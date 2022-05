Hoe de olieboycot tot stand kwam: vrees voor gezichtsverlies en een beetje ‘magie van de zaal’

EU-president Charles Michel met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Beeld AFP

Bondskanselier Scholz durfde er maandagmiddag geen fles wijn op in te zetten, premier Rutte evenmin. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie voorzag überhaupt ‘de komende 48 uur’ geen akkoord over een boycot van Russische olie. Alleen EU-buitenlandchef Borrell was ‘vol zelfvertrouwen’, maar weinigen in Brussel nemen hem nog serieus. Wat de vraag oproept waarom de regeringsleiders – tegen alle verwachtingen in – toch rond middernacht deze hardste sanctie ooit tegen president Vladimir Poetin konden afkondigen.

Opluchting bij Michel

De opluchting over het resultaat bij EU-president Michel was zichtbaar tijdens de nachtelijke persconferentie. Hij dankte uit de grond van zijn hart de leiders voor hun compromisbereidheid. Von der Leyen sprak over een ‘grote stap voorwaarts’, Rutte over ‘een hele bevalling’.

De basis was gelegd door de EU-ambassadeurs, die vier weken lang onderhandelden over het Commissievoorstel om de invoer van Russische olie vanaf eind dit jaar te verbieden. Weken waarin de weerstand – van Hongarije, Slowakije en Tsjechië – duidelijk werd, maar ook de contouren van een compromis.

Wat druk op de zaak zette, was het eerdere besluit van Michel en de Franse president Macron om in mei een extra EU-top te organiseren over de vraag hoe de EU van haar Russische energie-afhankelijkheid af kon, om niet langer de oorlogskas van Poetin te spekken.

Hongaarse premier Orbán dreef de prijs op

Een week voor de top liet de Hongaarse premier Orbán per brief aan Michel weten niet over een olieboycot te willen praten. Zijn land, maar ook Slowakije, zou er te hard door getroffen worden, temeer daar zij niet over zeehavens beschikken als alternatieve aanvoerroute voor olie uit andere landen. Orbán dreef, zoals wel vaker tijdens EU-toppen, de prijs op.

Bij aankomst maandag in Brussel gaf Orbán de Commissie alvast de schuld voor het eventuele mislukken van de top en eiste dat Hongarije en Slowakije werden uitgezonderd van de olieboycot. En hij wilde geld zien.

Orbán kreeg deels waarom hij vroeg. Russische olie die via de Droezjba-pijpleiding naar Hongarije en Slowakije stroomt, blijft voorlopig buiten schot. Von der Leyen maakte echter duidelijk dat deze uitzondering niet van lange duur zal zijn.

Hongaarse raffinaderijen

Orbán kan verder rekenen op EU-geld om Hongaarse raffinaderijen geschikt te maken voor andere oliesoorten. Ook hier schuilt echter een addertje onder het gras voor Boedapest: het moet in ruil voor die financiële hulp de rechtsstaat versterken.

EU-diplomaten zeiden na afloop dat Orbán zich tijdens de EU-top zich constructief opstelde. Dat bood ruimte voor het compromis. Nog belangrijker was het breed gedeelde gevoelen dat een mislukte top – geen akkoord over de olieboycot, lidstaten verdeeld – een enorm gezichtsverlies voor de EU zou zijn. Juist omdat de EU tot nog toe opmerkelijk snel en eensgezind optrad tegen Moskou. ‘Een vernedering waarover Poetin zou glunderen’, zei een van diplomaten.

‘Magie van de zaal’ maakt compromis mogelijk

Uiteindelijk sprongen de leiders over hun eigen schaduw heen, het meest tot hun eigen verbazing. Het is wat EU-kenners ‘de magie van de zaal’ noemen: onder elkaar en achter gesloten deuren kruipen leiders uit hun loopgraaf. Zo kreeg ook Bulgarije extra tijd (tot eind 2024) om los te komen van olie uit Rusland. Al met al blijft circa 10 procent van de Russische olie-export naar Europa vooralsnog buiten schot, maar 90 procent wordt wel gestopt.

De zwaar bevochten olieboycot maakt een volgend (zevende) sanctiepakket met een boycot van Russisch gas onwaarschijnlijk. ‘In mijn ogen is dit voorlopig wel een eindpunt wat energiesancties betreft’, zei de Belgische premier De Croo dinsdagochtend. De Oostenrijkse kanselier Nehammer was dezelfde mening toegedaan.

Premier Rutte stelde dat een gasboycot op grotere moeilijkheden dan de olieboycot zou stuiten. De Estse premier Kallas, die al maanden ijvert voor een eind aan de gasinvoer uit Rusland, erkende dat dit voorlopig niet haalbaar is.

Rutte bepleitte eerst een grondige discussie tussen de lidstaten over de haalbaarheid een nieuwe sancties, alvorens die in een nieuw pakket te gieten. De vraag is of de EU die tijd krijgt. Rusland heeft zelf de gaskraan naar Polen, Bulgarije, Finland en Nederland al dichtgedraaid, Denemarken volgt deze week. Als komende weken landen als Duitsland ook van het Russische gas worden afgesloten, gaat de EU-top in juni over de gevolgen van een afgedwongen gasboycot.