Hoe een bedrijf in Nederland woekerwinsten boekt met de handel in Russisch graan

De graanoogst in de Russische regio Tulskaya. Beeld Arthur Bondar voor de Volkskrant

Aan de pier van Taman, een haven aan de Russische kust van de Zwarte Zee, liggen deze week twee enorme bakbeesten. Schepen zoals je je schepen voorstelt, met een roodbruine waterlijn, een donkerblauwe romp en dan weer een roodbruin dek, met achterop een witte opbouw met de brug en donkere patrijspoorten. Via een lange buis stroomt het graan de ruimen in, zodat de schepen na een dag of vier weer kunnen vertrekken, vol met het gele goud, over de Zwarte Zee richting de Bosporus en verder, naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Met dank aan een stel Nederlanders, die de haven voor de helft bezitten en runnen vanuit hartje Rotterdam.

Viterra, zoals hun bedrijf heet, is een van de grootste graanhandelaren ter wereld – de omzet verdubbelde al bijna dankzij de gestegen voedselprijzen vorig jaar, nog voor de oorlog, tot 41 miljard euro. Het is de grootste buitenlandse graanexporteur van Rusland. Terwijl bekendere investeerders zoals Shell en McDonald’s zich na de Russische invasie van Oekraïne uit het land hebben teruggetrokken, vaak met grote verliezen, is de graanhandelaar gebleven. Viterra, een merk dat geen benzine of hamburgers hoeft te slijten aan kritische consumenten, koos voor de handel. En profiteert zo van de gestegen prijzen en hogere marges door de oorlog.

Het is een verhaal dat zich gek genoeg in de luwte afspeelt. Terwijl de ogen gericht waren op Oekraïne, dat maandenlang geen graan meer kon exporteren door de blokkade van de Russische marine en door de mijnen die de Oekraïners zelf voor de kust hadden gelegd, ging de Russische export – na een aanvankelijke hapering – gewoon door. Door het eind juli gesloten graanakkoord zijn de prijzen gedaald en is de export uit Rusland wat verminderd, maar nu de Russische president Poetin dat akkoord deze week op losse schroeven heeft gezet, wordt de Russische export weer lucratiever. Dat is belangrijk voor Rusland, want er is een enorme oogst, er is gestolen Oekraïens graan, en dus kunnen miljoenen tonnen worden verkocht. Taman is een van de havens van waaruit dat moet gebeuren. Viterra is een van de handelaren.

Die handel is weliswaar nog steeds toegestaan, omdat graan en voedsel uitgezonderd zijn van de sancties tegen Rusland. Maar samenwerking met partijen waaraan sancties zijn opgelegd, is wel verboden. En de vraag is of Viterra daarbij de regels overtreedt. Want de Nederlanders baten de graanterminal uit met een Russische partner die twee jaar geleden de oorspronkelijke Oekraïense partner met een soort oprotpremie weg kreeg, en waarachter een Russische staatsbank en twee oligarchen schuilgaan, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Tegen de bank en één van die oligarchen zijn sancties uitgevaardigd. Hoewel hun bedrijven die met een truc proberen te omzeilen, werken de Nederlanders dus samen met Kremlin-gelieerde Russen die vanwege hun bijdrage aan de oorlog gestraft moesten worden. De handel levert dit jaar naar schatting tientallen miljoenen extra op – geld dat uiteindelijk in de bonussen van de handelaren, bij een onder vuur van justitie liggende aandeelhouder en bij Canadese pensionado’s terechtkomt. We moeten de wereld van voedsel blijven voorzien, zegt Viterra zelf. Maar het bedrijf is daarmee ook een van de profiteurs van de oorlog – en spekt al doende de kas van het Kremlin. Hoe is het in die positie terechtgekomen?

Opportunistische handelaar

Het kantoor van Viterra beslaat de bovenste vijf verdiepingen van een kantoorgebouw aan de Blaak in Rotterdam, vlak naast de Markthal – dit is de plek waarvandaan kooplieden uit de havenstad al eeuwen handel drijven. Op de bibliotheek daarachter staat een uitspraak van Erasmus: heel de aarde is je vaderland. Viterra, een bedrijf dat voortkomt uit het in 1912 opgerichte graanhandelshuis Granaria, heeft dat ter harte genomen. Het heeft inmiddels wereldwijd 17 duizend werknemers, 35 haventerminals, bijna tweehonderd schepen en tweeduizend spoorwagons. De eigenaren zitten in Zwitserland en Canada. Maar tegelijk is het bedrijf nog in en in Rotterdams, met een Nederlandse financiële topman Peter Mouthaan, en volop handelaren afkomstig van de Erasmusuniversiteit. Van hier strooien zij het graan over de wereld uit.

Het is het najaar van 2012 als de Rotterdammers, die goede connecties hebben in de voormalige Sovjet-Unie, een bod doen op een terminal in Taman, een nieuwe haven aan de zuidkant van het gelijknamige Russische schiereiland. De haven, die tegenover de Krim ligt tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, vlak bij de aanloop naar de brug die Nederlanders na de Russische bezetting naar de Krim hebben aangelegd, bestaat uit een paar pieren, silo’s en een spoorwegemplacement, en is een van de weinige plekken langs de Russische kust die diep genoeg zijn om de allergrootste graanschepen te laten aanmeren. Hier moeten de plannen van Poetin worden uitgevoerd.

In september van dat jaar heeft Poetin gezegd dat hij de graanexport wil verdubbelen. ‘We voorzien dat ons land in 2020 jaarlijks 120 tot 125 miljoen ton graan zal produceren’, zegt hij op 7 september tijdens een economische top in Vladiwostok. De export kan daarmee volgens hem groeien tot ‘misschien wel 40 miljoen ton’.

Graan, heeft het Kremlin zich na de crisis van 2008 gerealiseerd, is voor Rusland van binnenlands en geopolitiek belang. Met de Voedsel Zekerheid Doctrine, waarin de percentages voedsel staan die Rusland zelf moet produceren, probeert het Kremlin onafhankelijker van het buitenland te worden. De invoer van buitenlands eten wordt beperkt, maar de export van binnenlandse grondstoffen mag wel groeien. ‘Dat lijkt een tegenstrijdige impuls’, schrijft Stephen Wegren in de studie Russia’s Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System, ‘maar de graanzekerheid en de graanhandel moeten worden gezien als een tandem. Het is een instrument voor politiek en nationalisme, maar evenzeer economisch bedoeld.’

In Rotterdam weten ze dat graanhandel dwars door politieke systemen loopt. Granaria verkoopt in 1981, na door overmoedige speculatie in financiële problemen te zijn gekomen, de internationale handelsactiviteiten aan Marc Rich, een opportunistische grondstoffenritselaar die ondanks sancties zaken doet met rechts Zuid-Afrika, links Cuba en de ayatollahs van Iran. Als de Amerikaanse justitie hem in 1983 probeert op te pakken voor belastingontduiking en illegale olietransacties, vlucht hij naar Zwitserland.

Zeventien jaar blijft hij uit handen van de Amerikaanse autoriteiten. In 2001 krijgt Rich, wiens vrouw een belangrijke donor is aan de Amerikaanse Democratische Partij, gratie van Bill Clinton, op de laatste dag van diens presidentschap. Hij zal in 2013 als rijk en vrij man overlijden in een Zwitsers ziekenhuis. Zijn bedrijf is hij dan kwijt. Zijn collega’s willen begin jaren negentig niet langer met hem geassocieerd worden en kopen hem uit, waarna ze de naam veranderen in Glencore. De graanhandel in Rotterdam wordt in 1994 omgedoopt naar Glencore Agriculture.

Als Glencore vervolgens de Canadese graanhandelaar Viterra overneemt, besluit het om dat merk voortaan te gaan gebruiken voor de hele graanhandel. Ook komen er twee Canadese pensioenfondsen aan boord, die samen eigenaar worden van bijna de helft van Viterra. Glencore houdt de andere helft.

Het vertrek van Rich betekent niet dat alles nu netjes gaat. In 2012 wordt de Rotterdamse dochter veroordeeld voor het omkopen van een Brusselse ambtenaar. En dit voorjaar krijgt moederbedrijf Glencore een boete van bijna 1,5 miljard dollar aan de broek wegens omkoping en marktmanipulatie.

Ook gebleven zijn de goede connecties met de voormalige Sovjet-Unie. Vanaf de jaren zeventig al bouwt de belangrijkste Rotterdamse handelaar, Rien Kievit, aan relaties met de machthebbers in Moskou. Hij kent volgens interne bronnen alle sluipweggetjes in het Kremlin – deals worden met wodka en wat extra’s voor aan de strijkstokken beklonken. In zijn overlijdensadvertentie wordt Kievit in 2019 een ‘industry legend’ genoemd, ‘een visionair die de internationale handel ten tijde van de voormalige Sovjet-Unie heeft veranderd’.

Kievit stond ‘aan het begin van de toppositie die het bedrijf daar nu inneemt’, schrijft de huidige tophandelaar van Viterra, executive director grains marketing Bas van Hoorn, Kievits schoonzoon.

De markt

Aan de pier in Taman liggen afgelopen zondag de Antwerp en de Huahine, elk drie voetbalvelden groot. De negen ruimen van de Antwerp zijn net in vier dagen gevuld met graan, waarna het schip de trossen losgooit. Bestemming is waarschijnlijk Turkije, Egypte, of een ander land in het Midden-Oosten, waarnaar de meeste schepen vanuit Taman de afgelopen maanden zijn vertrokken. Want terwijl de ogen gericht waren op de blokkade van Oekraïne, ging de graanhandel via de Zwarte Zee gewoon door. ‘De handel ligt wel wat lager dan normaal’, zegt Andrey Sizov, directeur van het Russische consultancybureau SovEcon, dat de graanhandel rond de Zwarte Zee analyseert. ‘Maar door de gestegen prijzen en gestegen marges wordt er meer op verdiend.’

Zo schrijft Viterra in juni in op een offerte-aanvraag van het Egyptische staatsgraanbedrijf GASC, de belangrijkste graanimporteur ter wereld, om in augustus 55 duizend ton graan te leveren, voor 480 dollar per ton. Terwijl andere handelaren het uit Roemenië of Frankrijk proberen te halen, biedt Viterra Russisch graan aan. GASC gaat op het bod in, en eind juli arriveert er een schip in Taman dat de lading naar Egypte brengt.

De 480 dollar per ton is zeker 50 procent hoger dan vlak voor de oorlog, toen de prijzen al gestegen waren. Bovendien is de inkoopprijs (het geld dat de boeren krijgen) veel minder gestegen. Dit komt doordat het aanbod groot is: de Russische tarweproductie stijgt door de goede zomer dit jaar van 75 naar 88 miljoen ton, schat het Amerikaanse ministerie van Landbouw (FDA). De export stijgt met 9 miljoen ton.

Beeld JeRoen Murré

Ook wordt de prijs gedrukt doordat de boeren door de oorlog minder manieren hebben om het graan het land uit te krijgen. ‘In 2017, toen er ook een grote oogst was, ging een deel van het Russische graan via Oekraïne het land uit, of via de Baltische landen’, zegt Sizov. Nu is alleen de Zwarte Zeeroute beschikbaar. Dat betekent dat de havens een soort flessenhals vormen: de boeren zijn overgeleverd aan een handjevol handelaren met overslagterminals. Die kunnen daardoor lage prijzen bieden, terwijl ze, aan de andere kant van de flessenhals, hogere prijzen op de wereldmarkt kunnen vragen. ‘De marges zijn groter.’

Vorig jaar lag de omzet van de terminal volgens het jaarverslag van Viterra op 50 miljoen euro, waarvan 10 miljoen winst overbleef. De bruto marges die nu genoemd worden, 100 tot 200 euro per ton, zijn zeker tien tot twintig keer zo hoog als normaal. Wel is het zo dat de Russen daar zelf ook een fors deel van krijgen: zij heffen een zware belasting op het uitgevoerde graan, die wekelijks wordt aangepast aan de graanprijzen en kan oplopen tot meer dan 100 euro per ton. Het is een soort woekerwinstheffing, waarvoor ook in Nederland wordt gepleit. Alleen vloeit het afgeroomde geld in dit geval naar de Russische oorlogskas. Hoeveel Viterra eraan overhoudt kan een woordvoerder niet zeggen.

Extra pijnlijk is dat een deel van de export mogelijk wordt gemaakt doordat de Russen graan uit Oekraïne stelen. Uit onderzoek van de BBC bleek in mei dat een deel van het gestolen graan naar Rusland verdwijnt (de route van de gevolgde vrachtwagens voert over de Krim-brug, langs de Taman-­terminal naar het binnenland), waardoor er meer overblijft om uit te voeren. ‘…’ zegt de woordvoerder.

De constructie

De partner waarmee Viterra in Taman samenwerkt is in handen van de Russische staatsbank VTB en enkele oligarchen.

‘Beste Vladimir Vladimirovitsj’, begint VTB-baas Andrej Kostin in 2019 in een briefje aan Poetin. Daarin stelt hij voor de Russische graanhandel meer onder controle van de staat te brengen. ‘Gegeven het potentieel van de Russische agrarische export (45 miljard dollar in 2024) en het belang van betrouwbare graanhandel vanwege de nationale voedselzekerheid, heeft VTB een plan gemaakt om een nationale leider op te zetten, een verticaal geïntegreerd bedrijf’, schrijft hij. Zo kan Rusland zijn grip op de graanmarkt vergroten.

Het plan valt bij Poetin in vruchtbare aarde. De graanexport is fors gestegen, sinds hij zeven jaar eerder het plan opvatte om die te verdubbelen, van minder dan 20 miljoen ton naar 40 miljoen ton. Maar het steekt hem dat vooral buitenlandse handelaren daarvan profiteren. Hij legt de handel quota op en stelt een tariefmaatregel in, zodat ook het Kremlin verdient aan elke ton die wordt uitgevoerd. Maar wat VTB voorstelt bevalt hem ook: met een staatsbedrijf in de keten kan hij ook direct in de markt invloed uitoefenen.

Er hoeft geen nieuw bedrijf voor te komen: VTB mag zelf die ‘nationale leider’ worden. Via dochteronderneming Demetra koopt het in razend tempo tussenhandelaren, spoorvervoerders en overslagterminals, en verovert zo een stevige positie in de graanhandel.

De hand van het Kremlin is al snel zichtbaar. ‘Concurrenten klagen dat de bedrijven waar VTB achter zit enorm worden voorgetrokken’, constateert Logistic OS, een logistieke consultant in de Russische graanhandel. ‘Het afgelopen jaar zijn 173 tarwe-­exporteurs onder druk van de concurrentie uit de Russische markt vertrokken. Ze konden niet voldoen aan de spelregels die door de nieuwe speler in de markt zijn bepaald.’

VTB laat ook zijn oog vallen op de terminal in Taman, die voor de helft van Viterra is. De andere helft is op dat moment van het Oekraïense Kernel. Wat er dan precies gebeurt is onduidelijk, maar in 2020 neemt VTB de Taman-helft van Kernel over. Het betaalt daarvoor 61 miljoen euro. Dat is veel minder dan de 106 miljoen waarvoor de terminal bij Viterra in de boeken staat. ‘Kennelijk kreeg Kernel een aanbod dat het niet kon weigeren’, zegt een ingewijde, verwijzend naar de maffia-­klassieker The Godfather.

Kernel zit al in een lastig pakket: door Russische sancties mag het Oekraïense bedrijf sinds 2017 niets meer aan de terminal verdienen. Toch is het opvallend dat Viterra zich koest houdt als het ineens een nieuwe partner krijgt. In het jaarverslag wordt er geen melding van gemaakt, en dus ook niet van de discrepantie tussen de verkoopprijs en de boekwaarde.’ We zijn niet in de positie om commentaar leveren op de transactie tussen VTB en Kernel, en ook niet op de verkoopprijs’, zegt de woordvoerder van Viterra. Kernel en VTB zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Viterra had in theorie de helft van het bedrijf kunnen kopen – het recht op eerste koop stond in het contract van de joint venture – maar deed dat niet. Waarom niet? Viterra wil niets zeggen over wat het ‘commerciële strategische beslissingen’ noemt. Maar het lijkt erop dat de relatie tussen Viterra en het Kremlin sindsdien alleen maar beter is geworden.

Zo krijgen exporteurs zoals Viterra elk jaar een quotum toegewezen hoeveel graan ze mogen uitvoeren. De Nederlandse handelaar zat vorig jaar op 6 procent, maar kreeg dit jaar 8 procent. Viterra’s partner in Taman, Demetra, zit op 12 procent. Daarmee zijn de Nederlanders de grootste buitenlandse exporteur van Russisch graan geworden.

Sancties

Grote vraag: wie gebruikt nou precies wie? Hebben de Russen Viterra misschien even hard nodig als Viterra de Russen nodig heeft? Uit een onderzoek van Bloomberg blijkt deze week dat Viterra als westerse maatschappij voor buitenlandse kopers aantrekkelijker is om mee te handelen dan aan de Russische staat gelieerde exporteurs, vanwege de angst dat er dan sancties worden geschonden. Viterra werkt in Taman weliswaar indirect samen met partners aan wie sancties zijn opgelegd, maar die hebben ze handig weten te ontduiken.

Want als Rusland op 24 februari Oekraïne binnenvalt, krijgt de VTB bank ook (nieuwe) sancties opgelegd. Westerse bedrijven mogen geen zaken meer doen met de bank, of met bedrijven die voor meer dan 50 procent eigendom zijn van VTB. Zoals Demetra, de partner van Viterra in de Taman terminal. Dus verlaagt VTB zijn belang in Demetra een dag na de inval naar 45 procent.

De 5 procent gaat naar de twee andere eigenaren van Demetra, bedrijven van twee oligarchen. Maar anderhalve week na de inval krijgt ook een van hen, Alexandr Vinokoerov, sancties opgelegd. Vinoekorov, tevens schoonzoon van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, is een van de zakenmannen die meteen na de inval naar het Kremlin is geroepen om te overleggen hoe ze Rusland op de been kunnen houden. Vinokoerov is dan nog meerderheidseigenaar van de Marathon Group, die voor een kwart eigenaar is van Demetra. Volgens de sanctieregels geldt dan: als de meerderheid van een onderneming in handen is van iemand aan wie sancties zijn opgelegd, gelden die sancties ook voor die onderneming, Marathon dus. Daarmee zou het totale percentage aan gesanctioneerde entiteiten waarmee Viterra in Taman zit, op 70 procent komen.

Dus wat doet Vinokoerov? Hij verlaagt in maart zijn belang in Marathon van 67 naar 49 procent. Een bevriende directiesecretaresse krijgt de stukken die hij van de hand doet. Daarmee lijkt Marathon Group de sancties te ontlopen, en Demetra dus ook. Dat maakt het voor Viterra mogelijk de handen schoon te wassen en gewoon het in Taman verdiende geld met Demetra te blijven delen. ‘Aan Demetra zijn geen sancties opgelegd’, aldus Viterra.

‘De vraag is of dat mag’, zegt de Nederlandse sanctie-expert Yvo Amar. ‘Dat minderheidsbelang is niet genoeg. Je moet ook kijken of de gesanctioneerde personen niet nog steeds de zeggenschap hebben over hun bedrijf – het criterium is immers eigendom of zeggenschap. Hoe dan ook blijft het wel een morele kwestie of je met zulke partijen verder wilt, als Nederlands bedrijf.’

Expliciet doelwit

Dus is de grote vraag: waarom is Viterra niet uit de joint venture met de Russen gestapt? Het is meer dan een morele kwestie. Viterra zelf is ook geraakt door de oorlog. In juni wordt Viterra’s eigen zonne­bloemolieterminal in het Oekraïense Mikolajiv door Russische raketten getroffen, waarbij een medewerker licht gewond raakt. De Russen zien de Oekraïense graan- en zonnebloemeconomie als expliciet doelwit: een maand later wordt een belangrijke Oekraïense graanhandelaar, Oleksiy Vadatoerski, eigenaar van graanexporteur Nibulon, met zijn vrouw thuis door een Russische raket gedood.

Bestuursvoorzitter David Mattiske maakt in het deze zomer verschenen jaarverslag wel melding van de ‘schokkende gebeurtenissen in relatie tot de voortdurende militaire aanvallen op Oekraïne door de Russische regering’ maar zegt ook dat ‘we doorgaan met onze bestaande bedrijven in Rusland, daarbij voldoend aan alle sancties’. Nieuwe activiteiten zijn wel opgeschort. Hebben ze ooit overwogen uit Taman te stappen? ‘Nee’, zegt de woordvoerder.

Uit onderzoek blijkt dat Viterra in mei wel zijn helft van een Russische graanscheepvaartonderneming, Idel, heeft afgestoten, zonder hieraan ruchtbaarheid te hebben gegeven. ‘De schepen van de Idel joint venture vielen wél onder de sancties’, legt de woordvoerder uit. ‘Verkoop van ons belang was de juiste beslissing.’

Dat is dus anders dan Taman, waar partner Demetra niet onder de sancties valt. Bovendien is Taman, blijft de woordvoerder herhalen, ‘nodig om essentiële voedingsproducten naar gebieden te brengen waar ze die nodig hebben’. Maar Viterra kan toch ook in Russisch graan handelen zonder de terminal van Taman? ‘Ja.’

Het gaat dus om de extra transactie, de extra winsten. En nee, die kunnen niet omlaag, zegt de woordvoerder. ‘Viterra gebruikt marktprijzen en marktwaarderingen voor al zijn aankoop- en verkooptransacties.’

Op de vraag wat Viterra vindt van het idee om een extra belasting te heffen op de grote winsten door gestegen voedselprijzen geeft het geen commentaar.