Hoe een klein stadje in de oostelijke Donbas al een half jaar weerstand biedt aan de Russen

Het Russische leger probeert al een half jaar een klein stadje in te nemen: Bachmoet. Maar ondanks talloze aanvallen en de vele slachtoffers is de inname nog ver weg. Het is het zoveelste voorbeeld van Ruslands militaire falen in Oekraïne.

De strijd in en rond het stadje Bachmoet, dat ooit 80 duizend inwoners telde, wordt steeds genoemd in de militaire bulletins van Rusland en Oekraïne. De Russen claimen dat ze oprukken in de oostelijke Donbas, de Oekraïners melden dat ze standhouden. Meer nieuws is er niet.

Het uitblijven van Russische terreinwinst en de bijna wanhopige focus van Moskou op Bachmoet, is onderhand hét grote nieuws geworden. Na maanden van tegenslag op het Oekraïense slagveld snakt het Kremlin naar een militaire overwinning. En dus zijn de Russen bereid een hoge prijs te betalen voor de verovering van het stadje.

Hoeveel doden en gewonden de maandenlange belegering al heeft gekost, is niet bekend. In sommige berichten wordt gesproken over honderden slachtoffers per dag aan beide kanten. ‘Een meedogenloze, voortwoekerende en op uitputting gebaseerde strijd’, aldus de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War over de bloedige campagne in de provincie Donetsk.

Russia destroyed the house of an old Ukrainian couple in Bakhmut. Dutch photographer @eddyvanwessel told their story to the world in a black-and-white photo. Now he's helping them to build a new house:point_down:https://t.co/wekSxQ8U9p pic.twitter.com/GchMXosKZz — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 1 december 2022

Aanvoerlijnen verstoren

Op beelden van de strijd is te zien hoe Oekraïense soldaten zich hebben verschanst in hun loopgraven, die veranderd zijn in modderpoelen. In het militaire ziekenhuis in de stad worden onafgebroken Oekraïense gewonden binnengebracht.

‘Dit zijn omstandigheden waarin het concept ‘leven’ niet meer mogelijk is’, twitterde het Oekraïense ministerie van Defensie maandag bij een foto van een uitgeputte soldaat die zijn scherfvest met kogelgaten laat zien. Af en toe is Bachmoet wereldnieuws, zoals onlangs toen de Nederlandse fotograaf Eddy van Wessel een gewond bejaard echtpaar vastlegde op beeld, dat veel aandacht trok.

De inname van Bachmoet, dat aan twee belangrijke autowegen ligt, moet de Russen niet alleen de gedroomde overwinning opleveren. Het moet het Russische leger ook in staat stellen om de Oekraïense aanvoerlijnen te verstoren en vervolgens door te stoten naar de belangrijkere steden Slovjansk en Kramatorsk.

Slijtageslag

Als dit lukt, zo hoopt Moskou, komt de verovering van de gehele Donetsk dichterbij. De regio, die nog voor de helft in Oekraïense handen is, vormt samen met Loehansk de Donbas, dat door Rusland in september werd geannexeerd.

Het Russische leger maakt sinds mei, onder andere met zware artilleriebeschietingen, serieus werk van de verovering van Bachmoet. De aanvallen intensiveerden in juli, nadat de Russen met de inname van de steden Severodonetsk en Lysychansk de hele Loehansk-regio in handen te kregen. Het vizier werd gericht op Bachmoet en nabijgelegen dorpen als springplank naar de verovering van de gehele Donetsk.

Maar de aanvallen verzandden een slijtageslag die nu al maanden duurt. Tegelijkertijd kwamen de Russen ook in de militaire verdrukking door de succesvolle Oekraïense tegenoffensieven bij Charkiv en Cherson. Desalniettemin stopt Moskou de belegering van Bachmoet niet. Integendeel.

Huurlingen van het Wagner-leger, aanvoerders van de belegering op de stad, intensiveerden de beschietingen. Na het verlies van het zuidelijke Cherson vorige maand, dirigeerde het Russische opperbevel een deel van de teruggetrokken troepen richting Bachmoet om de inname daar eindelijk mogelijk te maken.

Oekraïense militairen nemen de Russen onder vuur aan de frontlinie vlakbij Bachmoet. Beeld AP

Prestigestrijd

Voor Oekraïne is de strijd om het stadje en de nabijgelegen dorpen inmiddels een prestigestrijd geworden. Kyiv is erop gebrand om Bachmoet het zoveelste voorbeeld te maken van Ruslands gebrekkige militaire optreden. De stad wordt onder andere verdedigd door de eerste Presidentiële Brigade, de soldaten van de Nationale Garde die moeten waken over de veiligheid van president Volodymyr Zelensky.

De laatste dagen boekten Russische eenheden lichte terreinwinst op 12 kilometer ten zuiden van Bachmoet. Ook vanuit het noordoosten zouden ze traag oprukken naar de buitenwijken van Bachmoet. De enorme militaire kracht die Rusland al zes maanden vrijmaakt om het stadje in te nemen, verbaast menig militaire deskundige. Want zelfs als Bachmoet valt, is dat nog geen garantie dat de Russen snel in staat zullen zijn om ook de andere steden in de Donetsk-regio in te nemen.

‘De Russische offensieven rond Bachmoet verbruiken een aanzienlijk deel van de beschikbare gevechtskracht van Rusland’, concludeert het Institute for the Study of War. ‘Dit alles maakt de voortzetting van de Oekraïense tegenoffensieven elders mogelijk. Het Russische leger heeft in wezen geen lering getrokken uit eerdere campagnes, waarbij veel slachtoffers vielen.’