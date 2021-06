Hoe de EK-pool van Willem Vissers eruitziet? ‘Het maakt mij niet uit hoever Nederland komt’

De bewoners van de Marktweg in Den Haag zijn klaar voor het EK voetbal dat op het punt van beginnen staat. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Willem, heb jij een EK-pooltje ingevuld?

‘Nee, ik voorspel nooit wedstrijden. Ik ben niet zo van spelletjes, vooral niet van het gokken. Daarbij vind ik het leuk om open zo’n toernooi in te gaan. Ik lees er veel over, maar kun je dan voorspellen wie wint? Frankrijk heeft de beste spelers. Maar je kunt ook als sterkste elftal een wedstrijd verliezen, omdat je bijvoorbeeld te veel kansen mist.’

Volgens columnist Bert Wagendorp staan alle tekenen op groen: Oranje haalt de finale. Ben jij ook zo optimistisch?

‘Ze kunnen best ver komen, maar de finale zie ik ze niet halen. Nederland heeft één keer de EK-finale gehaald, in 1988, die heeft het gewonnen. Maar toen had het betere spelers dan nu. De kwartfinale is realistischer.

‘Ik hoop gewoon dat deze selectie laat zien aan het land dat ze goed, dus met plezier en flair, kunnen voetballen. Dan maakt het mij niet veel uit of ze ver komen. Veel mensen zullen daar niet tevreden mee zijn, die willen feest, nog een extra keer die barbecue kunnen aanzetten. Maar als het Nederlands elftal de finale haalt met zeven slechte wedstrijden, heb ik geen leuk toernooi gehad.’

Hoe lastig wordt de poule met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië?

‘De groepsfase gaat veel mensen tegenvallen, denk ik. Oekraïne heeft veel goede spelers: Malinovski, Jarmolenko, Zintsjenko, nog een paar talenten ook. En een hele slimme bondscoach: Andrei Sjevtsjenko, de oud-topspits. Ik vind dat een hele goede, degelijke ploeg.

‘Oostenrijk is ook lastig, heel taai. Bijna alle spelers spelen in de Duitse Bundesliga. Ik weet dat ik vijf jaar geleden op het EK bij Oostenrijk tegen Portugal, de latere Europees kampioen, was. Portugal houdt van fysiek spel, maar werd helemaal gek van die Oostenrijkers. Constant werd Ronaldo geduwd en aangetikt, aan het eind was hij tot op het bot gefrustreerd. Oostenrijk is gewoon een hele stugge ploeg. Noord-Macedonië is wat minder, die moet Nederland sowieso winnen.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik zou het heel redelijk vinden als Nederland zeven punten haalt. Winnen van Oostenrijk en Noord-Macedonië, en dan een gelijkspel tegen Oekraïne. Maar er zijn te veel journalisten in Nederland die geloven dat elk niet-topland in Europa er niets van kan. Als we verliezen is het onze schuld en als we winnen komt het door de tegenstander. Aan die gedachtegang heb ik een bloedhekel. Het voetbal is te goed ontwikkeld daarvoor. Alle ploegen die hier spelen zijn superfit en weten hoe ze georganiseerd moeten staan. Elk land kan het de latere kampioen moeilijk maken.’

Voormalig Uefa-baas Michel Platini, de architect van dit EK, noemde in 2012 een toernooi door een veelvoud aan landen, uiteindelijk elf, ‘een romantisch idee’. Hoeveel van die romantiek is nog over, in de naweeën van de coronapandemie?

‘Ik weet het niet. Ik vond het in het begin een heel slecht idee. Maar nu ben ik wel een beetje van mening veranderd. Juist door de omstandigheden. De belasting op één land is kleiner door de opzet. In Nederland worden bijvoorbeeld maar vier wedstrijden gespeeld. Qua pandemie is dit zo slecht niet, denk ik. Ook omdat niet veel mensen tussen de landen reizen en de spelers zelf in bubbels zitten.

‘Toch blijft een EK in één land leuker, afgezien van corona. Dat een heel land in rep en roer is, met hele legioenen supporters die reizen van stad naar stad. Dat vind ik het leuke van een EK. Nu krijg je elf kleine EK’tjes in verschillende landen.’

Wat zijn jouw plannen voor de komende maand?

‘Ik reis het Nederlands elftal achterna. Als het snel uit het toernooi ligt, ga ik nog proberen een paar andere wedstrijden te kijken. De halve finales en finale zijn in Londen. Daar kun je vrij eenvoudig een halve week naartoe.’

‘De vraag is wel of ik als verslaggever van een Nederlandse krant dan toegang krijg. Ze laten dit EK minder journalisten toe. Daar ben ik heel boos over, want bijvoorbeeld Guus Dubbelman, onze fotograaf, mag bij het Nederlands elftal niet aan het veld zitten. Daar is maar plek voor vier Nederlandse fotografen, vindt de Uefa: ANP, Proshots, De Telegraaf en het AD hebben iemand daar zitten. We hebben veel boze brieven gestuurd, maar zijn uiteindelijk niet toegelaten.

‘De Uefa meent dus te kunnen beoordelen dat een van de beste fotografen van Nederland, zo niet Europa, niet aan het veld hoort te zitten. Als de pandemie op zijn hoogtepunt zou zijn, snap ik het punt. Maar de cijfers zijn minimaal geworden. Het aantal toegelaten supporters in de Arena is al opgehoogd van 12 naar 16 duizend. Maar dan kun je niet een paar fotografen meer toelaten? Terwijl iedereen getest is.

‘Ik vind het een schandaal, een buitengewoon slechte zaak. Guus is, op het EK 1992 na, sinds 1988 bij elke wedstrijd van Nederland op een eindtoernooi geweest. Nu wordt hij geweerd. Ik heb hem zien lijden onder dit besluit.’