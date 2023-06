Hoe een oude foto als doodsbedreiging wordt ingezet in Libanon

De Libanese presidentskandidaat Jihad Azour naast oud-minister Mohamed Chatah. Beeld Twitter

Het was een vreemde foto die begin deze maand in de Libanese krant Al Akhbar stond. Te zien waren twee mannen in maatpak, beiden van de zijkant gefotografeerd. Niet onbelangrijk: het kiekje was een eeuwigheid geleden genomen, dus de nieuwswaarde was, zacht uitgedrukt, beperkt. Op sociale media stak een storm op, waarna de foto van de website verdween en uit de pdf-editie van de krant.

Wat was hier gebeurd?

Eerst de identiteit van de twee mannen: links op de foto Jihad Azour, een 57-jarige econoom die meedingt naar het presidentschap, met naast hem oud-minister van Financiën Mohamad Chatah. In 2013 kwam Chatah bij een bomaanslag om het leven. De daders zijn nooit gepakt, maar het heeft er alle schijn van dat de sjiitische Hezbollah-beweging erachter zat.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2013).

Voor Libanezen was de beeldtaal duidelijk. Deze foto was een doodsbedreiging aan het adres van Azour. Vertaling: waag het niet je kandidatuur door te zetten, want dan wacht je hetzelfde lot als Chatah. Al Akhbar is een verlengstuk van datzelfde Hezbollah (‘de partij van God’), en wordt in de hele Arabische wereld zorgvuldig gelezen. De commentaren bevatten vaak cryptische aanwijzingen voor de partijlijn.

Cryptisch was het dit keer allerminst. Dit was ‘opruiing’, twitterde tv-journalist Diana Moukalled, en het feit dat de redactie de foto weer had ingetrokken, veranderde daaraan niets. De beeldoorlog is illustratief voor de diepe loopgraven in Libanon, met het Hezbollah-kamp (pro-Syrië, pro-Iran) aan de ene, en het christelijk-soennitische kamp (pro-Frankrijk, pro-Saoedi-Arabië) aan de andere kant. Aan die kloof kleeft een sektarisch tintje, maar feitelijk gaat het om macht.

Op het spel staat niets minder dan de koers van het zwalkende land. Azour is een technocraat van wie gehoopt wordt dat hij als oud-medewerker van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het land uit het economische moeras kan trekken. Zijn tegenkandidaat is Hezbollah’s eigen pion, Suleiman Frangieh, een krijgsheer uit de burgeroorlog (1975-1990) en een persoonlijke vriend van Libanons moordlustige buurman, Bashar al-Assad.

Grote tv-debatten hoef je in Libanon niet te verwachten, iedereen weet allang wat de belangen zijn. In de kroeg gaan discussies zelden over beleid. Politiek draait zoals in meer Arabische landen om bescherming: wie staat er garant voor de veiligheid van mijn groep? Omdat de veiligheid van de een in de regel ten koste gaat van die van de ander, zien Libanezen in iedere tegenstander een potentiële vijand.

De termijn van de vorige president liep in november af, en sindsdien zit het land zonder president. Een record is dat niet (dat staat op 29 maanden), vervelend is het wel. Zonder staatshoofd is Libanon stuur- en krachteloos, en kan er geen nieuw kabinet worden aangesteld. In zo’n geval is het goed gebruik te wachten op een buitenlandse interventie, aldus de Amerikaans-Libanese commentator Michael Young in The National, een in Abu Dhabi gevestigde krant. Die interventie leek zich af te tekenen toen aartsrivalen Saoedi-Arabië en Iran een herenakkoord sloten, maar daarna gebeurde er niets. Het is zelfs onduidelijk of Libanon überhaupt op de agenda stond.

Tweede kandidaat: oud-kolonisator Frankrijk. Op zoek naar een compromis haalde president Macron Hezbollah-kandidaat Franjieh naar Parijs. Een nachtmerrie, vonden veel Libanezen. Voor hen belichaamt Franjieh een terugkeer naar de periode voor 2005, toen buurland Syrië Libanon bezet hield. Een herhaling van die geschiedenis moet voorkomen worden, betoogde Alia Ibrahim op onderzoeksplatform Daraj. Op de technocraat Azour is genoeg aan te merken, vindt zij, maar alles is beter dan een vriend van Assad aan de macht.