog en Syrië-expert Reinoud Leenders die relatie in The Guardian. Als gevolg van de innige banden bereikt het hulpgeld alleen gebieden die loyaal zijn aan de regering – opstandige gebieden verder weg van Damascus hebben het nakijken. Bekend is ook dat het regime hulpgoederen (voedsel, medicijnen) als instrument gebruikt om loyaliteit af te dwingen. VN-medewerkers die er iets van zeggen, lopen het risico dat hun visum niet wordt verlengd, waardoor ze hun baan kwijt zijn.

Assad de lachende derde

Tot nu toe is de reactie aan VN-zijde altijd geweest: wij werken in een gevaarlijke omgeving, en omdat we politiek neutraal moeten blijven, zijn ‘concessies’ aan het regime onvermijdelijk. In de praktijk lijkt het Assad-bewind de lachende derde. Uit een rapport van onder meer de Syrische waakhondorganisatie Observatory of Political and Economic Networks dat deze week verscheen, blijkt dat bijna de helft van alle VN-aanbestedingen in de periode 2019-2020 ten goede kwam aan zakenlieden die betrokken waren bij mensenrechtenschendingen namens Assad. Tal van hen staan op sanctielijsten van de Europese Unie, Amerika of Groot-Brittannië.

De onderzoekers baseren zich op openbare databases die de VN zelf bijhoudt. Veel aanbestedingen zijn politiek echter zo gevoelig dat het betrokken bedrijf geheim wordt gehouden. ‘Vooral de WHO is daar berucht in’, zo zegt Karam Shaar, één van de auteurs. Bij vier op de vijf WHO-aanbestedingen blijft volgens hem onduidelijk met wie er zaken is gedaan.

Magtymova weigerde in te gaan op vragen, en noemde de beschuldigingen ‘lasterlijk’. De WHO is begonnen met een grootscheeps onderzoek, en de website van de organisatie vermeldt nu een vervanger op de post van Syrië-directeur. Sinds mei is de Turkmeense officieel op verlof, maar volgens AP krijgt ze haar salaris gewoon doorbetaald. Ook de dansfilmpjes staan nog steeds online.