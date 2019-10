Hoe De Mos met ombudspolitiek Hagenaar en Hagenees aan zich wist te binden

Wethouder Richard de Mos fietst door Den Haag Zuidwest tijdens een werkbezoek aan Moerwijk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De wraak van Richard de Mos smaakte zoet toen zijn lokale partij in maart 2018 de grootste werd in de Haagse gemeenteraad. Feitelijk had de campagne zes jaar geduurd – vanaf de dag waarop Geert Wilders hem in 2012 geen plek meer gunde op de lijst voor de Tweede Kamer.

Onvermoeibaar liep de ex-PVV’er de deuren plat bij Hagenaar en Hagenees. Eerst als Groep De Mos/Ouderenpartij (2014-2018), sindsdien als Groep De Mos/Hart voor Den Haag. Hij afficheert zich als de man van het volk die zich hard maakt voor veiligheid, onbetaald parkeren en de – inmiddels omstreden – vreugdevuren op het strand.

In 2014 behaalde De Mos drie zetels. Daar kwam nog een vierde bij, toen D66-raadslid Rachid Guernaoui in april 2017 naar hem overstapte – gefrustreerd omdat D66 hem passeerde als wethouder nadat Ingrid van Engelshoven minister werd. Een ex-PVV’er en een ex-D66’er, gaat dat wel samen? Ja hoor, zei Guernaoui: ‘Landelijk stemmen we allemaal iets anders, maar lokaal willen we allemaal hetzelfde.’

Ombudspoliticus

Een ombudspoliticus werd De Mos genoemd in de lokale pers. ‘Ze dachten me pijn te doen, maar een groter compliment konden we niet krijgen’, zei hij daarover. Een scheve stoeptegel voor de deur? Bel ‘Ries’. Problemen met een terrasvergunning? Idem dito. D66 zette zijn partij in de verkiezingsstrijd weg als ‘de moderne rattenvangers’.

Riekt zijn ombudspolitiek niet naar cliëntelisme? Burgers hebben een klacht, en in ruil voor hun stem komt hij het oplossen? ‘Voor mij is het luisteren naar de burger’, antwoordde hij vorig jaar in de Volkskrant op die vraag. ‘Als iets past in ons partijprogramma, dan nemen we het over. Zo niet, dan leg ik het netjes uit. Als mensen klagen over festivals, dan zeggen we: we snappen dat een evenement overlast kan geven, maar we willen meer reuring in de stad. Geen thema is voor ons te klein, maar we hebben ook een visie op de lange termijn over de groei van de stad, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.’

De Mos won de verkiezingen en wist Hans Wiegel en vervolgens Edith Schippers te vragen als formateur. Er moest wel wat wantrouwen worden weggemasseerd. Zo wilden VVD, D66 en GroenLinks eerst van De Mos weten wie die gigantische campagnezuil langs de A12 voor hem had betaald.

Maar het lukte. De Mos werd locoburgemeester en wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, Guernaoui wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen. ‘Ik ga altijd door het midden’, zei De Mos. ‘We zijn lokaal en pragmatisch. In de onderhandelingen trokken we samen met GroenLinks op wat betreft armoedebestrijding en daklozenopvang. Maar over veiligheid waren we sneller rond met de VVD.’

‘Goedzakje’

De Mos ging zijn boekje wel eens eerder te buiten. In zijn PVV-jaren stond ten onrechte op zijn cv dat hij schoolhoofd was geweest, en als PVV-raadslid verzon hij zelf een aantal klachten voor een ‘zwartboek verkeer’. Zijn broertje hield hem voor dat hij een ‘goedzakje’ is, dat hij slechte dingen van mensen met verkeerde bedoelingen nooit zo doorhad. Inmiddels is hij minder naïef, zei hij vorig jaar in deze krant.

‘Er zullen teleurstellingen volgen, maar ook successen en hoogtepunten. Zelfspot is mij gelukkig niet vreemd. Misschien lig ik over vier jaar op mijn bek, maar dan hoop ik niet arrogant gedaan te hebben. Ik ben ook weer gewoon naar de eerste training van ADO gegaan. Op de tribune. Midden-Noord. Dat de mensen zien: hij is dan nu wethouder, maar hij is er wel, die pik.’

Cv Richard de Mos 5 mei 1976: geboren in Delft

1999-2002: salesmanager expediteursbedrijf

2002-2007: leerkracht op twee basisscholen in Den Haag

2007-2009: beleidsmedewerker PVV-Kamerlid Martin Bosma

2009-2012: PVV-Kamerlid

2010-2012: PVV-gemeenteraadslid Den Haag

2012-2014: vanaf oktober alleen verder in Haagse gemeenteraad als Groep de Mos

2014: leider driemansfractie Groep de Mos/Ouderen Partij, gemeenteraad Den Haag; eigenaar Adviesbureau De Mos & Partners

21 maart 2018: wint met Groep de Mos/Hart voor Den Haag gemeenteraadsverkiezingen (8 zetels)

Vanaf 7 juni 2018: wethouder Economie, Sport en Buitenruimte Den Haag, tevens locoburgemeester