Hoe een tbs-therapeut een 16-jarig meisje aanbood voor seks op de parkeerplaats

Arjan B. (49) werkt ruim vijftien jaar als therapeut in de Drentse tbs-kliniek Boschoord, waar onder anderen zedendelinquenten worden behandeld. Tot hij op een parkeerplaats langs de N375 een meisje van 16 voor seks aanbiedt. Justitie eist vijf jaar cel tegen hem.

‘Er is politie, kom snel hier, ik ben je nichtje.’ Ondanks haar paniek appt ‘Lucy’, zoals ze wordt genoemd, nog vlug een alibi naar de 48-jarige Arjan B. in Steenwijk. Het is zaterdagavond 7 juli 2018. Het loopt tegen middernacht als agenten haar aantreffen in de auto van B., voor de deur van zijn woning. Hij is binnen, zij is zijn nichtje helemaal niet. B. biedt Lucy aan voor parkeerplaatsseks. Op haar initiatief, zegt hij.

De volgende seksafspraak, om middernacht in het Drentse Echten, zal niet doorgaan. Een anonieme melder heeft de politie gebeld: een man biedt een minderjarig meisje aan voor seks tegen betaling op parkeerplaats De Ruinen, langs de provinciale weg bij het Drentse Ruinerwold. ‘15 of 16’, schat de melder haar.

Het kenteken dat hij doorgeeft, leidt de politie naar de woning van B. in Steenwijk. Terwijl Lucy daar in de auto zit, is hij in zijn woning. ‘Om te checken of mijn zoon wel goed thuis was gekomen en in bed lag’, zegt hij dinsdag in de rechtbank in Zwolle.

Wat een contrast, merkt een van de rechters op. De zoon veilig in bed, het meisje halfnaakt op de parkeerplaats: allebei 16 jaar.

Het begon ergens eind 2017, met contact via een dating-app. Welke precies weet hij niet meer – hij had er meerdere. Ze sturen elkaar berichtjes, ‘niks bijzonders’. Toch draait een eerste afspraakje meteen uit op seks. Lucy is dan 15 – en B. weet dat. Maar ja, houdt hij vol: haar gedrag en verbale lenigheid overstijgen haar wat hij noemt ‘kalenderleeftijd’.

Een ‘vriendschap’ noemt B. – die dan nog getrouwd is – het. Maar wel een bijzondere. Ze hebben niet alleen gemeenschap met elkaar, wat het Openbaar Ministerie als misbruik van een minderjarige kwalificeert, maar benaderen ook anderen. Via chats, en vage websites voor parkeerplaatsseks. Ze gaan er zelfs geld voor vragen. B. weet het zeker: allemaal Lucy’s idee.

‘Vrijdag die gast, zaterdag de loods, misschien tussen 21 en 22 uur dat stel op een andere parking’, appt B. Lucy. Alsof er een dagplanning was, verzucht de rechter. Vier tegelijk is voor B. geen bezwaar. ‘Je verdient al weinig.’ ‘Wel leuk als jij dates regelt’, antwoordt zij. Hij: ‘Leuk hè, ik krijg het regelen al een beetje te pakken.’ Zijn advocaat laakt de media, die hem afschilderen als gewetenloze pooier. Hij ontkent ooit geld aan haar verdiend te hebben. Hij deed ook nooit iets tegen haar zin. Zij appte toch: ‘Eigenlijk ben ik jouw pooier.’

Hoeve Boschoord, de forensisch-psychiatrische kliniek waar B. werkt. Beeld Harry Cock

Vast staat dit: zij is minderjarig. En hij is 48 en werkt al ruim vijftien jaar als sociotherapeut in Hoeve Boschoord, een forensisch-psychiatrische kliniek in de bossen langs de grens tussen Drenthe en Friesland. Er worden tbs’ers behandeld, zedendelinquenten ook.

Lucy kent die wereld wel. Het meisje heeft een verleden in jeugdinstellingen. Ze was op 14-jarige leeftijd al eens vermist. Ook toen viel ze ten prooi aan volwassen kerels. Het schiep een band, zegt B.

De officier van justitie kan er niet bij. ‘U wist dat het een beschadigd meisje was. Waarom kunt u dan zulke dingen doen? Waarom heeft u haar niet proberen te helpen?’

Ruim zeshonderd foto’s en bijna tweehonderd filmpjes maakt hij van haar – justitie beoordeelt de beelden als kinderporno. Hij deelt ze, met onder anderen een cliënt, David, die hij behandelde in Boschoord. Ze hebben een bijzondere band, David en hij. Zelfs nadat hij is overgeplaatst naar een andere locatie van Trajectum, houden ze contact. Met toestemming van de hoofdbehandelaar, zegt B.

In maart krijgt David een naaktfoto van Lucy van Arjan B. ‘voor zijn verjaardag’. Hij mag ook wel eens seks hebben met het meisje, biedt zijn oude therapeut aan, of misschien met hem erbij? Ze maken er zelfs een afspraak voor, in een hotel. Maar daar gebeurt niks. Ten minste: dat zeggen de enige drie mensen die het kunnen weten.

Dat B. is opgepakt, lezen zijn collega's in de krant. Over de rol van cliënt David, in allerijl overgeplaatst naar tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Venray, krijgen ze niets te horen. Hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Trajectum, de zorginstelling waartoe Hoeve Boschoord behoort, wil er niks over kwijt.

Een meisje van 16 zit in de rechtbank in Zwolle. ‘Ik sta niet achter de vervolging van deze verdachte’, zegt Lucy schijnbaar onbewogen. ‘Er zijn zeker slachtoffers in deze zaak, maar ik ben er niet een van. Ik ben nergens toe gedwongen. Ik heb een leuke tijd gehad en heb er tot op heden geen spijt van.’

15- en 16-jarigen denken bijna altijd wel te weten wat goed voor hen is, aldus de officier van justitie. Met Lucy, zegt ze, is als het als met de Meisjes van 13 van Paul van Vliet: ‘Te groot voor de poppen, te groot voor de merels, te klein voor de liefde, te klein voor de kerels.’

‘Ze probeert stoer te zijn, maar zoekt iemand die om haar geeft. Het enige wat ze tegenkomt, zijn mannen die haar gebruiken voor hun eigen gerief.’ Hoe kan B. als volwassen man de verantwoordelijk afschuiven op een kind? Vijf jaar cel eist ze tegen hem, wegens seksuele uitbuiting, misbruik en het maken en verspreiden van kinderporno.

Hij was haar reddingsboei, een houvast in een leven waarin nooit iets zeker is. Haar grootste vrees? ‘Ik wilde niet weer ‘gesloten’ komen te zitten’, verklaarde ze bij de politie. Dat, zo houdt de officier van justitie nu voor, is door de daden van B. toch weer gebeurd. ‘Wij vinden namelijk dat een meisje als zij beschermd moet worden tegen mensen zoals u.’