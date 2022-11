Hoe één ambtenaar zakenman Idrissi achter de tralies kreeg – ten onrechte

Door toedoen van de overheid zat een Nederlandse ondernemer 2,5 jaar lang onterecht in de gevangenis. Waarom spon de staat een web van leugens om hem te kunnen oppakken? ‘Ik heb nooit een eerlijke kans gehad.’

1 ‘Dit kan niet waar zijn’

Vanuit de gevangenis in Westzaan vertelt Khaled Idrissi hoe verbijsterd hij is. Het is juni 2019, een halfjaar na zijn arrestatie en hij heeft het gevoel dat zijn leven tot stilstand is gekomen. ‘Mijn toekomst is weggekapt’, zegt hij. ‘Elke dag denk ik: dit kan niet waar zijn, dit moet een vergissing zijn.’

Met zijn nette overhemd en verzorgde uiterlijk is de zelfstandig ondernemer een opvallende verschijning in het Justitieel Complex Zaanstad. Aan de kaartspelletjes doet hij niet mee, hij wisselt nauwelijks een woord met de andere gedetineerden. Idrissi heeft maar één missie: zo snel mogelijk vrijkomen, om te kunnen achterhalen wat hem is aangedaan.

Dezelfde vragen blijven hem kwellen: door wie zit hij vast? En waarom? ‘Ik moet het te weten komen’, neemt hij zich voor. Ook al zal dit een zaak van de lange adem worden.’

Idrissi wil niet met zijn echte naam in de krant, om zijn kinderen te beschermen. Hij vreest dat ze last kunnen krijgen van wat hem is overkomen. Zijn gevangenneming is ‘een bullshit-verhaal’, bezweert hij. ‘Het rammelt aan alle kanten.’ Maar Idrissi is zeker niet de eerste die beweert dat hij ten onrechte in de gevangenis is beland. Wat zou hem anders maken dan al die anderen?

Advocaat Rachel Imamkhan, gespecialiseerd in het bijstaan van Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld, ziet wat Idrissi uitzonderlijk maakt. Wanneer zij zich in zijn zaak verdiept, stuit ze al snel op vreemde dingen. Zo vindt ze het gek dat Idrissi, die in 2003 in Frankrijk is veroordeeld voor een drugszaak, na zo’n lange tijd uit het niets in Nederland is opgepakt. Ook heeft hij er van alles aan gedaan om zijn straf in Nederland te kunnen uitzitten, leest ze in zijn dossier terug. Veel van haar cliënten houden zich juist gedeisd, in de hoop dat hun buitenlandse veroordeling overwaait.

Er klopt hier iets niet, zegt haar onderbuikgevoel.

En daarin krijgt ze gelijk. Maar pas nadat zij en collega-advocaat Tom de Boer tweeënhalf jaar stug hebben doorgeprocedeerd en de Nederlandse staat het vuur maximaal aan de schenen hebben gelegd. Dan ontdekken zij dat het ministerie van Justitie en Veiligheid hun al die jaren heeft voorgelogen over de reden voor Idrissi’s detentie. En dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) naar zijn arrestatie heeft toegewerkt door hem ten onrechte aan te merken als verdachte in een witwasonderzoek.

In een vernietigende uitspraak bepaalde het gerechtshof Den Haag op 30 augustus 2022 dan ook dat de Nederlandse staat grote fouten heeft gemaakt in Idrissi’s zaak en hem bewust heeft misleid. De staat moet hem daarvoor een schadevergoeding betalen.

‘Machtsmisbruik van de overheid ten opzichte van een nietsvermoedende burger’, noemt zijn advocaat Tom de Boer het.

‘Er is’, zegt Khaled Idrissi, ‘een ongelooflijk smerig spel met mij gespeeld.’

2 Franse drugszaak

Aan de keukentafel bij Idrissi thuis zijn twee agenten aangeschoven. Het is 2000 en ze komen hem als getuige horen in een Franse drugszaak. Twee van Idrissi’s neven zijn daarvoor opgepakt en ze beschuldigen hem ervan dat hij ze heeft geholpen met de illegale invoer van een partij harddrugs.

Idrissi heeft daar niets mee van doen, vertelt hij de agenten. Ze nemen zijn verhaal op en vertrekken weer. Later krijgt Idrissi tot zijn verbazing een oproep om zijn verhaal te doen in de Franse rechtbank, maar dat weigert hij. Zijn vrouw is hoogzwanger en hij vertrouwt het Franse rechtssysteem niet; hij is bang dat hij maanden vast zal zitten in afwachting van zijn proces. Een van de twee neven heeft namelijk een jaar in de gevangenis gezeten, waarna hij werd vrijgesproken.

Volgens zijn toenmalige advocaat Carry Knoops bevatten de verklaringen van de neven ‘niets dat duidt op concrete betrokkenheid of deelname aan handel in verdovende middelen’. Dat beeld wordt bevestigd als de neven vele jaren later, in 2014, hun verklaring intrekken: Idrissi had volgens hen niets met de drugshandel te maken.

Door niet te getuigen in Frankrijk, maakt Idrissi het zichzelf niet makkelijk. Hij wordt in 2003 bij verstek veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50 duizend euro. Frankrijk vaardigt een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit en dat beperkt hem ernstig in zijn bewegingsvrijheid. Idrissi tekent beroep aan tegen de straf, maar Frankrijk gaat hier niet in mee: zijn veroordeling blijft staan.

Naar de meeste Europese landen kan hij niet meer reizen, omdat hij dan zou worden vastgezet. Het belemmert hem in zijn werk als ondernemer, zijn familie in Marokko zal hij veertien jaar niet zien. Hij wordt tussen 2009 en 2014 drie keer gearresteerd in verband met de Franse veroordeling, maar steeds komt hij kort erna vrij, omdat hij volgens de Nederlandse autoriteiten niet kan worden overgedragen aan Frankrijk.

Zijn oude Franse straf blijft hem op die manier jarenlang achtervolgen. Het risico elke dag te worden opgepakt, bezorgt hem stress en lichamelijke klachten. Kort na zijn derde arrestatie in 2014 richt hij zich daarom tot minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. ‘Ik ben lichamelijk en geestelijk moe gestreden’, schrijft hij. ‘Niet alleen mijn fysieke en geestelijke gezondheid hebben hieronder te lijden gehad, ook mijn vrouw en kinderen hebben geleden onder de angst voor het mogelijk vallen van het zwaard.’

Een schuldbekentenis is zijn brief volgens Idrissi zeker niet, wel een daad van wanhoop. Laat me die straf in Nederland uitzitten, vraagt hij Opstelten, zodat hij na drieënhalf jaar – in Frankrijk kom je vaak na de helft van je straf vrij – een leven in vrijheid kan opbouwen en weer met zijn gezin op vakantie kan. Maar het ministerie laat hem weten dat het uitzitten van zijn straf in Nederland niet mogelijk is: Frankrijk heeft het daarvoor benodigde verdrag niet getekend. Dit bevestigt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat zich over de zaak buigt.

Vanaf dat moment pakt Idrissi zijn leven weer op. Nu zowel de rechter als de minister hem heeft verzekerd dat hij niet aan Frankrijk kan worden overgeleverd, waant hij zich in Nederland eindelijk weer veilig. In oktober 2016 vraagt hij ook de politie om duidelijkheid te verschaffen over zijn situatie. Ook dat antwoord sterkt hem in zijn overtuiging dat hem in Nederland niets zal overkomen.

De politie kan hem slechts naar zijn verblijfplaats vragen als hij wordt opgepakt, laat korpschef Erik Akerboom per brief aan advocaat Knoops weten. ‘Een andere actie is op basis van deze signalering in Nederland niet mogelijk.’ Na die geruststelling durft Idrissi zijn familie in Marokko weer op te zoeken.

Beeld Daniel Stolle

3 ‘Ik moet je aanhouden’

En dan gaat het drie jaar later toch verkeerd. Het is 19 juni 2019, rond half drie ’s middags, als Khaled Idrissi zijn koffer geroutineerd langs de andere passagiers op Schiphol rolt. Jarenlang durfde hij zich hier niet te vertonen, maar met de brief van de politie op zak en de bevestiging van Opstelten in zijn achterhoofd, is daar verandering in gekomen.

Het is niet de eerste keer dat hij dat jaar voor een bouwproject naar Marokko vliegt, het land waar hij bijna zestig jaar geleden werd geboren. Daarom stapt hij nietsvermoedend door vertrekhal 2, richting de paspoortcontrole.

Voor elke vlucht meldt hij zich vrijwillig bij het loket van de marechaussee, om zijn situatie uit te leggen en te voorkomen dat hij met veel vertoon uit de wachtende rij passagiers wordt geplukt. ‘Ik sta in het SIS’, zegt Idrissi, verwijzend naar het internationale signaleringssysteem.

Maar als hij zijn paspoort aan de marechaussee overhandigt, wordt het stil. In een vloeiende beweging, alsof hij wist dat Idrissi in aantocht was, pakt de man een envelop met allerlei documenten erin. Hij kijkt Idrissi aan en zegt: ‘Ik heb slecht nieuws voor je. Ik moet je aanhouden.’

Dit moet een misverstand zijn, denkt Idrissi. Hij begint over de politiebrief uit 2016 en dat Nederland heeft toegezegd hem niet te arresteren. ‘Nee’, zegt de marechaussee, ‘dit is wat anders. We moeten je wel aanhouden.’

Weet je het zeker?, probeert Idrissi nog. Maar de marechaussee is niet te vermurwen. Idrissi hoort hem zeggen dat ‘ze’ hem ‘wel heel graag willen hebben’.

Zijn hoofd begint te tollen. Want wie zijn ‘ze’? En wat zit er achter zijn plotse arrestatie?

4 Op een dwaalspoor gezet

Terwijl Khaled Idrissi in zijn cel zit, breken zijn advocaten zich het hoofd over de vraag waarom hij zo plotseling alsnog is opgepakt. Maar zij zullen 2,5 jaar lang in het duister tasten, daartoe aangezet door de Nederlandse staat. Die beweert dat Idrissi door nieuwe wetgeving en jurisprudentie alsnog in Nederland zou zijn vastgezet voor zijn veroordeling in Frankrijk.

In 2020 eisen advocaten Imamkhan en De Boer via een kort geding dat Idrissi onmiddellijk vrijkomt, onder meer op basis van het vertrouwensbeginsel: de overheid kan niet meer terugkomen op haar oude beslissing om hem met rust te laten, omdat daarmee te hard wordt ingegrepen in Idrissi’s leven. Ook vinden ze dat de overheid hem erbij had moeten betrekken toen duidelijk was dat ze hem wilden oppakken. Maar de Haagse voorzieningenrechter geeft ze ongelijk: Idrissi is weliswaar ‘niet zorgvuldig geïnformeerd’ over wat hem te wachten stond, maar het belang van zijn detentie weegt zwaarder.

De Nederlandse staat verwijst voor het oppakken van Idrissi naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, over een in België veroordeelde Nederlander. Door die uitspraak is Idrissi’s zaak als het ware door Nederland opnieuw geactiveerd, is de uitleg.

De advocaten hebben hier sterke twijfels bij, omdat Idrissi pas anderhalf jaar na dit zogeheten arrest-Van Vemde is opgepakt op Schiphol. En waar het gerechtshof in 2014 nog oordeelde dat hij zijn straf niet in Nederland kan uitzitten, is dat vijf jaar later ineens geen probleem meer. De advocaten willen stukken daarover inzien en betrokken ambtenaren horen, maar de rechter wijst hun verzoeken af.

Een vreemd gevoel bekruipt Imamkhan en De Boer na een opmerking van de landsadvocaat, die de staat juridisch vertegenwoordigt. Hij voert in het kort geding aan dat er ‘tien à elf’ soortgelijke zaken zijn, waarbij aanvankelijk is geoordeeld dat iemand zijn buitenlandse straf niet in Nederland kon uitzitten, maar dat later toch mogelijk blijkt.

Opmerkelijk, vinden de advocaten. Want hoe is dat dan gegaan bij die anderen? Zat er bij hen ook zo veel tijd tussen hun veroordeling en arrestatie? Liepen zij, net als Idrissi, vrij rond in Nederland? Antwoorden krijgen ze echter nooit. Het ministerie geeft pas na vragen van deze krant toe dat het helemaal geen aanwijzingen heeft dat er meer gevallen zijn als Idrissi. De staat heeft de advocaten twee jaar lang op een dwaalspoor gezet.

5 Duik in het konijnenhol

Op 13 oktober 2021 gaat het leven van Idrissi andermaal over de kop – maar nu in zijn voordeel. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt om meerdere redenen positief over Idrissi’s gratieverzoek om vervroegd vrij te komen. Zo heeft er volgens het hof veel te veel tijd gezeten tussen Idrissi’s veroordeling in Frankrijk (2003), de uitspraak in zijn hoger beroep (2011) en het moment dat Nederland hem oppakte in 2019, heeft hij geen strafblad, drong Idrissi er meermaals tevergeefs op aan om zijn straf in Nederland uit te zitten en heeft hij volgens het hof ‘zijn leven een positieve wending gegeven’. Het gerechtshof adviseert minister Sander Dekker van Rechtsbescherming hem daarom gratie te verlenen.

Het moment dat Idrissi, als in een film, de gevangenis uitwandelt op 13 december 2021 en zijn gezin in de armen sluit, maakt een hoop bij hem los. Maar nog altijd heeft hij geen idee waarom hij precies heeft vastgezeten.

Om Khaled Idrissi’s zaak te reconstrueren, vraagt de Volkskrant in juli 2020 via een Wob-verzoek documenten over hem op. Maar het ministerie van Justitie doet eerst net of die er niet zijn en weigert in een later stadium ze te geven. Intussen zetten de advocaten steeds grover geschut in om de waarheid te achterhalen. Ze hebben steeds sterkere vermoedens dat de overheid iets verborgen houdt. Onder dreiging van een exhibitieverzoek – het via de rechter afdwingen van inzage in de opgevraagde stukken – gaat de Nederlandse staat in februari 2022 eindelijk overstag.

Tom de Boer weet niet wat hij ziet als hij de door het ministerie verstrekte stukken onder ogen krijgt. Met ‘stijgende verbazing en toenemende boosheid’ bladert hij door de correspondentie tussen het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en – opmerkelijk – de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Fiod.

Het wordt Imamkhan en De Boer meteen duidelijk uit de mails tussen deze vier partijen, dat de arrestatie van Idrissi niets te maken had met het arrest van het Europese Hof van Justitie, waardoor Nederland zijn zaak uit de la trok en opnieuw beoordeelde, maar met een reden die de overheid al die tijd verborgen heeft gehouden: Idrissi was zogenaamd verdachte in een witwasonderzoek. Imamkhan en De Boer zijn meer dan twee jaar glashard voorgelogen, moeten ze concluderen.

In het Fiod-onderzoek met de naam Rabbithole komt Idrissi’s naam weliswaar aanvankelijk voor, maar hij is nooit verdachte geweest. En de FIOD vraagt ook geen opheldering aan hem, bijvoorbeeld door hem te horen. Het onderzoek blijkt echter wel het startschot van een operatie achter de schermen waarbij meerdere op papier onafhankelijke overheidsinstanties, zoals de Fiod en afdelingen van het het ministerie van Justitie en Veiligheid, intensief samenwerken met maar één doel: Idrissi achter de tralies krijgen. Daarbij is de oude Franse veroordeling na vijf jaar alsnog ingezet om Idrissi te kunnen aanhouden. Ook opmerkelijk: de Fiod spant zich in om hem zijn buitenlandse straf te laten uitzitten, terwijl het aan Frankrijk is om hierover te beslissen.

Een sleutelrol in dit proces is weggelegd voor een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds augustus 2018 voerde deze man de druk flink op om Idrissi in de gevangenis te krijgen, zo blijkt uit de stukken. De ambtenaar, werkzaam op de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, doet dit vanwege het witwasonderzoek dat de Fiod is begonnen. Hij mailt meerdere overheidsinstanties, zoals het Openbaar Ministerie, de Fiod en collega’s van de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS), met de vraag hem daarbij te helpen.

In de correspondentie tussen die overheidsafdelingen wordt Idrissi aanvankelijk alleen nog ‘betrokkene’ in het witwasonderzoek genoemd. Maar om meer informatie los te krijgen over zijn Franse veroordeling bij IOS, de afdeling bij het ministerie die zich met de overdracht van buitenlandse straffen bezighoudt, noemt de Fiod hem tot twee keer toe ‘verdachte’. Dat is hij nooit geweest, moet het Openbaar Ministerie later aan Idrissi’s advocaten toegeven.

Mede door die valse beschuldiging wordt de ambtelijke machinerie in werking gezet en draait het uiteindelijk nog maar om één vraag: wanneer Idrissi kan worden aangehouden. Niemand van de betrokken overheidsinstanties lijkt te beseffen dat Frankrijk geen interesse meer in hem heeft en dat Idrissi er in het kader van rechtszekerheid op moet kunnen vertrouwen dat hij niet meer wordt opgepakt, zoals ook het gerechtshof later oordeelt na zijn gratieverzoek. In plaats daarvan vraagt de ambtenaar van het ministerie zich juist af wat Nederland zelf kan doen ‘om de Franse autoriteiten ter wille te zijn’.

Zo komt er steeds meer druk te staan op IOS. Een medewerker van deze afdeling vraagt de Fiod nog wel waarom die het dossier over Idrissi’s Franse veroordeling nodig heeft. Wanneer haar wordt verteld dat hij ‘verdachte’ is in een witwasonderzoek en de Fiod ‘in het kader van de waarheidsvinding’ een ‘beeld wil krijgen van hem en zijn (voormalig) netwerk’, gaat ze alsnog overstag.

Advocaat De Boer is, behalve door de inhoud, geschrokken door hoe er in de mails over zijn cliënt wordt gesproken. Voordat hij de mails doorstuurt, waarschuwt hij Idrissi dan ook: ‘Schrik niet, het is niet prettig wat je zo te zien krijgt.’

‘Het recht moet zijn loop hebben’, concludeert bijvoorbeeld de ambtenaar die de bal aan het rollen heeft gebracht. Zijn eigen inspanningen hebben ‘het klinkende resultaat opgeleverd dat Idrissi binnenkort de Franse straf mag uitzitten in de lik’, mailt hij. Het is dan april 2019, twee maanden voordat Idrissi wordt opgepakt.

Beeld Daniel Stolle

6 Op alle punten gelijk gekregen

Het recht krijgt inderdaad zijn loop, maar pas bijna drie jaar nadat Idrissi op Schiphol werd opgepakt. Op 26 april 2022, kort voordat het gerechtshof Den Haag zijn zaak behandelt, laat de Nederlandse staat weten dat de procedure waarmee Idrissi’s Franse straf naar Nederland werd omgezet, ‘op oneigenlijke gronden is gevoerd’ en dat het ‘onrechtmatig’ was hem daaraan te onderwerpen. Ook heeft de staat ‘grond om aan te nemen’ dat Idrissi nooit zou zijn opgepakt als de Fiod niet om zijn detentie had verzocht, schrijft de landsadvocaat.

Met die erkenning op zak krijgt Idrissi op alle punten gelijk van het gerechtshof, dat spijkerhard oordeelt over de Nederlandse staat. Volgens het hof heeft de staat zijn macht misbruikt en zich ‘tegen beter weten in gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende’. Idrissi heeft daarom recht op een vergoeding voor alle schade die hij heeft geleden door het onrechtmatige handelen van de staat, aldus het hof.

Een rijksambtenaar die alles in het werk stelt om iemand achter de tralies te krijgen, een (valse) verdenking in een witwasonderzoek die een eigen leven gaat leiden, en meerdere overheidsinstanties die zonder door te vragen hun ding doen: al die bouwstenen bij elkaar hebben ertoe geleid dat Idrissi 2,5 jaar van zijn vrijheid wordt ontnomen.

Daarbij is er nog een andere reden waarom hij pas na lang procederen achter de reden van zijn arrestatie kwam. Dit heeft, zeggen zijn advocaten, te maken met de procedure waarmee een buitenlandse veroordeling aan Nederland wordt overgedragen.

In zulke strafoverdrachtszaken is er voor een betrokkene ‘geen enkele rechtsbescherming’, zegt Rachel Imamkhan. ‘Je wordt niet gehoord en je kunt geen zienswijze indienen: er wordt dus vooral boven jouw hoofd beslist.’ Nederland wijkt daarin volgens Imamkhan af van bijvoorbeeld Spanje en Duitsland, waar iemand wel bij de rechter wordt gehoord over de overdracht van zijn straf.

Dat er vaker dingen ‘grondig misgaan’ in dit soort procedures, komt volgens Tom de Boer doordat je fouten dus pas kunt repareren als het al te laat is. Dan helpt alleen de gang naar de rechter, zegt hij. ‘En achteraf is het hartstikke moeilijk om rechters van een ander oordeel te overtuigen, als ze hun oordeel al hebben gegeven.’

In de zaak van Khaled Idrissi konden zijn advocaten de ‘ugly truth’ met veel pijn en moeite achterhalen, constateert De Boer: ‘Maar in hoeveel andere zaken wordt helemaal niet bekend wat er aan de hand was?’

8 Onder de Spaanse zon

September 2022. Een zongebruind hoofd verschijnt op het beeldscherm. Zo’n beetje het eerste wat Khaled Idrissi deed nadat hij zijn zaak op alle punten had gewonnen, was de Spaanse zon opzoeken. Hij wilde weg uit Nederland. En het is maar de vraag of hij er ooit nog terugkeert.

Met zijn advocaat Tom de Boer berekent hij nu de schadevergoeding die hij van de staat zal eisen. Op excuses zit hij niet te wachten. Veel liever hoort hij wat de ware reden is geweest dat de Nederlandse overheid hem per se wilde oppakken – niet de Franse veroordeling die al was afgehandeld, niet het witwasonderzoek waar hij geen verdachte in was, wat dan wel?

Tijdens het kort geding in 2020 had hij nog vol vuur betoogd dat hij er trots op is Nederlander te zijn. Daarnaar gevraagd lacht hij ongemakkelijk. Hij wil Nederland niet afvallen, maar hij had nooit verwacht dat de overheid achter zijn rug om een web van leugens zou spinnen om hem te kunnen oppakken. ‘Wat dat betreft ben ik een illusie armer. Ik heb nooit een eerlijke kans gehad om mezelf vrij te pleiten.’

Reactie ministerie van Justitie en Veiligheid:

‘Het ministerie van Justitie en Veiligheid betreurt de gang van zaken die heeft geleid tot de uitspraak van het gerechtshof Den Haag. (...) Nu het hier gaat om een individuele zaak, wordt geen verdere informatie gedeeld. Het ministerie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat zich in het verleden vergelijkbare gevallen hebben voorgedaan, ook niet naar aanleiding van het arrest-Van Vemde.’

Reactie gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

‘We kunnen niet ingaan op de concrete zaak van de heer Idrissi. Bovendien kunnen wij geen opmerkingen maken bij een beslissing van een andere rechterlijke instantie. De aard van de procedure brengt mee dat het hof wel met het ministerie communiceert, maar niet zelf met de veroordeelde. Het hof ziet op dit moment geen reden om deel te nemen aan een publiek debat over de vraag of daarmee voldoende rechtsbescherming wordt geboden.’

Reactie Openbaar Ministerie:

De Volkskrant heeft het Openbaar Ministerie in oktober een lijst vragen gesteld over de zaak-Idrissi, met daarin een verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van 30 augustus. Na acht dagen laat het Functioneel Parket in Amsterdam, verantwoordelijk voor het onderzoek Rabbithole waarin Khaled Idrissi zogenaamd verdachte was, weten dat het ‘niet met een officiële reactie kan komen. Wij zijn niet tijdig geïnformeerd over het arrest van het hof. Dat hebben we via jullie pas vernomen. Het is voor ons te kort dag om op deze ingewikkelde kwestie met een passende officiële reactie te komen.’

Reactie Fiod:

‘Jullie vragen hebben betrekking op een ingewikkelde internationale casus. Het civiele hof constateert dat de Nederlandse tenuitvoerlegging van de Franse straf onrechtmatig is verlopen. Aangezien wij het vonnis niet kenden, zullen wij dit de komende tijd goed bestuderen.’