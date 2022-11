Hoe de honger- en dorststakende Alaa Abd el-Fattah de bekendste politieke gevangene van Egypte werd

Sanaa Seif staat in oktober met een foto van haar broer Alaa Abd el-Fattah bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Beeld Stefan Rousseau / AP

In maart 2014 verscheen er een stuk in meerdere Egyptische media, met de titel ‘Iedereen weet het’. Het was geschreven vanuit een cel in de Torah-gevangenis, en door vrienden of familieleden naar buiten gesmokkeld. Iedereen weet dat gevangenissen in Egypte vol zitten met dissidenten, zo begint het artikel. Iedereen weet dat ze zelden een proces krijgen. Iedereen weet dat ze worden mishandeld. ‘En toch beweert de staat dat Egypte geen politieke gevangenen heeft, geen marteling, geen willekeurige arrestaties of onderdrukking.’ Als iedereen het weet, vraagt de schrijver zich af, waarom voert de regering dan een toneelstuk op?

Het waren de woorden van de nu 40-jarige Alaa Abd el-Fattah, beroemd geworden als protestleider, blogger en politiek gevangene. In zijn cel nam hij zondagochtend zijn laatste slokken water, het begin van een volledige hongerstaking. De timing was geen toeval: dezelfde dag begon de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh, volgens de binnenlandse oppositie louter bedoeld als pr-show voor het regime van president Abdel Fattah al-Sisi.

Omdat activist Abd el-Fattah (of Alaa, zoals hij in de volksmond heet) het voorbije halfjaar al niets meer at (alleen thee met melk en honing) is hij ernstig verzwakt, en vrezen familieleden voor zijn leven. ‘Hij ziet eruit als een geraamte’, aldus zijn jongere zus Sanaa Seif (28) na een recent gevangenisbezoek. ‘Hij vervaagt langzaam.’ Amnesty International-directeur Agnès Callamard zei zondag dat de Egyptenaren nog ‘hoogstens 48 of 72 uur’ hebben om zijn leven te redden. Mocht hij komen te overlijden, zo waarschuwde ze, dan zal Sisi’s regime daar tijdens de COP-conferentie ‘bij ieder gesprek’ aan worden herinnerd.

Protesten op Tahrirplein

Van de naar schatting 60 duizend politieke gevangenen in Egypte is Abd el-Fattah verreweg de bekendste. In de vroege jaren 2000 behoorde hij als blogger tot de voorlopers op het Arabische internet. Voor gewone Egyptenaren is zijn naam vooral verbonden aan de ‘lente’ van januari 2011, toen dagenlange protesten op het Tahrirplein tot de val van president Hosni Mubarak leidden.

Abd el-Fattah stond tussen de demonstranten, schreef erover en zag hoe de euforie gaandeweg plaatsmaakte voor angst en repressie. In oktober van dat jaar openden strijdkrachten het vuur op een vreedzame sit-in. Er vielen 24 doden. Abd el-Fattah werd gearresteerd op verdenking van ‘ophitsing’ tegen het leger. ‘Mensen zeggen: ‘Een idee kun je niet doden’’, noteerde hij terugblikkend. ‘Maar ze zeggen niets over het nut van onsterfelijke ideeën die onhoorbaar zijn in het lawaai van geweervuur.’

Van de afgelopen acht jaar bracht hij er zeven door in de gevangenis, als gevolg van meerdere veroordelingen. De meest recente (tot vijf jaar cel) volgde in 2019 op een Facebookbericht dat hij had geschreven over de omstandigheden in gevangenissen. Volgens de rechtbank had hij daarmee ‘nepnieuws’ verspreid.

Zijn engagement erfde Abd el-Fattah van zijn ouders, beiden zeer actief in het openbare leven. Moeder Laila doceerde wiskunde aan de universiteit. Vader Ahmed Seif was een communist die in de jaren tachtig werd opgepakt en gemarteld. Nadien ontwikkelde hij zich tot een van Egyptes belangrijkste mensenrechtenadvocaten. In 1999 richtte Seif het Hisham Mubarak-centrum op, dat politieke gevangenen bijstaat. ‘Hij vertelde ons over de geschiedenis van het recht’, aldus Abd el-Fattah na het overlijden van zijn vader in 2014. ‘We waren kinderen, tieners die onze eerste stappen zetten in protestbewegingen.’ Ook zijn zus Sanaa moest haar activisme met een celstraf bekopen.

Boegbeeld van solidariteit

Internationaal is Abd el-Fattah de laatste jaren uitgegroeid tot een boegbeeld van solidariteit, op handen gedragen door beroemdheden als Stephen Fry, Greta Thunberg en Naomi Klein. Zo vaak hij kon, sprak hij zich uit voor de Palestijnen. Hij liet zich inspireren door het Zuid-Afrikaanse ANC van Nelson Mandela, en dan met name het Freedom Charter, een blauwdruk voor een nieuwe maatschappij die aan de basis stond van de strijd tegen apartheid. Abd el-Fattah schrijft erover in You Have Not Yet Been Defeated (2021), een bundeling van zijn artikelen en berichten op sociale media. Egypte heeft volgens hem een nieuwe grondwet nodig bij wijze van schone lei, op te stellen door gewone burgers. ‘Wat zou er gebeuren als tienduizenden mensen betrokken zouden zijn bij het samenstellen van zo’n droom?’

Bij een droom is het gebleven. Onder de autocraat Sisi is de vrije expressie nagenoeg volledig de nek omgedraaid. Nieuwswebsites zijn opgedoekt, activisten opgepakt of gevlucht. De revolutionairen van het Tahrirplein hebben gefaald, en volgens de schrijver hebben ze dat aan zichzelf te wijten. ‘Het is oké om verslagen te worden’, zei hij drie jaar geleden tegen oppositiewebsite Mada Masr, ‘maar je moet minimaal een verhaal formuleren – wat je gezamenlijk wilt bereiken. Ik weet niet zeker of we dat hadden.’

Brits paspoort

Aangezien zijn moeder in Londen werd geboren, kon Abd el-Fattah vorig jaar een Brits paspoort bemachtigen. De familie hoopt sindsdien dat Londen hem met diplomatieke druk vrij kan krijgen. Toen echter duidelijk werd dat de Britse consulaire dienst geen toestemming had gekregen hem te bezoeken, stopte hij in april met eten. Uit solidariteit sloten drie Egyptische journalisten zich maandag aan bij zijn hongerstaking. De moeder van de activist ging maandag bij de gevangenis langs, hopend op een bezoek of een teken van leven. Dat kwam er niet.

Alle ogen zijn nu gericht op de Britse premier Rishi Sunak, die maandag naar de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh vloog. In een brief aan de familie noemt hij de zaak een ‘prioriteit’. De premier beloofde het lot van Abd el-Fattah opnieuw bij de Egyptenaren aan te kaarten. Meer informatie, aldus de premier, volgt na de conferentie. Voor de gevangene zou dat weleens te laat kunnen zijn.