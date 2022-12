Hoe dik gaat het ijs deze week worden? En kunnen we schaatsen? Tijd voor een spoedcursus

KNMI-onderzoeker Rudolf van Westrhenen pakt een flinterdun stukje ijs uit het water van de plaatselijke schaatsbaan in De Bilt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De schaatsen kunnen uit het vet en de wanten aan, want volgens het KNMI ligt er dit weekeinde in het midden van Nederland zo’n 5 centimeter ijs: net genoeg voor een volwassene om op te schaatsen. Het noorden van Nederland kan een nog iets dikkere plak ijs verwachten. Hoe doet het KNMI dat, voorspellen hoeveel ijs er komt?

Hoe voorspel je hoe dik het ijs wordt?

Een gaatje in het ijs prikken om te weten hoe dik de ijslaag is, hoeft niet meer: het KNMI berekent hoe dik het ijs wordt met een ijsgroeimodel. ‘Het model wordt gevoerd met meteorologische observaties: hoe koud het is, hoe sterk de straling van de zon is, of het bewolkt is en hoe hard het waait, regent of sneeuwt’, zegt Rudolf van Westrhenen, onderzoeker bij het KNMI. ‘De 35 weerstations in Nederland sturen die gegevens automatisch door.’

Eén keer per dag berekent een computer hoeveel het water opwarmt of afkoelt. Onder de nul graden bevriest het water, dus in de winter rolt daar een prognose uit hoe dik het ijs wordt. ‘Je ziet dat de grafiek met één lijn begint’, zegt Van Westrhenen, ‘dat zijn de observaties die we binnenkrijgen. Daarna waaiert de lijn uit tot een pluim: dat zijn de verwachtingen.’

Later deze week kans op sneeuw – slecht nieuws voor schaatsliefhebbers. Houdt deze voorspelling daar ook rekening mee?

Waar de één hoopvol naar de lucht kijkt voor een witte kerst, hoopt de schaatsliefhebber dat het vooral niet gaat sneeuwen. ‘Sneeuw op het ijs werkt als een isolatiedeken, waardoor het ijs langzamer groeit. Daar houden we rekening mee in de voorspelling. Ook hoelang de sneeuw ligt: verse sneeuw houdt meer warmte vast dan sneeuw die al ouder is.’

Wat zegt zo’n model over het ijs op de sloot naast mijn huis?

Voordat de schaatsen meteen ondergebonden worden: de berekeningen gaan over open water van twee meter diep. ‘Als het water dieper is, duurt het langer voordat het afkoelt’, zegt Van Westrhenen. Het hangt er dus maar net vanaf hoe diep die sloot naast je huis is. ‘De Loosdrechtse plassen zijn zo’n tweeënhalve meter diep, daar is het ijs minder dik. De Molenpolder is tussen de één en twee meter diep is, daar groeit het ijs juist sneller.’

Het KNMI kán een ijsprognose op maat maken voor alle grote plassen en meren in Nederland. ‘We werken er de komende twee jaar aan om die voor iedereen beschikbaar te maken. Dan kun van elk groot wateroppervlak de ijsdikte zien.’

Hoe zeker zijn deze voorspellingen?

Hoe verder weg in de tijd, hoe onzekerder de voorspelling wordt. Een kleine verandering in temperatuur op woensdag, kan immers een groot verschil maken voor de dikte van het ijs op zaterdag. Daarom berekent het ijsgroeimodel 50 scenario’s: de ene keer met iets meer bewolking, de volgende keer met iets meer neerslag. ‘Dat zijn de blauwe lijntjes die je ziet’, zegt Van Westrhenen. ‘Als de lijnen ondanks die verschillende scenario’s nog steeds overlappen, weet je dat de voorspelling betrouwbaar is. Dus dat er donderdag vier centimeter ijs ligt, is vrij zeker.’

Gaat u ook met een peilstok kijken of de voorspelling klopt?

‘Als het gevroren heeft, meet ik de dikte van het ijs bij mij thuis op mijn vijver’, zegt Van Westrhenen. ‘Dat is natuurlijk geen betrouwbare meting, maar ik ben gewoon nieuwsgierig.’

De echte metingen krijgt het KNMI binnen van Elfstedenverenigingen en ijsmeesters door het hele land, die met een boortje en een centimeter de dikte van het ijs meten. ‘Die gebruiken we om te toetsen of het model nog klopt. Bij tien centimeter ijs kan het ongeveer een centimeter dikker of dunner zijn dan het model voorspelt. Het is een spannende tijd als je ziet dat er ijs ontstaat. Er zitten hier een hoop schaatsliefhebbers, dus we houden het goed in de gaten.’