Hoe de C&A-familie Brenninkmeijer de grootste zonneparkbezitter van Nederland werd

De familie Brenninkmeijer is de grootste eigenaar van zonnepanelen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek naar subsidiestromen. Hoe zit de markt voor zonnedaken en -velden precies in elkaar, en hoe raakte de C&A-familie erin verzeild?

Op een Tilburgs bedrijventerrein is de witte zuidwand van een kolossaal distributiecentrum halverwege ineens versierd met dikke trossen rode en zwarte kabeltjes. Ze komen vanaf het dak en leiden naar 32 indringend zoemende dozen, waar aan de onderkant dikke grijze kabels uitkomen. Het is onbewolkt en de zon staat hoog. Hier wordt zo’n 5,5 megawatt het elektriciteitsnet op gepompt. Binnen een uur komt er evenveel stroom van het dak als twee gemiddelde huishoudens in een heel jaar gebruiken.

Dit 12.162 panelen tellende zonnepark op het dak van een distributiehal is een van de recente aanwinsten van Sunrock. In Nederland is ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter dak door het Amsterdamse bedrijf belegd met zonnecellen, ongeveer 225 voetbalvelden. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het bedrijf ook de grootste aanvrager is van zonnesubsidie. Van de 16,8 miljard euro die het Rijk de afgelopen 13 jaar reserveerde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), is 727 miljoen euro beschikbaar voor Sunrock.

Dat is snel gegaan. Want zeven jaar geleden was Sunrock niet veel meer dan een klein bedrijfje op een zolder van een Amsterdams grachtenpand. In 2020 nam Cofra, de investeringsmaatschappij van C&A-familie Brenninkmeijer, het over. En inmiddels zijn er zo’n honderd man in dienst, onder wie prins Maurits van Oranje. Het doel is alle grote daken met zonnepanelen te beleggen. In Nederland, Duitsland en op termijn ook ver daarbuiten.

Die stormachtige groei is bijna geheel te danken aan de SDE-subsidies, leg directeur strategie Michiel Sluimers uit. ‘De SDE garandeert een minimaal rendement, waardoor banken ons leningen durven te geven.’ Tegelijkertijd is Sluimers ook kritisch op de regeling. Het is in zijn ogen een systeem dat opportunisme in de hand werkt. Waardoor veel bedrijven inschrijven met projecten die uiteindelijk helemaal niet gerealiseerd worden. ‘Wij doen daar zelf ook aan mee, ongeveer de helft van die 727 miljoen euro gaan wij helemaal niet krijgen omdat we de projecten niet rond krijgen. Dat is zonde, want de bedoeling van de SDE is toch om zo veel mogelijk projecten wel te realiseren.’

Veiling

Om het spel te begrijpen, moeten we eerst de SDE-subsidie toelichten. Die bestaat al sinds 2008 en is bedoeld om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. De overheid garandeert investeerders een minimale prijs voor hun stroom. Is de marktprijs lager dan dat bedrag, dan past de overheid het verschil bij. De toekenning van de subsidie gaat via een veilingsysteem, waarbij de geboden subsidie per opgewekt kilowattuur langzaam oploopt. Degene die intekent op de laagste subsidie, is als eerst aan de beurt. Wie wacht tot de prijs is gestegen, loopt risico dat de pot leeg is.

Lang kwam zonnestroom niet voor de SDE in aanmerkingen omdat het een relatief dure vorm van schone energie is. Het geld ging alleen naar biomassa en windprojecten. Maar in 2016 veranderde dat. Alle capaciteit van biomassa was wel benut, voor wind op zee kwam een aparte regeling en er waren niet genoeg projecten voor windmolens op land om de hele subsidiepot leeg te trekken.

Sunrock had toen al een aantal zonneprojecten in beheer. Die waren gekocht uit een failliete boedel. ‘Aanvankelijk wilden de eigenaren elders in Europa kant-en-klare zonneprojecten kopen’, zegt Sluimers, die zelf sinds 2016 bij Sunrock werkt. ‘Maar toen er SDE-subsidies voor zonneparken kwamen, zagen wij de kans om ze zelf te bouwen.’

Grote daken

Andere bedrijven zoals Solarfields, de nummer twee aanvrager van subsidies, hadden rond die tijd al ingezet op projecten waarbij weilanden vol worden gelegd met panelen. Sunrock koos voor een andere niche: grote daken. Sluimers en zijn collega’s schreven alle eigenaren van grote distributiecentra aan met de vraag of zij hun dak wilden verhuren. ‘Wij hadden zakelijk gezien het geluk dat door groei van thuiswinkelen, de verdozing van het landschap een vlucht nam’, zegt Sluimers.

Maar het aantal grote daken is eindig, dus moest Sunrock snel zijn. Bovendien zag het management kansen in Duitsland. Er was geld nodig om snel te groeien, meer geld dan de oorspronkelijke eigenaren bij elkaar konden krijgen. Dus ging het bedrijf drie jaar geleden in de verkoop.

Het lag voor de hand dat een groot energiebedrijf of een private-equity-onderneming Sunrock zou overnemen. Maar tamelijk onverwacht sloeg de familie Brenninkmeijer toe. Sluimers is blij met het familiebedrijf, waar inmiddels de zesde generatie het voor het zeggen heeft. ‘Natuurlijk willen ze liefst mooie winst behalen en zeker geen verlies. Maar in de gesprekken die we met hen voeren gaat het vooral over de impact van hun geld op het vergroenen van de stroomvoorziening.’

Een inspecteur loopt de omvormers na die verbonden zijn met de zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vastgoed

Tot op de dag van vandaag is Sluimers blij met de keuze voor grote daken. ‘Grondprojecten draaien om het duwen en trekken bij gemeenten om een vergunning rond te krijgen. En je moet opties op stukken grond nemen. Dat past niet bij ons team. Voor een groot dak heb je zo’n vergunning niet nodig. Dan hoef je alleen maar te schakelen met die vastgoedpartijen in plaats van gemeenteambtenaren te beïnvloeden.’

Wat overigens niet wil zeggen dat het een makkelijk proces is, zegt Luuk Buijs als hij in veiligheidshesje een rondleiding geeft langs de panelenzee op het dak in Tilburg. Buijs is manager van het project en kent alle technische en bureaucratische hordes die genomen moesten worden om de panelen op het dak te krijgen.

Voor het project is in 2018 een subsidie toegekend van maximaal 7,4 cent per opgewekte kilowattuur. Over een periode van vijftien jaar zou dat gaan om een maximumbedrag van 8,1 miljoen euro. Op dat moment was er, afgezien van de subsidie en een principeakkoord met pandeigenaar Prologis, nog niets geregeld. Buis zorgde met collega’s dat er een uitgewerkte deal kwam met Prologis over de vergoeding. Prologis krijgt een vast bedrag, energie verkoopt Sunrock aan Vandebron. Er moest een aannemer komen die panelen zou leveren en leggen, afspraken met de netbeheerder over de plaats van de aansluiting en veel papierwerk met inspecties en verzekeringen.

Overbelaste elektriciteitsnetten

En dan zijn er nog alle technische hordes. Hier waren het onder meer de platen waarmee het dak is gedicht die niet sterk genoeg zijn om de extra belasting van de zonnepanelen te dragen, legt Buijs uit. ‘We hebben een speciale constructie moeten bouwen die precies rust op de balken waar ook de platen op liggen.’ Zo is het constant rekenen om het project goedgekeurd te krijgen. Verzekeraars moeten akkoord zijn. En uiteindelijk moet de netbeheerder het ook kunnen aansluiten.

Dat laatste is een van de grote problemen waar Michiel Sluimers binnen Sunrock nu zorgen over heeft. ‘Bijna overal in Nederland zijn problemen met netcongestie, overbelaste elektriciteitsnetten. Daardoor staan 66 projecten van ons nu in de wachtrij.’ Daar duikt een probleem op met de SDE-subsidie: die verlies je wanneer je een project niet binnen drie jaar oplevert. Dat dreigt nu dus voor veel projecten. Sluimers: ‘Soms heb je er een jaar hard aan gewerkt en is het: sorry gaat niet door, geen ruimte op het net.’

Er zijn nog meer projecten van Sunrock die het moeilijk hebben, eigenlijk alle projecten uit 2020. Dat was een heel competitief jaar in de SDE, waarin Sunrock intekende op een subsidie van 6,5 cent per kilowattuur – ongeveer de helft van de subsidie op de eerste projecten. Maar sinds eind vorig jaar zijn de prijzen van zonnepanelen omhoog geschoten en is ook de rente gestegen. Sluimers: ‘Nu rekenen we al die projecten uit 2020 niet meer rond en staan ze on hold.’ Dat is precies de kritiek die Sluimers heeft op de SDE-regeling: die wordt gegeven voor plannen waarvoor nog lang niet alles geregeld is.

Duits systeem

Bij Sunrock zouden ze dus graag zien dat Nederland het systeem overneemt dat de Duitsers hanteren. Daarbij moet je een project echt uitvoeren als je er subsidie voor hebt gekregen. ‘Doe je dat niet, dan krijg je een boete van 50 duizend euro per megawatt. Zo haal je de vrijblijvendheid uit het systeem, bedrijven doen dan eerst al hun huiswerk en schrijven vervolgens in op een prijs die ook echt klopt met het bedrag dat zij nodig hebben om het rond te rekenen. De subsidieprijs en daadwerkelijke kostprijs van een project liggen zo ook dichter bij elkaar.’

Inmiddels bevindt Sunrock zich in een gekke situatie, zegt Sluimers. Door de gestegen kosten en rente lopen nieuwe projecten ‘knetterhard vast’. Terwijl de panelen die de afgelopen jaren wel zijn gelegd ‘als een raket gaan’ doordat de elektriciteitsprijs drie keer hoger is dan verwacht. ‘Soms hebben we vaste prijsafspraken, en dan is dat geluk voor de eigenaar van het gebouw. Maar we hebben hoofdzakelijk projecten waar wij zelf aan het net leveren, daarop maken we veel meer winst dan berekend.’ Ook de overheid profiteert ervan, want bij zulke hoge prijzen hoeft er geen euro SDE-subsidie uitgekeerd te worden.

Nieuwe kansen

Netcongestie is dus een bedreiging, maar het levert, zeker in combinatie met de hoge elektriciteitsprijs, ook weer nieuwe kansen op. Want ineens kijken vastgoedeigenaren met andere ogen naar die panelen op het dak.

Vroeger waren die vooral een manier om het imago nog wat groener op te poetsen en er een kleine financiële meevaller uit te halen. Op een huur van rond de 60 euro per vierkante meter voor het distributiecentrum kwam dan nog een plusje van een paar euro. Nu kan het een oplossing zijn voor panden die door het vastgelopen stroomnet geen aansluiting kunnen krijgen.

Dat geldt voor Sunrock bijvoorbeeld voor een project bij Schiphol, waar DHL een groot distributiecentrum kan bouwen. Sluimers: ‘Ze hebben de grond en de vergunning, maar er is geen netaansluiting. Die vragen nu of we voor hen een off the grid-oplossing kunnen bouwen. Daarbij leggen we heel veel zonnepanelen en heel veel accu’s, en een gasgenerator die in de winter als er te weinig zon is nog wat elektriciteit opwekt. Dan leveren wij niet meer een extraatje. En dat is dus voor ons een kans om een cool concept te testen.’

Een andere oplossing richting de toekomst is een financiering die geheel losstaat van de SDE. Daarbij garandeert niet de overheid een minimumprijs voor de stroom, maar de eigenaar of de huurder van het pand. Sluimers: ‘Dat doen we nu bijvoorbeeld met een brouwerij en we zijn erover in gesprek met andere grote energieafnemers.’

Een megabatterij voor opslag van de energie die is opgewekt met de zonnepanelen die op het dak liggen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Energiehandel

Ook in de energiehandel liggen kansen voor het bedrijf. Door zonnestroom slim op te slaan als er overcapaciteit is en te verkopen als de prijzen hoog zijn, kan er veel geld worden verdiend. Hier ziet Sluimers bijvoorbeeld een grote kans met elektrische vrachtwagens. ‘Die rijden volgens strakke voorspelbare schema’s. Als ze op de momenten dat de zon hard schijnt worden geladen en in de nacht rijden, kun je veel geld besparen.’

Daarvan is in Tilburg een voorbeeld te vinden, laat Luuk Buijs zien. Een paar honderd meter van ‘zijn’ zonnepark staat naast een ander distributiecentrum een zeecontainer vol accu’s opgesteld. Hier wordt een deel van de stortvloed die er op zonnige dagen van het dak komt opgevangen en in de loop van de avond, als energieprijzen hoger zijn, weer ontladen. Ook kan er eventueel een elektrische truck mee worden opgeladen. Al is die vooralsnog in geen velden of wegen te bekennen. ‘We hopen dus dat die er zo snel mogelijk komen.’