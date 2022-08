Hoe Deventer boekengek werd? Katherina Kerstkens uit 1495 vertelt het verhaal

De Deventer Boekenmarkt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wie denkt dat leesclubs een hedendaagse modegril zijn, moet eens in middeleeuws Deventer komen kijken. De inkt van het eerste in het Nederlands gedrukte boek is in 1477 nog niet droog of er vindt al een levendige uitwisseling plaats tussen geletterden in de stad. Boeken worden verkocht, besproken en uitgeleend.

Sla het 15de-eeuwse gebedenboek van Katharina Kerstkens er maar op na. Het werkje gaat niet alleen door haar handen, en om die reden heeft ze er met rode inkt in geschreven: ‘Dit boeck hoert toe meyster kerstkens huysurou Katherina wonende op die wisport. Die dat wint die geuet oer weder oem gades wille’. Vertaald uit het Middelnederlands: ‘Dit boek is van Katherina, vrouw van meester Kerstkens, wonend bij de Vispoort. Wie het boek vindt, geef het haar terug, om Gods wil.’

Dat Deventer nog altijd een boekenstad is, zal komende zondag blijken. Dan vindt de 32ste editie plaats van de Deventer Boekenmarkt, de grootste van Europa. In een uitvergrote versie van de boekenstalletjes uit Kerstkens’ tijd op de Deventer Brink etaleren antiquariaten, boekhandelaren en andere verkopers hun waar in vijfhonderd kramen langs de IJsselkade. Om te begrijpen hoe Deventer boekengek werd, leidt de Groningse hoogleraar geschiedenis Sabrina Corbellini de Volkskrant rond door het verleden.

Geletterde vrouw

Kerstkens is voor Corbellini een bijzonder personage. Als geletterde vrouw is ze in haar tijd niet uniek. Wel opvallend is het dat de echtgenote van een steenhouwer zich inzet voor het verspreiden van de kennis uit die boeken, onder meer door ze met anderen te bespreken. Dit blijkt allemaal uit Kerstkens nalatenschap, die een minuscuul, maar toch ook intiem inkijkje geeft in de contacten die men in die tijd had en de rol die het boek daarbij speelde.

De Groningse hoogleraar geschiedenis Sabrina Corbellini voor de school van Erasmus. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Katherina leverde een serieuze bijdrage aan een gezamenlijke religieuze leescultuur’, concludeert Corbellini. Ze staat voor het gebouw van de Athenaeumbibliotheek, dat er in de tijd van Kerstkens al stond en tegenwoordig haar gebedenboek in bewaring heeft. Het is een van de stops op de wandelroute door het leven van Kerstkens, die Corbellini met collega-historici in kaart bracht onder de naam Boekenstad Deventer (te downloaden via de app Hidden Deventer).

Al voor de eerste Nederlandse boeken worden gedrukt, gaat er leeswaar rond in Deventer. Zie daar rond 1458 die man lopen in de Engestraat, met die marskramermand vol boeken op zijn rug. Het is Wolter de Hoghe, voor zover bekend de eerste boekhandelaar van de Noordelijke Nederlanden. Met lectuur over astronomie, medicijnen maar ook fictie heeft hij al een breed aanbod. We weten dit over hem door de inventarislijst die na zijn dood is opgemaakt en bewaard gebleven.

Hanzestad

Deventer is als Hanzestad in de 15de eeuw een bloeiend economisch centrum, wat een hoge geletterdheid met zich meebrengt. Om in de vraag te voorzien, wordt de stad al snel ook een centrum voor de boekdrukkunst. Dit begint met de komst van Richard Pafraet in 1477 vanuit Keulen. Al snel komt er met Jacob van Breda een tweede drukker bij. Ze hebben het maar druk met voornamelijk het maken van schoolboeken.

Op het Grote Kerkhof herinnert de gevelsteen met drukkersmerk aan de plek waar Van Breda in de behoefte van al die lezers voorzag. Zijn belangrijkste afnemer is een paar deuren verder gevestigd, de ware aanjager voor boekenstad Deventer.

‘Kijk, daar ging Erasmus naar school’, zegt Corbellini. Met haar rug naar de Lebuinuskerk wijst ze naar de Latijnse school. Op de gevel prijkt een portret van haar beroemdste leerling. Erboven het Latijnse onderwijsmotto: Non Scholae Sed Vitae Discimus - ‘We leren niet voor de school maar voor het leven’. Zijn ‘levenslessen’ haalt Erasmus onder meer uit de plaatselijk gedrukte schoolboeken, waarvan die in het Latijn ook elders in Europa grif aftrek vinden.

Deventer heeft ook een primeurtje: in de stad aan de IJssel wordt voor het eerst ten noorden van de Alpen een boekje met Griekse letters gedrukt. Dat heeft alles te maken met een onderwijsvernieuwing die op de Latijnse school in Deventer is begonnen. Onder leiding van de beroemde rector Alexander Hegius wordt onderwijs in het Grieks ingevoerd. Het trekt leerlingen vanuit de wijde omtrek.

Sabrina Corbellini Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Uitwisseling van kennis

Bibliotheek, drukkerij, boekwinkel, school, alles ligt in die tijd op een steenworp afstand van elkaar. Niet zo gek dat er een levendige uitwisseling van boeken en kennis plaatsvindt in Deventer, zegt Corbellini. Alles is gecentreerd rond de machtige Lebuinuskerk, waarvan de toren niet ver van de IJsseloever hoog boven alles uitsteekt. De man van Katherina Kerstkens heeft er als steenhouwer nog aan meegebouwd.

Zelf kan zij in haar tijd weliswaar Hegius en Erasmus tegen het lijf lopen, tot hun lectuur dringt Katherina niet door. Zij leest alleen in het Middelnederlands.

Daar loopt ze, in 1495. Van haar huisje aan de Vispoort, langs de Athenaeumbibliotheek, de Lebuinuskerk, waarnaast de drukkerij van Jacob van Breda ligt. Ze koopt er een psalmenboekje. Ze is op weg naar haar nicht Agnes. Die woont als Zuster van het Gemene Leven in het Lamme van Diesehuis, een paar straten verder. Ze wil haar sober levende nicht verrassen met het boek.

In haar drang boeken met anderen te delen, is het psalmenboek niet het eerste werk dat Kerstkens aan haar nicht Agnes schenkt. Haar gebedenboek, waarin ze met rood schreef dat het haar toebehoort, vermeldt op het schutblad nog iets.

‘Item dit boeck hoert toe suster annus int lammen huus’. Het is nu van haar. En geheel in de tijdgeest leent ‘zuster Agnes’ het boek op haar beurt weer uit. ‘Dit lenet sie her lieue suster derck.’ Aan haar ‘lieve zus’.