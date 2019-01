Livestream De Voedselzaak

Hoe doen we dat nou, 10 miljard monden voeden in 2050?

Na één jaar onderzoek met bijna honderd reportages, interviews, dataverhalen, fotoseries, opiniestukken, podcasts en video’s, maakte de Volkskrant Voedselzaak de eindbalans op in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Want hoe doen we dat nou, 10 miljard monden voeden in 2050? Kijk hier het programma, met onder andere Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen en voedseljournalist Mac van Dinther, terug.