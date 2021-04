Hoe de Britten zich Prins Philip herinneren: ‘Hij was een van de good guys’

Voor de bloemenzee bij Buckingham Palace hebben zich honderden mensen verzameld, om hun respect te tonen aan de vrijdag overleden Prins Philip. Jong en oud, wit en zwart, een afspiegeling van het moderne Verenigde Koninkrijk.

De mooiste herinnering aan Prins Philip? Lewis Turek wijst op het balkon van Buckingham Palace. ‘Hoe hij daar op speciale dagen stond te genieten als de Red Arrows over vlogen. Met naast hem de vrouw van wie hij zoveel hield, onze koningin. Wat zal dit zwaar voor haar zijn.’ Een beetje emotie klinkt door in de stem van de 36-jarige softwareverkoper die net een bos bloemen heeft neergelegd voor de prins-gemaal, die precies twee maanden voor zijn honderdjarige verjaardag is overleden.

De bloemenzee voor de poorten van het werkpaleis groeit gestaag, maar minder snel als bij de dood van prinses Diana in 1997. Haar plotselinge dood schokte de natie, het overlijden van de Hertog van Edinburgh is een minder grote verrassing. Drie weken geleden was hij na een zware hartoperatie naar Windsor Castle teruggekeerd, maar het bleef stil. Geen goed teken. Vorige week doken er foto’s op van Elizabeth en Charles die een wandeling maakten door de tuinen van Frogmore Cottage waar Philip zal worden begraven, na acht dagen van rouw.

Christina Hughes-Onslow heeft Philip’s ‘public service’ van dichtbij meegemaakt. ‘Mijn twee kinderen hebben allebei deelgenomen aan The Duke of Edinburgh Awards. Dat zijn sportieve activiteiten in de natuur, met name voor kinderen uit de binnensteden. Actief zijn, samenwerken, plezier hebben, een vak leren, mensen helpen. Dat was waar Philip voor stond.’ Zelf heeft ze hem een keer kort ontmoet tijdens een bezoek aan het Parliament House in haar vaderland Australië. ‘Philip was een van de good guys,’ zegt ze met een lach.

James en Christine Hughes-Onslow. Beeld Patrick van IJzendoorn

Ook haar echtgenoot James, telg van het adellijke Onslow-geslacht, heeft de prins ontmoet. ‘Ik vertelde de koningin dat mijn vader op school met Philip heeft gezeten ,’ zegt hij, ‘en ze riep hem meteen. Philip! Philip! Kom hier. Het was leuk gesprek, ontspannen en geestig.’ De aristocraat, die voor het magazine The Oldie schrijft, was gekomen om de aankondiging te lezen die een lakei bij de poorten moet hebben neergezet, zoals altijd gebeurt bij geboorten en sterfgevallen binnen het koningshuis. ‘Maar ik kon hem niet vinden. Zag jij hem?’

De aankondiging bleek te zijn weggehaald, dit om te voorkomen dat teveel mensen in deze lockdowntijden naar het paleis zouden komen.

Wie de lange, knappe prins graag had willen ontmoeten, is de kunstenares Nurto Omar (42), die onder de rouwenden en belangstellenden opvalt met haar grote gele haardos en Union Jack-sjaaltje. ‘Hij was de ultieme heer, de heer van het koninkrijk,’ aldus Omar, een Britse van Somalische komaf, ’en wij Britten hielden echt van hem. We gaan dit weekeinde voor hem bidden in de kerk. En voor de koningin, want voor haar zal het een enorm verlies zijn na al die jaren samen te zijn geweest.’

Nurto Omar. Beeld Patrick van IJzendoorn

De perfect geklede acteur Adrian Dannatt, die toevallig in de buurt was toen hij het slechte nieuws hoorde, wijst erop dat met Philip's dood een tijdperk is afgesloten. ‘Als prins van Deense, Griekse en Russische komaf was hij de laatste Windsor die die een directe link had met de Europese koningshuizen.’ Dannatt, die pas afscheid heeft genomen van zijn eigen 102 jaar oude vader, wil nog graag een ondeugend, publiek geheim delen. ‘Wist je dat hij in de jaren vijftig een intiem bevriend was met Daphne du Maurier, de schrijfster?’

Adrian Dannatt Beeld Patrick van IJzendoorn

Terwijl mensen bloemen neerleggen, selfies nemen en zachtjes met elkaar praten, kijkt Mark Ormerod (63) bedachtzaam voor zich uit, leunend op zijn Boris Bike. ‘Hoe ik me Philip herinner?’ De voormalige baas van het Britse Hooggerechtshof is even stil, om zijn woorden te wegen. ‘Philip was iemand die van zijn hart geen moordkuil maakte en gewoon zijn eigen gang ging. Een geboren leider, die zich ontwikkelde tot de steunpilaar van Elizabeth. Over de koningin maak ik me geen zorgen. Die gaat gewoon door, als HMS Invincible.’