Hoe de Oekraïense identiteit vorm kreeg – en door Poetin wordt versterkt

Oekraïners delen de laatste weken op sociale media een foto waarop ze dit 19de-eeuwse schilderij van Ilja Repin nabootsen: kozakken schrijven de sultan van het Ottomaanse Rijk in 1676 een scheldbrief in reactie op zijn bevel om zich over te geven. Beeld Universal History Archive / Getty

Volgens Vladimir Poetin is Oekraïne een foutje van de geschiedenis. Althans, dat betoogde hij vorig jaar in een historisch essay op de Engelstalige website van het Kremlin met de veelzeggende kop ‘Over de historische eenheid van de Russen en Oekraïners’. Oekraïne is niet meer dan ‘een product uit de Sovjettijd’, schrijft de Russische president. Een land zonder historische identiteit, en dus zonder bestaansrecht.

In Oekraïne kijkt men daar, niet verbazingwekkend, heel anders tegen aan. De Oekraïners strijden in deze oorlog voor hun bestaansrecht en blijven benadrukken dat ze in het verleden telkens weer in opstand kwamen tegen grote mogendheden die hun land bezetten, waaronder Rusland. Zoals een partizaan die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Sovjets had gevochten het verwoordde: ‘Je moet deze oorlog zien als een patroon. Al eeuwenlang proberen de Russen, en andere machten, Oekraïne te breken.’

Maar deze visie is niet altijd gemeengoed geweest. Voor 2014, toen de Krim door Rusland werd bezet en de oorlog in Oost-Oekraïne begon, was er van één nationaal geschiedenisverhaal geen sprake. Veel Oekraïners, met name in het oosten en zuiden, voelden zich eigenlijk Sovjet-burgers. Ze keken vaak wat glazig als hun gevraagd werd wat het precies betekende om Oekraïner te zijn. ‘Misschien is twijfel over wat we zijn of ons minderwaardigheidscomplex wel het enige wat ons bindt’, zei een Oekraïense vriendin eens tegen me.

Het was Vladimir Poetin die de Oekraïners verenigde, toen hij de Krim innam en de lange sluimerende oorlog in Oost-Oekraïne begon. Door die oorlog viel voor de Oekraïners met Sovjet-nostalgie de natuurlijke bondgenoot weg en werden de helden uit het verleden, die ‘echt Oekraïens’ waren, steeds belangrijker. Tot grote frustratie van Poetin, die sindsdien met man en macht probeert met zijn propaganda deze bouwstenen van de nationale identiteit af te breken.

Welke periodes waren zo vormend voor de Oekraïners? En hoe kijkt Poetin ertegen aan?

In 2014 bootsten Oekraïense soldaten het schilderij van Ilja Repin na. De afbeelding wordt deze weken weer veel gedeeld op sociale media. Beeld Twitter

De kozakken

Oekraïners delen de laatste weken vaak een foto uit 2014 op sociale media. Het is een foto van Oekraïense soldaten die op dat moment in het oosten tegen de separatisten vechten. Ze zitten aan een lange tafel met een grote lach op het gezicht, en schrijven een brief. Het schilderij dat ze nadoen is De Zaporozje-Kozakken schrijven de Turkse sultan een brief van Ilja Repin, dat gaat over het antwoord dat de kozakken aan de Ottomaanse sultan stuurden toen hij hun halverwege de 17de eeuw beval zich over te geven. Volgens de legende was de brief een scheldkanonnade van drie alinea’s lang die eindigde met de boodschap dat de sultan hun kozakkenkont mocht kussen.

Waarom de Oekraïense soldaten dit schilderij naspeelden en de foto nu weer zo druk wordt geretweet? Het plaatje verbeeldt de twee waarden die zo belangrijk zijn voor de nationale mythologie: de Oekraïense hang naar vrijheid én de strijdlust die ze ten tonele zullen voeren tegen eenieder die hen wil overheersen.

Kozakken zijn onlosmakelijk verbonden met de Oekraïense identiteit sinds de onafhankelijkheid van 1991: het gaat erover in het volkslied, het kozakkenkruis zit in het legerembleem en toeristenwinkels liggen vol met geel-blauwe kozakkenknotsen. En als er een meisje wordt geboren, verzucht menige Oekraïense opa: ‘Jammer, weer geen kozak.’

Kozakken waren oosters-orthodoxe mensen die zich vanaf de 15de eeuw in zelfbesturende, semi-militaire gemeenschappen op de steppen van Oekraïne en Rusland vestigden, veelal ontsnapte lijfeigenen die hier in vrijheid wilden leven. Het beeld van een stel rovende, wilde mannen op paarden met zwaarden, snorren, kale hoofden en een losjes op het hoofd gedrapeerde lange haarlok, klopt grotendeels. De kozakken plunderden, moorden en vochten tegen iedereen die op hun land uit was, of dat nou Polen, Litouwers, Russen of Turken waren.

De nationalist Symon Petljoera leidde vanaf 1917 enkele ­jaren de Volks­republiek ­Oekraïne. Beeld Imageselect

Maar de Oekraïense kozakken uit Zaporizja kregen ook iets voor elkaar dat de Russische kozakken niet lukte: in de 17de eeuw stichtten ze een eigen staat die zo’n honderd jaar bleef bestaan. Met kerken, overheidsinstellingen, drukkerijen en scholen. Hierdoor gelden zij als de eerste ‘Oekraïense onafhankelijkheidsstrijders’ die de droom van de eigen staat wisten te verwezenlijken.

Twee van hen – niet toevallig ook de twee die op Oekraïens briefgeld staan – komen voorbij in Poetins essay over de Oekraïense geschiedenis. De ene is voor Poetin een held, de ander een verrader.

De Oekraïense kozak die Poetin prijst, heet Bogdan Chmelnitski. Hij was de man die de opstand van de kozakken tegen de Polen leidde waaruit de onafhankelijkheid van 1648 voortvloeide – én die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van honderdduizend Joden. Onder Chmelnitski werd de kozakkenstaat een protectoraat van de Russische tsaar. De kozakkenleider bedankte de tsaar in vleiende taal voor de bescherming en noemde de kozakkenstaat en de Russische orthodoxe wereld daarbij in één adem. Volgens Poetin is dit het bewijs dat de kozakken zichzelf zagen als ‘Russische orthodoxe mensen’ en niet als Oekraïners.

Met een andere kozakkenleider, Ivan Mazepa, heeft Poetin minder op. Hij keerde zich in 1709 namelijk tegen de Russen, omdat die de vrijheden van de kozakken inperkten. Dit luidde het einde in van de Oekraïense kozakkenstaat. Tsaar Peter de Grote liet Mazepa’s hoofdstad Batoeryn met de grond gelijkmaken. Anti-Russische elementen in Oekraïne – of andere lastige Oekraïners – werden vanaf dat moment Mazepintsi genoemd, een term die tot diep in de Sovjettijd werd gebruikt.

Even één volksrepubliek

Het duurde hierna twee eeuwen tot er weer een eigen Oekraïense staat werd gesticht. In die periode werd het Oekraïense grondgebied zoals we dat nu kennen telkens door andere mogendheden ingelijfd en in stukken verdeeld. Maar in 1917, toen het Russische en het Habsburgse Rijk uiteenvielen, riepen de Oekraïners aan beide kanten van de Dnjepr de onafhankelijkheid uit. De Oekraïense journalist en nationalist Symon Petljoera kwam uiteindelijk aan het roer te staan van de Volksrepubliek Oekraïne.

Oekraïne was in die jaren het terrein van een bloedige en chaotische strijd tussen Polen, Duitsers, bolsjewieken, mensjewieken, diverse groepen nationalisten, anarchisten en boeren die allemaal vochten om het land. In al deze facties vochten ook Oekraïners mee en alle groepen hielden pogroms tegen Joden, waarbij het leger van de volksrepubliek het beruchtst was. Toen de bolsjewieken in 1920 voor de zoveelste keer Kyiv innamen, zag Petljoera zich genoodzaakt een deel van West-Oekraïne aan Polen over te dragen in ruil voor militaire steun. Het mocht niet baten. In 1921 werd Oekraïne weer opgedeeld in het Verdrag van Riga.

Geen groot succes dus, deze volksrepubliek. En toch wordt Petljoera wel geroemd in Oekraïne. Deze man en zijn leger bleven moedig strijden voor de onafhankelijke staat, hoe hopeloos dat ook was, zeggen veel Oekraïners in West-Oekraïne, dat bekendstaat om zijn nationalistische inborst. Het simpele feit dat er korte tijd een eigen staat bestond, is wat telt. Dat toont aan dat mensen in oost en west zich destijds al tot één natie rekenden en Poetins frame dat Oekraïne als land door Lenin is bedacht niet klopt, zeggen de Oekraïners.

Poetin grijpt Petljoera’s heldenstatus juist aan om twijfel te zaaien over het bestaansrecht van Oekraïne. Hij zet hem in een rijtje namen van ‘oorlogsmisdadigers, nazi’s, en landverraders’ die toch doorgaan voor nationale ‘helden’.

De Holodomor

Boeren die zich niet laten knechten is een groot thema in de Oekraïense geschiedschrijving. Het land staat internationaal bekend om zijn zwarte vruchtbare grond, chernozem genoemd, en als de graanschuur van Europa. Toen de verhoudingen nog goed waren, tot acht jaar geleden dus, werden Oekraïners in Rusland wel eens quasi-liefdevol weggezet als zonnepit-kauwende boeren.

Toen de Sovjet-Unie werd opgericht, besloot Lenin tot het vormen van aparte republieken die hun eigen taal en cultuur konden behouden. Een van die republieken was de Sovjetrepubliek Oekraïne. Omdat de boeren hier bekendstonden om hun opstandigheid, besloot Lenin de collectivisatie rustig in te voeren in Oekraïne.

Zijn opvolger Stalin voelde hier niets voor. Onder zijn leiding werd het Oekraïens nationalisme de kop ingedrukt. Oekraïens onderwijs werd verboden en er werd extra haast gemaakt met de collectivisatie. Door de boeren te dwingen al hun graan in te leveren – als ze niet meewerkten, werden ze gedeporteerd of doodgeschoten – veroorzaakte Stalin een hongersnood. Die kostte in de gehele Sovjet-Unie zo’n 7 miljoen mensen het leven, waarvan de meeste in Oekraïne: zo’n 3 miljoen.

Tijdens de Holodomor lagen er dagelijks lijken in de straten van Charkiv. De door Stalin veroorzaakte hongersnood kostte in de jaren dertig zo’n 3 miljoen mensen in Oekraïne het leven. Beeld Imageselect

Ooggetuigenverslagen uit die periode zijn meer dan gruwelijk. In maart 1933 lagen er dagelijks lijken in de straten van Charkiv, en volgens de ooggetuigen die historicus Timothy Snyder opvoert in zijn boek Bloedlanden, kwam er zelfs kannibalisme voor.

Het beeld dat Stalin mensen moedwillig liet verhongeren, is onder westerse historici algemeen geaccepteerd: het Rode Leger liet hele dorpen afsluiten zodat mensen niet in de stad konden gaan bedelen om voedsel. Omdat het dodental zo hoog was in Oekraïne, en het erop lijkt dat Stalin de Oekraïners wilde straffen voor hun verzet en hun wens tot onafhankelijkheid, wordt de Holodomor in Oekraïne sinds 2006 een genocide genoemd.

In de Sovjet-Unie was de hongersnood een taboeonderwerp. Stalin was een held in de historische mythe van de communisten: onder hem had het Rode Leger Europa bevrijd van de Duitsers. Dat hij ook een brute dictator was, paste niet goed in dat plaatje. In het huidige Rusland is dat niet veel anders, want daar geldt nog steeds: aan de helden van de Sovjet-Unie kom je niet. Het was een hongersnood die de hele Sovjet-Unie trof, schrijft Poetin dan ook in zijn essay. Dit een genocide noemen is volgens hem ‘mythologisering en herschrijving van de geschiedenis’.

Oepa en Stepan Bandera

In meerdere West-Oekraïense steden en dorpen zwaaien sinds een maand weer volop rood-zwarte vlaggetjes naast het blauw-geel van de nationale vlag. Ze verwijzen naar een omstreden hoofdstuk in de Oekraïense geschiedenis, dat van het partizanenleger Oepa.

In en na de Tweede Wereldoorlog werd in deze regio veel verzet geleverd tegen de Polen, Duitsers en Sovjets, die het gebied beurtelings inlijfden. De verzetsstrijders, of partizanen, organiseerden zich in het zogenoemde Oekraïense Opstandelingenleger (Oepa), dat bestond van 1942 tot 1956.

Eerbetoon voor Stepan Bandera, de beruchte leider van het partizanenleger Oepa, in Kyiv, 2020. Voor Poetin is Bandera de belichaming van het kwaad. Beeld Getty

Het bekendste en beruchtste lid van Oepa was Stepan Bandera, leider van de politieke tak van die organisatie. Dit is de man die Poetin het vaakst noemt in zijn propaganda. Waar Russen enkele eeuwen geleden het woord Mazepintsi gebruikten om opstandige Oekraïners mee weg te zetten, heeft Poetin dit woord vervangen door Banderivksi. Stepan Bandera werkte namelijk samen met de nazi’s en is voor Poetin dus de belichaming van het kwaad. Dat deze man door sommige Oekraïners als held wordt gezien, is een van de redenen dat de Russische president het telkens heeft over ‘denazificatie’.

Het klopt dat Bandera’s manschappen meevochten met de Duitsers en betrokken waren bij de Holocaust. En het Oepa maakte zich – vaak samen met de lokale bevolking – in West-Oekraïne schuldig aan etnische zuiveringen van Polen. Maar vergeet niet, zeggen veel Oekraïners, dat zij ook jarenlang waren onderdrukt door de Polen en Russen. En ze vinden het historisch te verklaren dat Bandera en andere Oekraïners de Duitsers als een potentiële partner zagen. Toen duidelijk werd dat de Duitsers Oekraïne enkel zagen als Lebensraum en geen Oekraïense staat wilden steunen, keerden de nationalisten zich tegen de Duitsers.

Al doet Poetin het anders voorkomen, ook in Oekraïne is Bandera omstreden. In Lviv kijkt zijn gezicht je in verschillende boekwinkeltjes aan, maar de meeste Oekraïners willen niets met hem te maken hebben. De reden dat in West-Oekraïne met de zwart-rode vlag wordt gewapperd, heeft niets te maken met nazi’s en Bandera, maar met de Oepa-fracties die nog tot in de jaren vijftig tegen de Sovjets vochten, benadrukken zij.

Onafhankelijkheid van 1991

De Oekraïense onafhankelijkheid van 1991 is een uitzondering in dit rijtje. In Oekraïne geldt het niet per se als een heldhaftig moment, eerder als een vreemd moment, of een welkome verrassing. De Oekraïense droom was bij veel mensen op de achtergrond geraakt, de nationalisten die er nog waren, waren veelal naar de goelag afgevoerd. Toen de Muur in Berlijn was gevallen en de Sovjet-Unie begon af te brokkelen, wisten de Oekraïense democraten door slim politiek spel de communisten in het parlement ervan te overtuigen om een referendum te houden. En toen gebeurde het ondenkbare: de Oekraïners kozen, in overgrote meerderheid en in alle regio’s, voor onafhankelijkheid.

Demonstratie voor Oekraïense onafhankelijkheid in augustus 1991, bij een bezoek van de Amerikaanse president Bush aan Moskou. Beeld Getty

Voor Poetin was dit een sleutelmoment. ‘Toen Oekraïners naar de kieslokalen gingen en voor hun onafhankelijkheid stemden, veroordeelden ze de machtige Sovjet-Unie tot de prullenbak van de wereld’, beschrijft Harvard-professor Oekraïense geschiedenis Serhii Plokhy het in zijn boek The Gates of Europe. Dat andere landen de Unie al hadden verlaten, was nog te accepteren geweest, maar Rusland zag geen brood in een Sovjet-Unie zonder zijn allersterkste partner, Oekraïne, schrijft Plokhy.

Poetin beschouwt de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 nog altijd als verraad, blijkt uit zijn essay. Dat deze voormalige broederstaat de Sovjetmythe zo gemakkelijk uit het raam kieperde, is voor Poetin nog steeds onverteerbaar. ‘Er wordt werkelijk alles aan gedaan om de namen van echte patriotten en overwinnaars uit het geheugen van jonge generaties te wissen’, schrijft de Russische president, doelend op soldaten in het Rode Leger. ‘Deze mensen gaven hun leven voor onze toekomst, voor ons. Hun prestatie vergeten is onze grootvaders, moeders en vaders verraden.’

Maidan

Hoewel de kreet al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw wordt gebruikt, denken de meeste Oekraïners bij ‘Slava Ukraini! Geroim Slava!’ (Glorie aan Oekraïne! Glorie aan de helden!) maar aan één groep helden: de mensen die hun leven gaven tijdens de Maidanrevolutie in 2014.

Het begon allemaal met een studentenprotest. De pro-Russische president van Oekraïne Viktor Janoekovitsj had zich voorgenomen een handelsverdrag met de EU te tekenen, maar werd door Poetin teruggefloten. Toen bekend werd dat Oekraïne niet met Europa maar met Rusland de banden wilde aanhalen, gingen tientallen studenten in Kyiv de straat op. Het liep uit op een massaprotest. Doordat het hele land live op televisie kon zien hoe demonstranten werden neergeschoten, was het tij niet meer te keren.

Ogenschijnlijk uit het niets werd er van pallets een kozakkenfort gebouwd op Chresjtsjatyk, in het centrum van Kyiv. Enkele straten verderop werd Lenin van zijn sokkel getrokken. En de demonstranten – een bonte groep van studenten, extreem-rechtse hooligans, gepensioneerden en ict’ers – bleven komen om te vechten, ook toen er met scherp op ze werd geschoten. Na enkele dagen werd het de pro-Russische president te heet onder de voeten; hij vluchtte naar Rusland.

Demonstranten in Kyiv raken slaags met de politie tijdens de Maiden-revolutie, januari 2014. Na ­dagen van massaprotesten vluchtte de pro-Russische president Janoekovitsj naar Rusland. Beeld AP

Volgens Poetin is er op Maidan iets heel anders gebeurd. De publieke onvrede werd volgens de Russische president ‘simpel en cynisch uitgebuit’. Westerse landen, die volgens hem al jaren bezig waren Oekraïne van Rusland los te trekken, bemoeiden zich ermee en steunden deze ‘staatsgreep’, schrijft hij. Daarbij dienden ‘radicale nationalistische groeperingen’ als stormram.

Het duurde niet lang voordat Rusland reageerde. Poetin nam de Krim in en begon in het oosten van Oekraïne een oorlog. Hij steunde separatisten en beweerde in propaganda dat er een etnische zuivering van Russen plaatsvond, omdat de nieuwe, democratisch gekozen regering had aangekondigd dat Oekraïens voortaan de eerste taal zou zijn.

Ook maakte hij handig gebruik van het feit dat in Oost-Oekraïne aan Oekraïense zijde een extreem-rechts bataljon meevocht, met een embleem van de nazistische wolfsangel op het uniform. Dat daarnaast af en toe ook weer vlaggen met Bandera’s gezicht opdoken, was genoeg bewijs dat neonazi’s de macht hadden gegrepen in Kyiv, klonk het op de Russische televisie.

In de jaren daarna werden de tegenstellingen uit de tijd van vóór Maidan steeds kleiner in Oekraïne. Er kwamen niet langer pro-Russische leiders aan de macht. Hoewel corruptie en defaitisme bleven bestaan en er mensen naar Rusland vertrokken omdat ze het uitwissen van alle Sovjet-symbolen niet konden waarderen, bouwden de achterblijvers een nieuwe nationale identiteit op. Het lijkt erop dat het militaire ingrijpen van Poetin een maand geleden die identiteit alleen maar verder heeft versterkt.