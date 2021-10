Hoe de evacuatie van Afghanen van erekwestie tot een immigratiekwestie werd

Evacués komen aan bij het Marine Etablissement Amsterdam. Beeld ANP

Precies zes weken nadat er een einde kwam aan de Nederlandse luchtbrug met Kabul, is er uitzicht op een doorstart: het kabinet werkt aan een compromis om, naast een groep ex-medewerkers van Defensie, ook honderden mensenrechtenactivisten, journalisten, en medewerkers van hulporganisaties (inclusief ‘kerngezin’) naar Nederland te helpen – conform de door de Kamer aangenomen motie-Belhaj.

Wat demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen eerder in de week nog als ‘ereschuld’ betitelde, werd vrijdag in de ministerraad vermalen in de zoveelste ordinaire ruzie over aantallen immigranten. Het kabinet hoopt er binnen een paar dagen uit te zijn.

Waarom staren steeds wanhopiger Afghanen nu al weken naar stilstaand water in Den Haag? Voorop staat dat het voor alle landen moeilijk is geworden nog mensen te evacueren uit Afghanistan. Nederland heeft contact met de Taliban, zei Knapen vrijdag. Maar die zijn onbetrouwbaar, ondervinden ook andere landen. Knapens Duitse collega Maas noemde de evacuatie donderdag ‘moeizaam en gevaarlijk’. Toch claimt minister Maas dat ‘al 900 mensen met onze hulp Afghanistan hebben verlaten’.

Duitsland heeft al langer heldere regels over hoe Afghaanse medewerkers van Duitse organisaties zich kunnen aanmelden voor evacuatie, en wat ze moeten doen. De enige helderheid die Nederland lang verschafte, was dat ze niet welkom waren – de tolken uitgezonderd (al moesten ook zij veel barrières overwinnen). Over activisten of hulpmedewerkers werd nauwelijks gesproken. Het kabinet benadrukte tot de val van Kabul ‘terughoudend’ te zullen zijn bij het beoordelen van niet-tolken, uit vrees voor ‘een niet-beheersbare toename’ in het aantal aanvragen.

Motie-Belhaj

Pas dagen ná de val van Kabul nam de Tweede Kamer de motie-Belhaj aan, die de deur openzette voor ander Afghaans personeel van Nederlandse organisaties. Tijdens de luchtbrug konden er een een paar honderd meekomen, daarna werd een mailadres geopend als ‘loket’ voor Afghanen. Het leek een echo uit het digitale stenen tijdperk: geen webformulier dat elke aanvrager maar één keer registreert, maar een open mailadres. Gezien de situatie in Afghanistan, en de wanhoop van mensen die hun mails niet beantwoord zagen, steeg het aantal zeer rap.

Media werden ingelicht over tienduizenden mails, ‘en in zo’n mailtje kunnen wel vijftig aanvragen staan’, luidde ambtelijk het signaal aan journalisten op dezelfde dag dat minister Kaag in Ankara plechtig herhaalde dat het kabinet de motie ‘naar letter en geest’ zou uitvoeren. De storm aan mails die het departement over zichzelf had afgeroepen, werd een excuus om er even niets mee te doen. Hulporganisaties die zich meldden met opvallend korte, handzame lijstjes kregen nul op rekest.

De ministeries wilden ook op adem komen na de beëindiging van de luchtbrug – die een zware wissel op het personeel had getrokken. Men was trots op eigen werk en vond berichtgeving in de media te negatief. Wat volgde was wat diplomatiedeskundige Robert van de Roer omschrijft als ‘een ererondje in de media’ met ambassadeur Wijgers. ‘Dat leek een beetje op het Dixielandpartijtje van Zagreb.’

Daarmee verwijst Van de Roer naar de feestelijke ontvangst van Dutchbat-militairen in Zagreb, in aanwezigheid van toenmalig premier Kok en kroonprins Willem-Alexander, na terugkeer uit de gevallen enclave Srebrenica in 1995 en de genocide op duizenden moslims. ‘Voorbarig, ongeloofwaardig en ongepast, omdat er zoveel Afghanen die we wilden evacueren onder hachelijke omstandigheden zijn achtergebleven en de Nederlandse reddingsoperatie niet klaar is.’

Daarna volgde midden september het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld, nadat was gebleken dat hun eigen feitenrelaas wat al te mooi was opgepoetst – terwijl in realiteit bleek dat ambassadeur Wijgers voor de onmogelijke keus gesteld was 3 van de 60 inwonende familieleden van haar lokale medewerkers te selecteren.

Zo heeft zich een rode draad gesponnen door de trage overkomst van de tolken in de aanloop naar de val van Kabul, de late ‘ontdekking’ van lokale Afghaanse medewerkers, en de huidige verlamming inzake hoe en wie verder te evacueren: voor dit kabinet is dit geen erekwestie, maar een immigratiekwestie.