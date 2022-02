Hoe de grenzen vervaagden bij de geschorste Groningse ‘complotdocent’

De Rijksuniversiteit Groningen stelde docent Tjeerd Andringa op non-actief na berichten dat hij complottheorieën zou opdringen aan zijn studenten. Hoe ging Andringa te werk? ‘Ik dacht: zijn wij een soort aapjes voor hem? Vertelt hij dit om te provoceren?’

‘Een project’

‘Tjeerd’, zijn studenten aan het University College in Groningen noemen hem gewoon bij zijn voornaam. Maar ze kijken flink tegen hem op, herinnert Hanne Oldenhof (24) zich nog goed. ‘Een slimme en kritische man. Zeker in het begin was ik onder de indruk van zijn wetenschappelijke kennis. Als eerstejaarsstudent beschouw je universitair docenten al gauw als een voorbeeld.’

Oldenhof begint in 2015 aan de dan net nieuwe brede bacheloropleiding. Tjeerd Andringa verzorgt dat jaar de vakken Exploring Challenges of Modern Society en Critical Thinking. Medestudenten konden hem na een tijdje soms als ‘intens’ ervaren, zegt de toen 18-jarige. ‘Toen ik in een kookcommissie voor studenten zat, kwamen docenten weleens eten, ook Tjeerd. Hij hing dan allerlei theorieën op over de perfecte snijtechniek.’

Zeker voor gemotiveerde studenten als Oldenhof heeft Andringa veel aandacht, zegt ze. Haar bekruipt soms het gevoel dat zij ‘een project’ voor hem zijn. ‘Dan dacht ik: probeert hij nu een nieuwe lesmethode op ons uit? Zijn wij een soort aapjes voor hem? Vertelt hij nou iets om te provoceren? Ik voelde me soms ongemakkelijk in de les. Niet per se op een slechte manier, maar zo van: wat gebeurt hier nou?’

‘Respectloos’

Vorige week onthulde de UKrant, de Groningse universiteitskrant, hoe Andringa’s voornemen om studenten ‘kritisch te leren denken’ ontaardde in het opdringen van complottheorieën en onwetenschappelijke claims. Zo zou een student in een afsluitend essay concluderen dat hij klimaatverandering van de lijst van ‘dingen die de mensheid bedreigen’ kon schrappen.

Via door Andringa aangereikte bronnen leerde hij inzien dat CO 2 geen probleem is, maar cruciaal voor het leven op aarde. (Een bekende drogredenering van klimaatsceptici: een zekere mate van CO 2 is inderdaad nodig voor het leven op aarde, maar de hoeveelheden CO 2 die de mensheid nu uitstoot leiden tot snelle opwarming van de aarde en zeespiegelstijging.) Volgens de UKrant complimenteerde Andringa de student met zijn conclusie: ‘Je hebt goed geluisterd. Je hebt je opengesteld voor nieuwe dingen en je bent anders gaan denken.’

Een andere student, die kritisch was over lesstof met de – onbewezen – claim van informaticus Stephanie Seneff dat coronavaccins autisme veroorzaken, zou daarentegen een berisping hebben gekregen van Andringa. ‘Ai. Wat respectloos’, oordeelde hij. Seneff is een ‘expert’, aldus de universitair hoofddocent, ‘en heeft bovendien heel veel geschreven over dit onderwerp.’ Seneffs beweringen over autisme zijn onbewezen en vaak bekritiseerd door gekwalificeerde wetenschappers. Maar de student in kwestie kon nog veel van haar leren, meende Andringa. ‘Misschien moet je dat doen.’

Zulke indringende ervaringen heeft Hanne Oldenhof niet gehad. Maar wat volgens haar wellicht begon als een onderwijskundig experiment werd menens: de grens tussen vrijdenken en onwetenschappelijkheid vervaagde. Andringa zou tijdens een bijeenkomst bij hem thuis zelfs hebben gesproken over ‘de dominerende positie van Joden’, meldden studenten aan de UKrant. Andringa stelt daarover: ‘Verrassend veel van mijn wetenschappelijke rolvoorbeelden zijn inderdaad Joods.’

Onder het mom van ‘kwaliteitsborging’ schrapte het University College Groningen enkele weken geleden aanvankelijk alleen Andringa’s vak Systems View on Life. Hij zou komend semester nog wel andere colleges verzorgen. Tot het faculteitsbestuur daar vrijdag alsnog op terugkwam ‘vanwege ontstane onrust’.

Andringa wil telefonisch niet reageren op vragen. Wel becommentarieerde hij uitgebreid de conceptversie van dit artikel, voorgelegd in het kader van wederhoor. ‘Ik moet zeggen dat ik direct in dezelfde modus kwam als bij het beoordelen van het huiswerk van mijn studenten.’

Wie is Andringa? En bewoog hij zich binnen de grenzen van de academische vrijheid, of overschreed hij die?

Chef-onkruid

‘Een wetenschappelijke veelvraat, overal in geïnteresseerd.’ Zo omschrijft Wander Jager, collegadocent aan het University College Groningen, Tjeerd Andringa. De geboren Fries studeert wis- en natuurkunde in Groningen. Daarna is hij betrokken bij de oprichting van de afdeling kunstmatige intelligentie en promoveert hij in de wiskunde. Andringa specialiseert zich in geluid en wordt universitair hoofddocent auditieve cognitie. Als hij niet aan het werk is, werkt hij op de biologische boerderij van zijn vrouw. ‘Ik ben chef-onkruid’, schrijft hij op zijn medewerkerspagina.

Andringa interesseert zich steeds meer voor onderwijskundige ideeën. Hoewel hij hiervoor niet opgeleid is, rekent hij ‘autonomieontwikkeling’ tot zijn expertise. Zijn grootste prestatie, meent hij zelf, ‘is dat ik een onafhankelijk denker ben geworden. Dat heb ik echt zelf gedaan, ondanks het onderwijs en de media waaraan ik blootgesteld ben.’

In 2014 gaat hij aan de slag bij het University College Groningen, een dan net opgerichte brede bacheloropleiding: vrijzinnig, multidisciplinair en veeleisend. In zo’n intellectuele vrijplaats is Andringa helemaal op zijn plek, zegt collega Jager.

‘Ik kom weleens buiten de comfortzone van mensen. Dat vinden ze niet leuk’, zegt Andringa in een interview met Novini, een ‘alternatief’ onlinemedium. ‘Ik heb niet de ambitie mensen te overtuigen van mijn visie op de wereld. Ik wil alleen dat ze beter leren nadenken.’

‘Controversiële perspectieven’

Andringa prikkelt graag. In 2015 schrijft hij onder de kop ‘Luister niet naar hogeropgeleide papegaaien’ een opinieartikel in NRC Next. ‘Een flink deel van onze machthebbers is pedofiel en heeft blijkbaar geen problemen met het exploiteren van weerlozen’, is een van zijn stellingen. Hij daagt de lezer uit er zelf een oordeel over te vormen. Maar, schrijft hij: ‘Het staat vast dat er goede argumenten zijn om hierbij instemmend te knikken.’

Een provocatief gedachtenexperiment, lijkt het. Ook in zijn rol als docent maakt Andringa werk van ‘vaak controversiële perspectieven die de norm betwisten’. Vanaf 2016 doceert hij in dat kader drie jaar lang het vak Critical Thinking in het Honours Programme van de RUG, voor excellente studenten. Een van de onderwerpen volgens de studiegids: complottheorieën.

Wat zijn leidinggevenden dan nog niet weten maar wel hadden kunnen weten, is dat de universitair hoofddocent zelf al behoorlijk diep in de complottheorieën zit. Niet alleen als kenner, maar als verkondiger van vergaand onwetenschappelijke en onbewezen beweringen.

‘Wat jullie complottheorieën noemen’, reageert Andringa, ‘zie ik meer als geopolitiek. Geopolitiek is een hobby van me.’

Geïntroduceerd als ‘professor van de universiteit van Groningen’ begint Andringa in 2015 in gesprek met complottheorieverspreider James Corbett op serieuze toon over het vermeende pedofielennetwerk van machthebbers. Hij verwijst naar een ‘uitstekend artikel’ op de complotwebsite Institute for the Study of Globalization and Covert Politics over de relatie tussen de affaire-Dutroux, bankschandalen en de Bush-familie. ‘Allemaal met elkaar verbonden’, aldus Andringa. Bewijs ervoor is er niet. Wel schrijft Andringa artikelen van de site (volgens hem ‘een bron van feiten’) voor als studiemateriaal aan UCG-studenten.

Provocatieve voorbehouden zijn ook volledig afwezig als Andringa in 2018 het interview geeft aan Novini. Het ‘officiële’ verhaal over 9/11? Daar gelooft Andringa niet in.

Ook over corona is Andringa uitgesproken, bijvoorbeeld tijdens een optreden in mei 2020 in een podcast van uitgeverij De Blauwe Tijger. Die uitgeverij wordt in datzelfde jaar vermeld in dreigingsbeeld NCTV als ‘een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’.

Andringa (‘Ik ben geen arts’) noemt het bovendien ‘wranger dan wrang’ en ‘onethisch’ dat een Limburgse huisarts het vermeende coronamedicijn hydroxychloroquine niet mag voorschrijven. Dat middel is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op straffe van een boete verboden om voor te schrijven, omdat het ‘bewezen niet effectief is tegen covid-19 en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken’. Zelf drinkt Andringa overigens liever vlierbessensap, zegt hij, ‘omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat een probaat antiviraal middel is’.

Het gebouw van University College Groningen, de brede bacheloropleiding waar Tjeerd Andringa doceerde. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Decaan Hanny Elzinga van het University College zegt dat ze er enkele maanden na haar aantreden in februari 2020 achter kwam dat dat Andringa ‘in de privésfeer’ uitingen deed die gekwalificeerd kunnen worden als ‘complottheorieën’, maar dat zij toen nog niet wist dat hij die voorschotelde in zijn colleges. Over persoonlijke opvattingen van docenten gaat de faculteit als werkgever niet, zegt Elzinga, behalve ‘als ze het onderwijs expliciet raken of in juridische zin grensoverschrijdend zijn’. Pas door een formele klacht van een student zou eind 2020 zijn gebleken dat Andringa zijn dubieuze opvattingen niet buiten de collegezaal hield.

Maar persoonlijke opvattingen en onderwijs liepen bij Andringa allang in elkaar over, en ook dat had de opleiding kunnen weten. Hij haalde complottheorieverspreider James Corbett in 2014 al naar Groningen. Hij organiseerde zelfs een ‘rondetafelgesprek’ tussen Corbett en zijn UCG-studenten, ‘in openheid en met toestemming’.

Hoewel diens website The Corbett Report een verzameling van klassieke complottheorieën is (van ‘Pizzagate’ tot The Great Reset), neemt Andringa aanstoot aan onze typering van Corbett. ‘Ik vind dit respectloos in de richting van een medejournalist die echt alles wat hij in zijn stukken schrijft kan onderbouwen. Hij zou zo een rolmodel voor jullie kunnen zijn.’

Later nemen Corbett en Andringa samen een podcast op in de deftige curatorenkamer, het hart van het Academiegebouw in Groningen. Het gaat over de wetenschapsfilosofie van Karl Popper. Maar diens model is buiten ‘de macht achter de schermen’ gerekend, menen de twee. ‘Leg je nooit neer bij één hypothese’, zegt Andringa. ‘En dan kan het complot opeens best waarschijnlijk zijn.’

‘Bijna crimineel’

Zeker in het University College moeten studenten uitgedaagd worden om zelf na te denken, meent decaan Elzinga. En dat kan best aan de hand van complottheorieën. ‘Als de docent maar niet sturend is.’

Signalen daarvan krijgt het faculteitsbestuur via de klacht van de student eind 2020. Een verbetertraject volgt en Andringa’s vak komt onder toezicht, volgens hem vanwege kritiek op ‘de toetsbaarheid’. Ook krijgt Andringa een formele waarschuwing (‘een standje’, meent hijzelf).

De docent voelt zich aanvankelijk ‘gecancelled’ (monddood gemaakt). Nu stelt hij: ‘Het was zeker was zeker geen canceling. En de procedure is correct verlopen.’ Volgens een vertrouwelijke brief in bezit van de UKrant doet Andringa in het gesprek echter ‘bijna criminele uitspraken’ over het ‘verbod op antisemitisme’.

Decaan Elzinga, tevens lid van de commissie die waakt over discriminatie op de universiteit en aanwezig bij het gesprek, wil Andringa’s vermeende antisemitisme ‘om privacyredenen’ bevestigen noch ontkennen. Volgens Andringa ging het over de vraag of kritiek op de staat Israël onderdeel moet worden van de definitie van antisemitisme.

‘Ik hou mij voldoende aan de regels om er niet uitgegooid te worden en ik krijg goede evaluaties van mijn studenten’, zei Andringa in 2018 tegen Novini over zijn positie aan de universiteit. Maar het vak dat hij vanaf volgende week maandag zou onderwijzen, is geschrapt vanwege ‘kwaliteitsborging’.

Vrijdagavond, twee dagen na de publicatie in de UKrant, besluiten de faculteit en Andringa dat hij voorlopig ook geen ander onderwijs zal geven, lopende een in te stellen onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de docent, vanwege de ‘ontstane onrust’.

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft een Gedragscode Wetenschapsbeoefening, mede door de RUG onderschreven. Hoe het functioneren van Andringa zich verhoudt tot de genoemde ‘principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek’ (eerlijkheid en zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid) moet volgens het universiteitsbestuur ‘nog blijken uit het onderzoek’.

‘Onwetenschappelijk’ wil ook decaan Elzinga Andringa’s werkwijze nog niet noemen. ‘Daarvoor moet eerst onderzoek worden gedaan.’ Of ook het handelen van het faculteitsbestuur onderwerp van onderzoek wordt, is onduidelijk.

‘Verwijt van censuur’

De essentie van wetenschap, zegt Andringa’s collega Wander Jager, is de combinatie van een open blik en strikte toepassing van de wetenschappelijke methode. ‘Onzekerheid is daarbij fundamenteel.’ Juist dat bracht Andringa zijn studenten bij, meent Jager. ‘En veel studenten zijn dol op hem.’

Maar was Andringa zelf juist niet te stellig? En paste Andringa de wetenschappelijke methode wel strikt toe? ‘Dat kan ik niet beoordelen’, zegt sociaal psycholoog Jager. Als Andringa’s opvattingen omstreden zijn, vindt hij, dan moet de universiteit er een openbaar debat over organiseren. ‘Zo werkt dat in de wetenschap.’

Het UCG mag dan een vrijhaven zijn, andere collega’s willen niet over de zaak praten. ‘Dit gaat echt over welk deel van academische kennis besproken kan worden en welk deel niet’, stelt Andringa zelf.

Maar met academische vrijheid heeft de zaak weinig van doen, zegt Klaas van Berkel, die vindt dat het faculteitsbestuur aanvankelijk te voorzichtig optrad. De Groningse emeritus hoogleraar universiteitsgeschiedenis schreef een boek over academische vrijheid. ‘Die geldt alleen voor wetenschappers die zich aan de regels van het vak houden op het terrein van hun deskundigheid.’

Kritisch denken, stelt Van Berkel, wordt vaak verward met ‘overal tegenin gaan’. ‘Terwijl kritisch denken juist inhoudt: theorieën en argumenten toetsen aan onderzoeksbevindingen, niet zomaar iets beweren. De opstelling van Andringa lijkt me hiermee flagrant in strijd. Ik denk dat men niet gauw heeft willen ingrijpen uit vrees het verwijt van censuur te krijgen.’

Een ‘onaangenaam gevoel’

‘Een onderwezen geest’, verwijst Andringa naar een citaat van Aristoteles, ‘kan spelen met een gedachte zonder die te accepteren.’ Terugkijkend zegt student Hanne Oldenhof dat ze onmiskenbaar veel van Andringa geleerd heeft. ‘Maar ik zit met veel vragen en een onaangenaam gevoel. Waar bedoelde hij het provocerend, waar was het arrogantie, wat vond hij nu echt? Dat wist ik destijds niet en eigenlijk weet ik dat nog steeds niet.’

Het klinkt misschien stom, zegt ze, maar in 2015 was er ook nog niet zoveel te doen om complottheorieën. ‘We konden het dus misschien ook niet als zodanig plaatsen.’

Toen de coronacrisis uitbrak, dacht ze nog weleens: zal ik Tjeerd mailen en vragen wat hij ervan denkt? Vorige week zag ze een filmpje van de Duitse antivaxbeweging, die de verbinding legde met Bill Gates. ‘Ik ging vervolgens bronnen checken, precies zoals we dat van Tjeerd leerden. Gek dat die methode hemzelf nu in zo’n ander licht plaatst.’