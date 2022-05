Hoe de arme wijk La Esperanza zelf stromend water regelde, een ongekende luxe in Venezuela

Kinderen uit La Esperanza spelen in het water dat uit de tunnel van Hugo Chávez komt. Beeld Manaure Quintero

Soms is een idee zo fantastisch dat niemand erin gelooft. Zo’n idee had Iraima Moscoso (60), inwoner van de arme wijk La Esperanza aan de rand van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De inzet: water, de eerste levensbehoefte, 24 uur per dag uit eigen leidingen in plaats van eens in de twee weken een paar uurtjes uit de gemeentepijp. Moscoso zag de oplossing. Het enige dat nodig was, was een beetje gemeenschapszin. ‘Ze dachten dat ik gek was.’

Stromend water is een luxegoed in Venezuela. De meeste van de circa twee miljoen inwoners van Caracas zijn weliswaar aangesloten op het gemeentenetwerk, maar uit de publieke leidingen komt vaker lucht dan water. Velen kopen water op bestelling, anderen klauteren omhoog naar de riviertjes in de bergen die de stad omringen. De rijken boren een put onder hun woontorens.

La Esperanza behoorde tot die tweede categorie: die van de klauteraars, die van de karretjesduwers en de jerrycansjouwers. De wijk is opgetrokken uit beton en baksteen, huizen liggen tegen elkaar aangeplakt schuin tegen de helling op. Naast de buurt schieten bergen de hoogte in tot zo’n 2.500 meter. De bergkam scheidt de hoofdstad van kustprovincie La Guaira en het internationale vliegveld. Vanaf groene pieken meanderen stroompjes naar beneden, zo schoon dat je eruit kan drinken, maar je moet het water wel zelf halen.

Blik op La Esperanza, de wijk ligt aan de rand van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Beeld Manaure Quintero

Chávez’ plan

‘Hugo Chávez gaf zijn leven voor een ondankbaar volk’, zegt Moscoso staand in haar schemerige keuken. De tengere donkere vrouw draagt een blauw shirt en een joggingbroek met het woord ‘love’ langs de pijp. Op een gasstel zonder knoppen pruttelt een pan vol plakken aubergine. Felle zinnen schieten uit haar mond terwijl haar armen alle kanten op bewegen. Nooit eerder leerde ze haar landgenoten zo kennen als in de afgelopen jaren, zegt ze. ‘Het is ieder voor zich. Helaas.’

Het is een harde les voor een chavist, een overtuigd aanhanger van de socialistische president Hugo Chávez, die in 1998 de verkiezingen won en Venezuela leidde tot hij in 2013 overleed aan kanker. Bijna een decennium later zijn de chavisten nog steeds aan de macht, al is het zoeken naar de resten van Chávez’ socialistische revolutie. Onder zijn autoritaire opvolger Nicolás Maduro dook het land een onmetelijk diepe crisis in, geteisterd door wanbeleid, een dalende olieprijs, Amerikaanse sancties en hyperinflatie. Pas in de laatste paar (corona)jaren krabbelde de economie ietsje op.

Op een muurtje aan de rand van La Esperanza staat een vervaagde slogan van el comandante. ‘Geloof geen geruchten. Alleen met Chávez zijn er missies.’ De militair die president werd, noemde zijn sociale projecten ‘missies’ en ‘operaties’. Een van die projecten ligt schuin boven het buurtje van Moscoso: een half afgebouwde tunnel die dwars door de bergen Caracas met La Guaira had moeten verbinden.

Iraima Moscoso (60) in haar huis in La Esperanza, zij was het die bedacht hoe je in het water in de verlaten tunnel kon inzetten voor de wijk. Beeld Manaure Quintero

Het bassin

Chávez kondigde de missie aan in 2005, de bouw begon in 2012 en ligt sinds 2017 compleet stil. De reden: de bouwvakkers stuitten op een ondergrondse waterbron en de afdalende tunnel liep tot de rand vol. Boven La Esperanza bevindt zich zodoende een immens waterreservoir. Volgens Moscoso is de tunnel zeker een halve kilometer lang en 16 meter hoog. Op het verste punt raakt het water de nok van het gebogen plafond.

Haar plan was even eenvoudig als briljant: hang een leiding in het bassin en laat de zwaartekracht het werk doen. Niemand zou meer omhoog hoeven te lopen voor water. ‘Ik wilde het karretje van de ouderen inruilen voor een schommelstoel. En de emmers van de kinderen voor een bal.’ Maar de staat weigerde elk hulpverzoek en de buurtbewoners geloofden niet dat ze dit kunstje konden flikken zonder de overheid.

En dus ging in 2020 slechts een klein clubje lokale bewoners aan de slag met geïmproviseerde vlotten, oude surfplanken, waterbestendige lampen en duikbrillen. Het plaatsen van de leiding was letterlijk levensgevaarlijk werk. Moscoso’s broer kreeg in het koude water een hartaanval en overleed. Maar het lukte: boven de autoweg hangt sinds anderhalf jaar een dikke zwarte slang die de wandeling van een halve kilometer bergopwaarts overbodig maakt.

‘Anderen verdienen nu geld’

La Esperanza heeft wat alleen de rijksten in Caracas zich kunnen veroorloven, een eigen waterput. De buis daalt af langs de steegjes, overal kunnen bewoners bij waterpunten terecht. Al is het project een doorslaand succes, toch overheerst bij Moscoso de verbolgenheid. ‘Het was een staatsgreep’, zegt ze. ‘Ze hebben me eruit gegooid. Anderen verdienen nu geld met het water.’

Een buurtbewoner heeft zich de leiding toegeëigend en in rap tempo het netwerk doorgetrokken naar lager gelegen wijken. Hij rekent geen geld voor het water, stelt José ‘Joseíto’ Padron (50), een pezige zwarte man in een wit hemd. Voor zijn loodgieterswerk vraagt hij wel een vergoeding. Het is win-win: inmiddels profiteren zo’n 1.600 families en twee autowasserettes van het tunnelwater. Moscoso ziet het met lede ogen aan. ‘De bron is niet eindig’, zegt ze. Ze gooit beide armen in de lucht.

Twee mannen wassen hun busje bij de ingang van de tunnel. Beeld Manaure Quintero

Schuin boven La Esperanza staat een busje geparkeerd in de ingang van de tunnel. Collega’s Henry Javier en Simón Echezuria reden het omhoog om het te wassen met grondwater. De rode lak glimt weer. Achter het busje verdwijnt de tunnel via een langgerekte bocht in het donkere binnenste van de berg. De mossige klei verandert na een meter of honderd in een laagje water, het begin van het bassin. Langs de geribbelde wand ligt de leiding van La Esperanza.

‘We zijn hier lang niet geweest’, zegt Echezuria. ‘De vorige keer stond het hier blank tot de ingang, nu moet je een stuk verder lopen om bij het water te komen.’