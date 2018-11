podcast het volkskrantgeluid

Hoe doe je verslag over een heel continent? Onze correspondenten Afrika en Latijns-Amerika leggen uit

De een schrijft over vijftig landen, de ander over een continent dat 19 miljoen vierkante kilometer groot is. Hoe lukt het Mark Schenkel (Afrika) en Marjolein van de Water (Latijns-Amerika) om te schrijven over zo’n gigantisch gebied? En is het moeilijk om als journalist te werken in een regio waar je ook verknocht aan bent? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid.