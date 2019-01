Hoe de Nederlandse Charly T. (17) in een Spaanse cel belandde, en daar al bijna een half jaar vastzit

De jeugdgevangenis in Alicante, waar Charly T. op het moment vastzit. Beeld NOS

De Spaanse politie haalt Charly op 16 augustus augustus van de weg als hij, zijn ouders en zijn broer net aan hun reis terug naar Nederland zijn begonnen. Twee Britse meisjes – de een is 12 jaar, de ander 14 – beschuldigen hem van seksuele agressie.

Charly had die ochtend met de meisjes afgesproken bij het zwembad van het vakantiepark. Hij had een fles wodka meegenomen. Volgens het 12-jarige meisje voerde hij hen dronken door de wodka stiekem in hun blikjes cola te gieten. Daarna zou hij zijn vingers in de vagina van het ene meisje hebben gestopt, en zijn penis in de mond van het andere meisje. Het 14-jarige meisje zegt tijdens het politieverhoor dat ze zich niets meer kan herinneren van de gebeurtenissen.

Volgens Charly wisten de meisjes van de wodka. Zo hadden ze dat afgesproken via Snapchat: hij bracht de drank mee, zij de glazen. De Nederlander geeft toe dat hij de twee meisjes heeft gezoend en dat hij het oudste meisje heeft betast, maar volgens hem gebeurde alles met hun instemming.

Als de broer van Charly hem even later komt ophalen bij het zwembad, ziet hij hoe Charly afscheid neemt van de meisjes met een knuffel. ‘Er was geen sprake van dat ze huilend, schreeuwend en misbruikt achterbleven’, vertelt zijn vader aan de telefoon. Volgens de vader is zijn zoon het slachtoffer van een leugen die uit de hand is gelopen. ‘Die meiden kwamen ’s ochtends thuis met een slok op. Ze moesten een verhaal bedenken, en dat is een eigen leven gaan leiden.’

De Spaanse rechter besluit Charly voor zes maanden in voorarrest te plaatsen. En dus zit hij vanaf 16 augustus in het heropvoedingscentrum La Villa, diep weggestopt in het lege achterland van Alicante. Inmiddels is er een voorlopige aanklacht van de officier van justitie: vier jaar cel plus een jaar onder toezicht. Het is nog onbekend wanneer Charly voor de rechter komt.

Oneerlijk proces

De Nederlandse advocate Rachel Imamkhan is nauw betrokken bij de zaak. Zij meent dat Charly’s recht op een eerlijk proces is geschonden. Zo is er niet zorgvuldig getolkt bij de verhoren van Charly en van de meisjes. ‘Dan wordt bijvoorbeeld gezegd dat de fles wodka kapot ging, maar vertaald wordt dat de fles werd leeggedronken’, aldus Imamkhan. Volgens haar is bovendien slecht doorgevraagd. De beschuldigingen van de meisjes blijven vaag. ‘Blijkbaar lag Charly op de grond en zaten zij boven op hem. Maar hoe kan hij hen dan, en ook nog tegelijkertijd, dwingen tot die seksuele handelingen?’

Imamkhan vindt het kwalijk dat de telefoon van Charly niet is doorplozen, en dat er geen getuigen zijn gehoord. ‘Die meisjes zijn veel te gemakkelijk geloofd.’

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer laat weten dat ze zich zorgen maakt over Charly. ‘Als je een kind opsluit, heeft dat een grote impact op hoe hij zich voelt en op zijn ontwikkeling. En deze jongen is echt nog een kind, ook al is hij dan 17.’

Zijn gevangenschap is volgens haar schadelijk voor Charly zelf én voor de samenleving. ‘Hij zit ver weg van zijn familie, zijn school, de hulpverlening in de Nederlandse samenleving. En dat alles heeft hij wel nodig. De kans is groter dat hij dan op het rechte spoor komt of blijft – want we weten nog niet of hij het heeft gedaan.’

Er bestaat een Europees verdrag dat bepaalt dat het voorarrest in eigen land kan worden uitgezeten. Kalverboer: ‘Ik hoop werkelijk dat de Nederlandse overheid – hoe ingewikkeld het ook is – er alles aan doet om Charly hier te krijgen.’ Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat verzoeken om tijdelijke vrijlating zijn ondersteund door de ambassade. Spanje is daar tot nu toe niet op ingegaan.

Advocate Imamkhan wil dat Nederland daarbovenop een vertrouwensadvocaat aanstelt. Dat wierp ook zijn vruchten af bij de zaak van Romano van der Dussen, de Nederlander die twaalf jaar lang in een Spaanse cel doorbracht na een onterechte veroordeling voor verkrachting. Onafhankelijke advocaten onderzoeken dan of er misstanden zijn bij de rechtsgang. Buitenlandse Zaken kijkt of dat ‘op dit moment het juiste instrument is’, aldus een woordvoerder. Eerder werden vertrouwensadvocaten pas ingesteld na een veroordeling.

In Spanje is momenteel veel aandacht voor geweld tegen vrouwen. Toen vijf mannen relatief lage straffen kregen voor de verkrachting van een 18-jarig meisje tijdens de stierenfeesten in Pamplona, protesteerden vrouwen daar massaal tegen. De linkse regering besloot afgelopen zomer de wet aan te scherpen, zodat alle seks zonder expliciete instemming gaat gelden als verkrachting.