Hoe een van grootste beurzen in cryptovaluta plotseling ineen kon storten

Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX. Beeld Reuters

Wat is een cryptovalutabeurs?

Wie wil handelen in cryptomunten zoals bitcoin of ethereum, kan dat het makkelijkst doen via een cryptovalutabeurs. Die werken grotendeels zoals een gewone beurs. Een gebruiker geeft zijn order door en de beursuitbater koopt aan of verkoopt. In ruil daarvoor krijgt de cryptobeurs een commissie over die transactie. De digitale valuta komen terecht in de wallet van de gebruiker.

Bij een cryptobeurs kun je crypto aankopen met reguliere valuta als euro’s of dollars, maar ook de ene cryptomunt omruilen voor de ander. Bij bijna elke beurs kun je wel handelen in de bekendste cryptomunten. De grootste beurzen qua handelsvolume zijn Binance, OKX, Upbit en Coinbase en, tot voor kort, FTX.

Is FTX anders dan andere cryptobeurzen?

FTX is een cryptovalutabeurs die is geregistreerd op de Bahama’s. De oprichter is de 30-jarige Amerikaanse zakenman Sam Bankman-Fried. De beurs stond bekend als een van de betrouwbaarste. Velen zagen Bankman-Fried als posterboy van cryptohandelaren die zich wél verantwoord gedragen. Hij pleitte bijvoorbeeld voor bepaalde regulering van de sector, in tegenstelling tot veel concurrenten.

Bij FTX kun je handelen in allerlei cryptovaluta, waarvoor het een commissie rekent. Maar FTX heeft ook zijn eigen cryptovaluta: FTT. Dat wordt een token genoemd. FTX is niet de enige met een eigen munt, ook de grootste cryptobeurs Binance heeft een token.

Als je een token koopt, krijg je daar iets voor terug, zoals korting op de commissie of voorrang bij aankopen van nieuwe cryptomunten. Het voordeel voor de cryptobeurs is onder meer dat het over meer liquide middelen kan beschikken.

Maar FTX fungeert ook als een soort bank. Je kunt bij de beurs cryptogeld of gewoon geld lenen, tegen een onderpand. Daar is FTX niet uniek in.

Waarom kan dat toch grote gevolgen hebben?

Wat FTX onderscheidt van veel andere cryptobeurzen is het onderpand dat je er kunt gebruiken: FTX’ eigen token. Omdat de waarde daarvan fluctueert, schommelt ook de waarde van het onderpand. Als de waarde van de token flink daalt, verdampt ook de waarde van het onderpand.

En dat is een probleem als klanten hun lening niet meer terug kunnen betalen, en anderen hun geld komen opeisen. Dan heeft FTX niet de liquide middelen om klanten hun eigen geld ook daadwerkelijk terug te geven.

Als FTX dan nog andere financiële buffers heeft, zou het minder snel in de problemen komen. Maar de eigen token was én het onderpand en voor een groot deel de financiële buffer.

Oké, maar als de waarde van de eigen token niet daalt, is er niet veel aan de hand. Waarom daalde die waarde dan?

Nieuwssite CoinDesk onthulde op basis van een gelekt document dat het grootste deel van FTT in handen is van Alameda, een hedgefonds dat ook in handen is van Sam Bankman-Fried, de baas van FTX. Dat terwijl de bedrijven officieel helemaal los staan van elkaar.

Alameda heeft in totaal een beleggingsportefeuille van 14,6 miljard dollar. 40 procent van die waarde komt van het bezit van FTT. Na die onthulling maakte de baas van Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld en concurrent van FTX, bekend alle FTT in handen van Binance te verkopen. Op dat moment had die portefeuille van Binance een waarde van 500 miljoen dollar.

Omdat er relatief weinig FTT verhandeld wordt, zou dat de markt overspoelen. Veel aanbod van een product, betekent dat de prijs daalt. En dus trokken veel investeerders hun geld terug uit FTX - in totaal 6 miljard dollar - bang dat het bedrijf ineen zou storten. De ineenstorting werd zo een self fulfilling prophecy, zoals bij een klassieke bankrun.

Van de koers van FTT en de liquide buffers van FTX was daarna weinig meer over. Vervolgens zei Binance FTX te willen overnemen, maar na bestudering van de boeken trok het zich alsnog terug.

Zegt wat hier gebeurde vooral iets over FTX of over de cryptomarkt in zijn geheel?

Niet alle cryptobeurzen zitten zo in elkaar als FTX. Binance-baas Changpeng Zhao twitterde wat hij ziet als grootste pijnpunten: gebruik als cryptobeurs nooit je eigen token als onderpand, én leen nooit zelf geld om het uit te lenen: ‘Hou een grote reserve aan’.

Ook CoinBase haastte zich om te zeggen dat dit bij hun nooit kan gebeuren. Zij verdienen alleen aan commissie, niet aan het uitlenen van crypto. Al het geld dat een klant terugvraagt, heeft het op elk moment in bezit.

Ironisch genoeg wierp FTX zich eerder dit jaar nog op als redder van veel omvallende cryptobedrijven. Maar dat kan juist ook de neergang van het bedrijf hebben ingezet, zegt cryptospecialist Teunis Brosens van ING: ‘Het lijkt erop dat Alameda verliezen heeft geleden op die overnames en dat die deels zijn toegedekt met leningen vanuit de cryptobeurs. Maar het voornaamste probleem is dat dat niet transparant was, en dat tast het vertrouwen van beleggers aan.’

Volgens Brosens is er meer regulering nodig van de cryptomarkt, die ertoe leidt dat er meer transparantie is: ‘Op zich had het geen probleem hoeven zijn dat Alameda zoveel FTT in bezit heeft.’

Bij cryptomunten zelf ligt het probleem hier niet, zegt hij: ‘Je moet het kind nu niet met het badwater weggooien.’

Welke gevolgen heeft de val van FTX?

Dat is nog niet helemaal duidelijk, aldus Brosens: ‘Het stof moet nog neerdalen.’ Maar mogelijk raakt dit de hele cryptomarkt. Niet alleen FTX stortte in, ook de koers van cryptomunten als Bitcoin daalde sterk. Volgens Brosens heeft dat ermee te maken dat het vertrouwen in de cryptomarkt ook eerder dit jaar al een knauw kreeg, onder meer toen cryptobank Celsius failliet ging. Daardoor daalde de koers van cryptomunten. Brosens: ‘Het kan zijn dat een bredere groep beleggers nu denkt: deze markt is voor mij toch te spannend.’

De kans bestaat dat beleggers hun geld kwijtraken als cryptokoersen verder dalen, en FTX failliet gaat. Omdat de cryptomarkt amper gereguleerd is, is er ook geen garantiestelsel zoals bij gewone banken. Brosens denkt echter niet dat de rest van de economie last heeft van de cryptoperikelen: ‘Hoewel enkele traditionele financiële partijen geïnvesteerd hebben in FTX, is de bredere betrokkenheid vanuit de traditionele economie beperkt, via aandelen of lening aan cryptobedrijven. Dus ik verwacht weinig besmetting.’