Hoe een bakje vol cellen werd opgepompt tot alarmerend nieuws

Of ik op de nieuwszender misschien kon reageren op het nieuws, vroeg een radioredacteur die me belde. In het Algemeen Dagblad stond dat één op de zeven coronapatiënten blijft zitten met psychische problemen en een verhoogd risico op dementie. ‘Ik geloof dat Erik Scherder dat zegt.’

Om met dat laatste te beginnen: Scherder is onschuldig. Op internet had het AD de boel gegarneerd met een filmpje van de hersenwetenschapper over iets heel anders, als lokkertje voor de sitebezoeker. Met het gevolg dat zijn gezicht nu als een soort uithangbord boven de onheilstijding stond: ‘1 op de 7 krijgt psychische problemen.’

Wát? Dat lijkt me vreemd. Inmiddels heeft minstens driekwart van alle Nederlanders een corona-infectie doorgemaakt. Dan zouden dus twee miljoen Nederlanders in psychische nood verkeren?

Het onderzoek dat aanleiding is voor het artikel, blijkt een nogal obscure Britse studie, net verschenen in vakblad Molecular Psychiatry. Daarin gaat het niet om de hele bevolking – maar over verwarde bejaarden, en cellen in een kweekbakje. Vraag die boven de studie hing: hoe komt het dat ouderen met ernstige corona vaak een delier krijgen?

Om dat te onderzoeken, had men het bloed van achttien ziekenhuispatiënten zonder en mét delier op gekweekte hersencellen gedruppeld. Uitkomst: bij de delierpatiënten gingen de cellen vaker dood en groeiden ze minder goed weer aan. Waarschijnlijk door de stof interleukine-6, dokterden de Britten uit, een paniekerig ontstekingseiwit dat hersencellen op stelten zet.

Wacht. De studie ging dus over ziekenhuispatiënten. Van gemiddeld 76 jaar oud. Van wie 80 procent bovendien ‘twee of meer onderliggende aandoeningen’ heeft, lees ik in de Britse tabellen.

Maar wat gebeurt er vervolgens? Zo’n nieuwtje krijgt pootjes. Er kwam een persbericht. Waarin men de bevinding toch maar wat meer aanprees. Dit ging dan wel over verwarde bejaarden, maar je weet nooit. ‘Eerder onderzoek geeft aan dat 20 tot 30 procent van covidpatiënten neurologische symptomen zoals delier ontwikkelt’, zo meldt het persbericht. Het onderzoek ‘kan informatie geven over mogelijke behandelingen om symptomen van verwarring, desoriëntatie en geheugengebreken bij covid-19-patiënten te verminderen.’

Aha. Dus de cellen waren ‘patiënten’ geworden. Het woord ‘behandeling’ was zelfs gevallen.

In de Britse krant The Guardian pompte hoofdonderzoeker Alessandra Borsini de lekke band nog wat verder op. ‘We denken dat deze eiwitten verantwoordelijk zijn voor de deliersymptomen bij acute covidpatiënten, en in het algemeen voor longcovidpatiënten met neurologische symptomen’, gaf ze een tikkie breed. Als de krant belt, moet je wel een goed verhaal hebben natuurlijk.

De cellen waren ineens longcovidpatiënten, met ‘neurologische symptomen’.

In België besloot boulevardkrant Het Laatste Nieuws er een belletje aan te wagen met de Antwerpse hoogleraar psychiatrie Manuel Morrens. Die kon er kort over zijn. Het Britse onderzoek is ‘niet heel vernieuwend’, mailt Morrens, als ik contact met hem opneem. ‘Hoe hoger de IL-6-concentratie, hoe meer verwardheid. Dat wisten we eigenlijk al langer.’

De krant vroeg nog wat door. Waarop Morrens vertelde wat hij wist uit de literatuur: ongeveer een op de zeven houdt langdurige klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, concentratieproblemen of depressie- en angstklachten – in de krant handzaam samengevat als ‘psychische klachten’. ‘In het artikel hebben ze verward dat de nieuwe studie naar delier keek, en ik het had over ouder onderzoek naar longcovid’, constateert Morrens.

Bij naspeuring valt ook die één op zeven mee: dat was aan het begin van de pandemie, toen iedereen nog ongevaccineerd was, en men patiënten nog niet goed telde. Volgens een gedegen, recentere studie onder 76 duizend patiënten – nog steeds van vóór omikron overigens – heeft ongeveer 10 procent na drie tot vijf maanden nog restklachten.

En die zijn lang niet allemaal psychisch. Zo’n 3 procent heeft hoofdpijn, 3,3 procent vermoeidheid, 0,3 procent duizelingen, en 1,2 procent een verstoorde temperatuur. Verschrikkelijk voor de tienduizenden die het hebben, maar gelukkig ook een eind verwijderd van de cijfers die via berichtenruil tussen kranten via De Morgen in het Algemeen Dagblad kwamen.

Zo verliezen ze allemaal hun greep op de waarheid, de wetenschapper, de persberichtenmaker en de journalist. Tot er iets heel anders is gegroeid dan in het petrischaaltje zat, en het alarmerende schreeuwnieuws van krant tot krant door de wereld echoot.

Leuk voor de kijk- en verkoopcijfers. Maar minder prettig als u gewoon wilt weten hoe het zit met corona en zijn naweeën.