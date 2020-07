Hoe de lollige filmpjesapp TikTok verzeild raakt in de strijd tussen de VS en China

Leden van een jeugdorganisatie van de stad Hyderabad tonen posters waarmee ze hun steun betuigen voor de beslissing TikTok in India te verbieden. Beeld AFP

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus doet een gek dansje in haar tuin, Jennifer Lopez wisselt zomaar van kleren met haar man. Miljarden gebruikers over de hele wereld maken vergelijkbare filmpjes met de Chinese app TikTok. Onschuldig vermaak, zou je zeggen.

En toch kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken maandag aan TikTok en andere Chinese apps te willen verbieden. India deed dat afgelopen weekend al.

De dertiger Zhang Yiming uit Beijing verzon vijf jaar geleden Tiktok en de Chinese variant Douyin. Zijn startup Bytedance is inmiddels meer dan 100 miljard dollar waard, want TikTok wist als een van de weinige Chinese merken internationaal door te breken. De app is anderhalf miljard keer gedownload, Bytedance maakte vorig jaar 3 miljard dollar winst en de vooruitzichten voor dit jaar waren nog beter dankzij de wereldwijde lockdown. Een buitenlands verbod zou een ramp zijn voor Yiming.

Communistische Partij

Zo’n verbod hangt in de VS echter al een tijdje in de lucht. Amerikaanse politici zijn bang dat de verzamelde data in handen komen van de Chinese regering. Minister Pompeo maandagavond tegen Fox News: ‘Je moet die app alleen downloaden als je wil dat je privégegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij’.

Bewijs dat dit gebeurt, is nooit geleverd. Bytedance ontkent ten stelligste en onderstreept dat zijn servers in de VS en in Singapore staan, waar de Chinese wetten niet gelden.

India weert ondertussen alle Chinese apps uit wraak, vanwege een grensconflict. Bytedance verliest daarmee zijn grootste markt buiten China.

In een poging meer afstand te nemen van moederland China, zette Bytedance eerder dit jaar een Amerikaanse tak op, met een voormalige Disneybaas als bestuursvoorzitter. Het bedrijf trok zich maandag demonstratief terug uit Hongkong, als reactie op een controversiële nieuwe wet waardoor de Chinese inlichtingendienst meer ruimte krijgt in de stadstaat.

Onderhandelingen

Dit alles heeft de houding van de VS ten opzichte van de app niet doen veranderen. De echte reden dat de VS TikTok willen boycotten, vermoeden deskundigen, is dat de VS hun positie willen versterken in de lopende onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst met China.

Eerder belandden meer dan honderd Chinese bedrijven op een zwarte lijst van de Amerikaanse regering vanwege zorgen over de staatsveiligheid, waardoor ze beperkt zijn in het zakendoen met Amerikaanse bedrijven.

Het gaat onder meer om Huawei. Deze wereldmarktleider in netwerkapparatuur en de nummer twee in telefoons, zegt inmiddels in de overlevingsstand te staan, wegens een dreigend gebrek aan chips en geblokkeerde toegang tot software. Ook Huawei ontkent bemoeienis door de Chinese overheid en verwijst graag naar een kritisch Brits overheidsonderzoek waaruit geen concrete veiligheidsproblemen naar voren kwamen.

Bytedance-oprichter Yiming zal waarschijnlijk proberen nog meer afstand te nemen van China. De reactie van China op de beschadiging van zijn technologische parels is al wel duidelijk. Het land wil zo snel mogelijk minder afhankelijk worden van Westerse technologie om minder gevoelig te zijn voor boycots.

Daarom steekt China komende vijf jaar nog eens 1,3 biljoen euro (12 nullen) in technologische ontwikkeling. Dat duizelingwekkende bedrag moet het vijf jaar oude plan Made in China 2025 − een ambitieuze strategie om de wereldwijde nummer één te worden op technologisch gebied − haalbaar houden. Dit tot schrik van de VS.