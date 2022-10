Hoe een ‘tweede Tsjernobyl’ voorkomen kan worden: maatregelen bij de Oekraïense kerncentrale Zaporizja

Droogvallende koelbaden

Naast brandstofstaven in de kernreactor heeft Zaporizja ook oude staven in koelbaden liggen. Na enkele jaren zijn die zodanig afgekoeld dat ze naar de ‘droge opslag’ kunnen – ingekapseld in metaal en beton – maar tot die tijd kunnen ze droogkoken en smelten wanneer de koeling stilvalt. Die baden bevinden zich weliswaar in een stevig gebouw, ‘maar er zit niet zo’n beschermende koepel omheen’, zegt Lars Roobol van het RIVM. Toch duurt het droogkoken in het slechtste scenario minimaal enkele dagen. Dat zou in principe voldoende tijd moeten zijn om eventuele technische problemen te corrigeren.