Hoe Devin Nunes’ miljoenenclaim bij Twitter hem alleen maar tegenwerkte

Nunes eist 250 miljoen dollar schadevergoeding van het sociale netwerk, omdat Twitter hem vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne zou hebben dwarsgezeten door zijn boodschappen stiekem te blokkeren.

Tegelijk verwijt Nunes het internetbedrijf dat het wel tweets heeft doorgelaten waarin hij werd beledigd en belasterd. Die tweets werden verspreid via enkele satirische accounts, zoals Devin Nunes’ Mom en Devin Nunes’ Cow. Nunes was destijds voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. In die hoedanigheid saboteerde hij volgens de Democraten het onderzoek naar Trump en de bemoeienis van de Russen met de presidentsverkiezingen.

Mom. Will you make that chocolate eclair custard thing with the Graham crackers for the pot luck. Pweasssse. pic.twitter.com/vey86pw2vw Devin Nunes' cow's Memesmith

In de aanklacht zegt Nunes dat Twitter opzettelijk valse berichten over hem heeft verspreid om hem te intimideren en zijn ‘belangrijke onderzoek naar de corruptie door de Clinton-campagne en de beweerde rol van de Russen in de presidentsverkiezingen van 2016 te hinderen’. Volgens Nunes had Twitter ook de Devin Nunes‘ Mom- account moeten blokkeren, omdat die anonieme twitteraar zich ‘valselijk’ voordeed als zijn moeder met het doel hem te ‘bekladden en te vernederen’. De tweets hebben volgens de aanklacht ‘pijn, emotionele ontreddering en geestelijk lijden’ veroorzaakt.

Om dat aan te tonen, voegde Nunes een aantal tweets van @DevinNunesMom toe, waaronder een tweet waarin zijn rol als voorzitter van het onderzoek naar Trump en de Russen belachelijk werd gemaakt. ‘Probeer je weer een federaal onderzoek te verstieren? Kom onmiddellijk naar huis en anders is het geen Minecraft meer!’, bedreigt zijn fictieve moeder hem.

President Trump schaarde zich in een tweet achter de aanklacht van Nunes. ‘Facebook, Google en Twitter – om nog maar te zwijgen over de Corrupte Media, zijn zoooo erg op de hand van de Radicaal Linkse Democraten. Maar vrees niet, we zullen sowieso winnen, zoals we eerder ook deden!’, aldus Trump.

Het lijkt erop dat Nunes’ klacht over de ‘samenzwering’ tegen hem en andere Republikeinen alleen maar tegen hem werkt. Het aantal volgers van @DevinNunesCow nam enorm toe, terwijl een hele reeks nieuwe satirische accounts opdoken, zoals @DevinNunesGoat en @DevinNunesLawyer. Na een klacht van Devin Nunes echte moeder had Twitter @DevinNunesMom al verwijderd, maar nu heeft de geplaagde Republikein er een nieuwe treiteraar bij: @DevinNunesGrandma.

De kans dat Nunes wel succes heeft bij de rechter wordt door juridische experts uiterst klein geacht. Volgens hen kan Twitter zich beroepen op een wetsartikel dat bepaalt dat sociale netwerken behoudens enkele uitzonderingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor wat hun gebruikers schrijven. Vermoedelijk gaat het Nunes er vooral om Trumps achterban te bevestigen in hun woede over de almachtige ‘linkse’ internetgiganten.