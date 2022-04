Hoe Dale Vince met The Rovers groene revolutie op gang brengt in Engels voetbal

Dale Vince doneert geld aan De Groenen en de Labourpartij, maar stak het meeste geld in het noodlijdende Forest Green Rovers. Beeld Jeff Moore / ANP

De Engelse voetbalwereld staat niet bekend als milieuvriendelijk. Spelers racen rond in benzine slurpende sportwagens, clubs maken korte vluchten naar uitwedstrijden en rondom wedstrijden is de wegwerpmaatschappij in volle glorie te aanschouwen. Dat het ook anders kan, bewijst Forest Green Rovers, de groenste club ter wereld die met een opmars bezig is in het Engelse voetbal. De man achter dit groene en sportieve succes is Dale Vince (1961), een oude hippie die voetbal zo groen als een onbespoten grasveld wil maken.

Een verrassing is het niet dat de Verenigde Naties Forest Green Rovers hebben uitgeroepen tot ’s werelds eerste klimaatneutrale club. Het menu is veganistisch, het veld biologisch en de borden langs de zijlijn maken reclame voor ecoproducten. De groen-zwarte shirts die de spelers dragen zijn gemaakt van hergebruikt plastic en koffierestanten. Sinds kort rijdt de ploeg in een elektrische bus naar uitwedstrijden. En binnen een paar jaar is de thuishaven een houten stadion, ontworpen door Zaha Hadid Architects.

Vergroening Forest Green Rovers

De vergroening van de 133 jaar oude club begon in 2010, toen Vince grootaandeelhouder werd. Dat zijn oog was gevallen op een club uit het 5.794 zielen tellende dorp Nailsworth in het West-Engelse graafschap Gloucestershire kwam niet onverwacht. Het ligt nabij Stroud, het spirituele hart van de Britse klimaatbeweging en tevens de geboorteplaats van Extinction Rebellion. Niet heel ver weg bevindt zich Glastonbury, de locatie van het beroemde voorjaarsfestival dat zijn wortels heeft in de hippiebeweging van begin jaren zeventig.

Het was op Glastonbury waar Vince zijn eerste ponden verdiende als eco-industrieel door daar wind phones neer te zetten, door wind aangedreven oplaadplekken voor mobieltjes. Begin jaren negentig besloot Vince, een ‘New Age traveller’ die op zijn vijftiende voortijdig afscheid had genomen van het middelbaar onderwijs, zijn eigen windmolens te bouwen. De zoon van een vrachtwagenchauffeur had zichzelf onderwezen in aerodynamica en windmolentechnologie, maar ook in het aanvragen van bouwvergunningen en projectfinanciering.

In 1995 richtte Vince de Renewable Energy Company op (inmiddels Ecotricity geheten) en na een jaar gingen de eerste windmolens draaien. Een kwart eeuw later bedraagt de omzet van het energiebedrijf omgerekend ruim 300 miljoen euro. Het levert ook zonne-energie, en sinds 2010 importeert het milieuvriendelijk gas dat in Nederland door middel van vergisting van restanten van suikerbieten wordt opgewerkt. In 2004 kreeg Vince een koninklijke onderscheiding: Officer of the Order of the British Empire.

Ecobewustzijn topvoetballers

Vince doneert geld aan zowel De Groenen als aan de Labourpartij, maar het meeste geld stak hij in het noodlijdende Forest Green Rovers. ‘Bankroet dreigde’, vertelde hij in een interview in The Guardian, ‘dat zou verkeerd zijn geweest, want het maakt deel uit van de plaatselijke gemeenschap. Ik werd uitgenodigd om een wedstrijd te bezoeken. Het was geweldig, het leek op een klein theater, intens en persoonlijk.’ Het enige dat de aanstaande eigenaar tegenstond, waren de eetgewoonten: al die burgers, al dat vlees, al die dode dieren.

Het overtuigen van de spelers ging makkelijker dan verwacht. Dat een vegetarisch of veganistisch dieet bijdraagt aan de gezondheid en daarmee sportieve prestaties vergemakkelijkte de bekering. Topspelers als Lionel Messi en Sergio Agüero eten geen vlees tijdens het voetbalseizoen. De vergroening onder Vince trok de aandacht van ecobewuste topvoetballers. Voormalig Arsenal-verdediger Hector Bellerin, sinds 2017 een veganist, is na Vince de grootste aandeelhouder van Forest Green Rovers.

Vince is niet het soort eigenaar dat met geld smijt. De 25 duizend pond die hij lang voor de groene revolutie betaalde aan Bury F.C. voor Adrian Randall is nog steeds een record. Net als Premier League-club Brentford en het Deense FC Midtjylland hanteert Forest Green Rovers het Moneyball-principe. Daarbij worden spelers – met name transfervrije spelers en huurlingen – op basis van statistieken aangetrokken. Naast klimaatneutraal zijn The Rovers, ook wel The Vegans en The Greens genoemd, transferneutraal.

Op naar de Premier League

Eerder deze maand maakte Vince bekend dat hij Ecotricity wil verkopen. Hij wil meer tijd hebben voor zijn andere bedrijven, zoals The Devil’s Kitchen, waarmee hij veganistische maaltijden levert aan scholen. Tevens zou de 59-jarige plannen koesteren om de politiek in te gaan. Volgens Vince boekt de regering ondanks de grote beloften te weinig vooruitgang op milieugebied. Klimaat is overigens niet het enige thema waar Vince zich bij betrokken voelt. Regelmatig wijst hij op het lot van de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden.

De meeste publiciteit echter krijgt hij voor zijn voetbalactiviteiten, zeker nadat Forest Green Rovers vorige week naar League One promoveerde, het derde niveau van de Engelse competitie. Over een week kan het de club bij winst in Mansfield ook nog kampioen worden. Einddoel is de Premier League. Nu al zorgt Vince op dat topniveau onbedoeld voor commotie. Bij recente wedstrijden in Londen en Newcastle bonden klimaatactivisten van Just Stop Oil zich vast aan de doelen. Vince bleek een van de donateurs te zijn van deze actiegroep.