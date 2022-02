Hoe de bries van de politieke beïnvloeding door de corona-adviezen waait

Op maandag 4 mei 2020, net na Dodenherdenking op een voor het eerst lege Dam, stuurde een nog laat werkende ambtenaar van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een mailtje aan een collega. ‘Verzoek aan ons beiden om vanavond te reageren’, schreef hij.

Het ministerie had net een nieuw conceptadvies ontvangen van het Outbreak Management Team (OMT), dat die dag vergaderde. De eerste coronagolf liep op zijn eind, het openbaar vervoer kwam weer op gang. En nu raadde het OMT aan om daar mondkapjes te dragen, omdat afstand houden er niet lukt.

‘Kan helpen ook hier de triagemogelijkheid (of eigenlijk het gebrek daaraan) te benoemen’, tikte de ambtenaar. De triage, dat is een spelregel die het OMT op veel plekken wilde instellen: wie naar binnen wil, moet eerst vertellen of hij geen coronaklachten of zieke huisgenoten heeft. ‘Prima’, antwoordde de andere ambtenaar. ‘Geef jij het door?’

Waarna er een mailtje naar het RIVM ging, dat het OMT coördineert en de voorzitter levert: ‘Het zou ons helpen ook hier de triagemogelijkheid (of eigenlijk het gebrek daaraan) te benoemen.’ Een uurtje later kwam de reactie uit Bilthoven: ‘Aanpassingen ok.’ Daarbij een stukje tekst, met in geel een toegevoegde zin in het OMT-advies: ‘Een individuele triage, zoals bij de contactberoepen, is in het OV niet mogelijk.’

Het is zomaar een voorbeeld van de omgang tussen OMT en ministerie, dat is te vinden in de inmiddels tienduizenden coronadocumenten die het rijk heeft vrijgegeven vanwege de ‘Wet Openbaarheid Bestuur’. Leuk misschien om te weten hoe dat gaat: wij journalisten krijgen dan een stel ontmoedigend grote pdf’s toegeschoven, waar alle conversaties dwars door elkaar heen staan en veel ook nog eens is ‘weggelakt’, zoals dat heet – zwartgemaakt, omdat het vertrouwelijk is. Je moet het de buitenwereld natuurlijk niet te makkelijk maken.

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur vond in die hooiberg vorige week een interessante speld: een toevoeging die rechtstreeks was overgenomen van het ministerie. Terwijl het OMT onafhankelijk hoort te zijn. Een pikante toevoeging bovendien: in een tijd waarin het virus om zich heen greep in de ouderenzorg en sommige instellingen eigenhandig mondkapjes inkochten, wenste het ministerie benadrukt te zien dat mondkapjes bij bewoners zonder klachten ‘niet nodig’ en ‘ook niet gewenst’ zijn. Een zin die, onhandig genoeg met herkenbare tikfout erin en al, het OMT-advies haalde.

Chagrijn alom. Heel normaal dat die adviezen heen en weer gaan, reageerden ministerie en RIVM kribbig. De onafhankelijkheid zit hem erin dat het OMT – of eigenlijk het RIVM, dat over de uitvoering gaat – zelf beslist wat ze wel en niet van de suggesties overnemen. ‘Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen, niet om inhoudelijke koerswijzigingen’, aldus het RIVM.

Zo ook die mondkapjes. Het was al beleid dat zorgmedewerkers zich bij een bewoner zonder klachten niet helemaal hoefden in te pakken, wat kan het voor kwaad om dat even te herhalen, als het ministerie dat nou zo graag wil?

Maar dat is te makkelijk. Vól zit de hooiberg met voorbeelden van het onschuldiger type, zoals die triage. ‘Het zou ons helpen als’, mailt het ministerie dan. En ach, het RIVM is ook de lulligste niet. ‘Aanpassingen ok.’

Zo waait de bries van de politieke beïnvloeding dus door de adviezen. Subtiel, onopgemerkt bijna. Voor je het weet worden ze toch een beetje vrienden, het ministerie en de onafhankelijk adviseur, gelijkgestemden die schouder aan schouder de crisis bestrijden, met elkaar meedenken, en elkaar aanschrijven met ‘Hoi’ en ‘Dag’ en afsluiten met een ‘hartelijke groet’. Begrijpelijk, en vast prettig voor iedereen – totdat het ongemakkelijk wordt en de adviseur ineens op verzoek nazegt dat het niet de bedoeling is dat iedereen in het verpleeghuis een mondkapje gaat dragen.

Eind mei blijken de ambtenaren zich op te winden over een ander OMT-advies, ontdek ik tijdens een middag rondwroeten in de hooiberg. Het OMT schreef dat het handig is om mensen door te betalen die in isolatie of quarantaine moeten. ‘Een beetje vreemd’, vonden de ambtenaren dat. Waarna het OMT weer een ‘het zou helpen als’-mailtje ontving. ‘We waren wat verrast door de opmerking over doorbetaling van het loon (wellicht wat meer context?).’

Gelukkig heeft het OMT voet bij stuk gehouden, blijkt als ik het uiteindelijke OMT-advies erbij pak. Daar staat: ‘Het OMT signaleert dat werknemers in sommige gevallen financieel gemotiveerd kunnen zijn om ondanks klachten te blijven werken.’

Maar wel wollig. Het woord ‘loon’ komt er niet eens in voor. Zou het RIVM de formulering soms hebben afgezwakt, na dat mailtje uit Den Haag? En: hoe zou je dat kunnen controleren?