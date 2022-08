Hoe de mediamagnaat een waterzuiveringssysteem in zijn garage ontwierp

Arthur Valkieser, ceo en oprichter van Hydraloop. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op maandag 15 augustus verschijnt de voorzitter van de Nederlandse waterleidingbedrijven met een prangende boodschap bij actualiteitenprogramma EenVandaag. Hij pleit voor een fundamentele herziening van de Nederlandse waterhuishouding. Een van zijn belangrijkste oplossingen is een vermindering van het gebruik van drinkwater, als dat gebruik niet noodzakelijk is.

Arthur Valkieser (68) kijkt de uitzending de volgende ochtend om 6 uur terug. De voorzitter vervolgt: ‘Wat mij betreft beginnen we niet morgen of vandaag, maar gisteren.’ Je kunt gelijk hebben, en je kunt gelijk krijgen, denkt Valkieser.

Futuristische doos

Valkieser is niet gisteren begonnen, maar in 2015, toen hij zijn bedrijf Hydraloop heeft opgericht. De Hydraloop, een futuristisch uitziende doos, zuivert lichtvervuild water binnenshuis. De zuivering levert geen drinkwater op, maar het water kan gebruikt worden bij minder hoogwaardige toepassingen, zoals in de wasmachine, bij het sproeien van de tuin en in het toilet. In 2022 wordt de techniek achter de Hydraloop bekroond met de prestigieuze World Intellectual Property Innovation Award.

‘Het gemiddelde huishouden verbruikt vijfhonderd liter water per dag’, vertelt Valkieser. ‘Met de Hydraloop wordt daarvan om en nabij 40 procent bespaard.’ Een revolutie, nu de zomers wereldwijd alarmerende droogte kennen. Ten grondslag aan het veelgeprezen bedrijf liggen het ondernemerschap van Valkieser en zijn compagnon en echtgenote Sabine Stuiver (55), wat provisorisch technisch vernuft, maar vooral een fikse dosis frustratie over de waterhuishouding in Nederland en daarbuiten.

Valkieser: ‘We kunnen op dezelfde comfortabele wijze met water omgaan als we nu doen, als we ons afval maar gaan zien als een bronproduct, in plaats van als onwenselijk overblijfsel.’ Het is een boodschap die met name bij de overheid gehoor moet vinden, is de ondernemer van mening. ‘We gaan 900 duizend nieuwe huizen bouwen in de komende 10 jaar. Ik zou zeggen: maak een waterrecyclingsysteem voor elk nieuwbouwhuis verplicht.’

Buitenland

De eerste acht eenheden werden geleverd in een nieuwbouwwijk in Leeuwarden, waar ook het hoofdkwartier van Hydraloop staat. Ondanks de Nederlandse roots heeft het bedrijf zich ondertussen verspreid over de wereld, met dependances in de Verenigde Staten, Dubai, Canada en Australië. Meer dan 80 procent van de omzet komt uit het buitenland. Uit gortdroge gebieden waar water schaars is, maar ook uit buurlanden waar de waterprijzen hoger zijn. En dus eerlijker, aldus Valkieser.

‘Neem Denemarken’, zegt Valkieser. ‘Daar is een gezin 5 euro per dag kwijt aan water. Het scheelt een gezin daar in een jaar al gauw 600 euro om een Hydraloop te hebben.’ In Nederland is een gezin zo’n 90 cent per dag kwijt. Dat tarief moet omhoog, vindt Valkieser. ‘Anders mergelen we onze natuur uit.’

Valkieser is ondertussen vocaal waterexpert en schreef onder meer mee aan de Europese waterstandaarden. Toch begon hij niet op een technische universiteit, maar als fotograaf. Vanaf zijn zestiende is Valkieser in de weer met camera’s.

Een van de medewerkers aan het werk bij het hydraloopsysteem. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tijdens het vervullen van zijn dienstplicht komt hij terecht bij de Marine Filmdienst, ‘prachtig’ volgens de ondernemer. Nadien wordt hij aangenomen op de filmacademie. Ondertussen ‘schnabbelt’ hij wat bij als televisiecameraman. Dat commerciële randje beviel de antikapitalistische filmacademiedocenten van de jaren zeventig niet bepaald. Valkieser kan kiezen: stoppen met zijn televisieklusjes of zijn biezen pakken. Met enige pijn in het hart kiest hij voor dat laatste. Hij gaat direct aan de slag als freelancecameraman in Hilversum.

In 1982 richt hij ook zijn eigen film- en montagebedrijf op, dat tegenwoordig United Broadcast Facilities heet. Het bedrijf filmt en monteert onder meer eredivisiewedstrijden en de Tour de France en ontwerpt de huisstijl van RTL. In 2002, Valkieser is dan 48, is hij een Hilversumse mediamastodont geworden met meer dan vierhonderd werknemers. Hij wordt Omroepman van het jaar in 2001 en voegt zich in een illuster rijtje met ook Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en John de Mol. Wanneer hij een goed aanbod krijgt voor zijn aandelen, besluit hij dat het tijd is Hilversum achter zich te laten. Hij gaat naar zijn tweede huis in de Provence.

Vliegbrevet

De jonge pensionado zit niet stil. Hij haalt zijn vliegbrevet, leert zeilen, maar investeert ook in een bedrijfje van een kennis, dat een thuiswaterzuiveringssysteem poogt te ontwikkelen. De prototypen worden getest in Valkiesers eigen huis. ‘Daardoor werd ik ervaringsdeskundige in wat er allemaal fout kon gaan. Het water ging bijvoorbeeld ontzettend stinken.’

Het blijkt een van de vele, onoplosbare problemen. Na een paar jaar trekken de investeerders, onder wie Valkieser, de stekker uit het bedrijf. ‘Naast de gebrekkige techniek was er ook geen urgentie. Watertekorten stonden niet op de radar.’

Tot 2015, wanneer Valkieser rapporten van de Verenigde Naties en de EU onder ogen krijgt. Daarin worden grote droogtes voorspeld. Urgentie? Check.

‘Ik ben terugverhuisd naar Nederland en begon te sleutelen in de garage’, vertelt hij grijnzend. Maar, zo bleek al snel, het oude systeem faalde aan alle kanten. ‘Het had geen zin om daarmee door te gaan.’ Valkieser neemt een softwareontwikkelaar in de arm en begint van voren af aan.

‘Waterreiniging bestond natuurlijk al, maar dat ging met tanks van twee bij twee meter. Dat willen mensen niet in hun huis. Dus ik wilde een kleiner systeem. Daarnaast moest er weinig onderhoud aan te pas komen.’ Het prototype mag daarom geen gebruik maken van filters. En dus experimenteert hij op de wateruitvoer van zijn eigen huishouden met allerlei technieken, zoals desinfectie met uv-licht en bezinking van zware afvaldeeltjes.

Foefje

Er wordt eindeloos geklooid met trechters, soldeerbouten en luchtpompen in de garage van Valkieser en zijn vrouw Sabine Stuiver (55). Zij ziet het gedoe met enige verbazing aan, maar het enthousiasme van Valkieser werkt aanstekelijk. De garage vol met tamelijk afzichtelijke constructies met niet-passende watertanks en allerlei buizen is zo interessant dat het echtpaar met enige regelmaat in de garage dineert. ‘Het was zo interessant om te zien of het nieuwe foefje zou werken, daar wil je bijzitten’, vertelt Valkieser.

In het voorjaar van 2017 ligt er dan eindelijk een werkend prototype dat voldoet aan de Amerikaanse standaarden. Die laat hij inpakken in een futuristisch jasje. Het resultaat heeft meer weg van een Tesla of Apple-computer dan van een cv-ketel (inclusief led-lampje achter het strakke logo). Als de eerste exemplaren op de oprijlaan worden afgeleverd, zegt Stuiver: ‘Maar dit is heel anders dan wat er in de garage hangt?’

Valkieser haalt zijn schouders op. ‘Ik ben ondernemer, maar ook vormgever. En vormgeving is gewoon ontzettend belangrijk.’ Stuiver is in elk geval verkocht. ‘Sabine is ondernemer en weet veel van marketing, dus ze sloot zich vanzelf aan bij het bedrijf.’ Stuiver is mede-oprichter en bestuurder.

Sinds 2017 heeft het echtpaar over de hele wereld 27 beurzen bezocht om het waterrecyclingevangelie te verkondigen. ‘Sabine en ik met zijn tweetjes’, zegt Valkieser glimlachend. ‘Samen met de Hydraloop in het vliegtuigje.’ Het vliegbrevet bleek geen overbodige luxe.