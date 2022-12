Hoe cybercriminelen maandenlang onze blik op de kosmos versperden

Van een fikse bijdrage aan de eerste foto van een zwart gat, tot het onthullen van de kosmische reis van fosfor, een van de belangrijke bouwstenen van het leven: radiotelescoop Alma heeft sinds de ingebruikname in 2013 in vrijwel elke uithoek van de moderne sterrenkunde z’n sporen wel verdiend.

Extra vervelend dus dat het befaamde instrument vanaf 29 oktober tot deze week stil heeft gelegen, vanwege een cyberaanval. De verzameling radioschotels is eindelijk weer, hoog op een berg in de Chileense Atacama-woestijn, voorzichtig aan het meten geslagen, zo maakte de organisatie dinsdag bekend.

Alma werd eind oktober getroffen door een van de grootste technologische plagen van de huidige tijd: gijzelsoftware, door hackers bestierde giftige stukjes code die al eens de complete digitale infrastructuur platlegden van ziekenhuizen, tandartsketens en zelfs de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO.

Wat dat betreft niet vreemd dus, dat ook een mega-instrument als Alma eens aan de beurt komt. De telescoop wordt bestuurd vanuit Europa, de Verenigde Staten, Chili en Japan. Duizenden astronomen van over de hele wereld maken gebruik van z’n meetgegevens. Uiteindelijk kwamen de hackers via een VPN-verbinding in het systeem terecht. Geluk hadden de astronomen wel: ze merkten de digitale infectie vroeg op en isoleerden direct het getroffen deel.

Toch lag het instrument nog tot deze week stil. En dat was alleen al vanuit financieel oogpunt zuur: de radiotelescoop draaiend houden kost jaarlijks zo’n 85 miljoen euro. Dat is zo’n 230 duizend euro per dag, of-ie nu de hemel afspeurt naar nieuwe fundamentele kennis over onze plek in het kosmische, of wacht totdat iemand zijn beschadigde software weer aan de praat heeft gekregen.

Maar Alma is ook een van de vlaggenschepen van de moderne sterrenkunde. Met de hack ging daarom wetenschappelijk zeer kostbare waarneemtijd verloren. Tijd waar astronomen onderling bovendien hevig met elkaar om concurreren. De onderzoekers wier waarnemingen verdampten zullen dat vast mogen inhalen, maar ergens in het toch al propvolle programma zal onder de streep tijd sneuvelen. Wie weet scheelt dat nét die ene waarneming die een cruciaal inzicht oplevert in de zoektocht naar buitenaards leven, het raadsel van de werking van zwarte gaten of de jacht op de ware aard van donkere materie, het onbekende spul dat de kosmos doordrenkt zonder dat iemand weet waarvan het is gemaakt.

De komende weken test Alma uitgebreid z’n herstelde digitale infrastructuur. Ondertussen luisteren zijn radioschotels echter alweer naar de hemel, nieuwsgierig op zoek naar gegevens over dat prachtige heelal waarin we leven, tjokvol zwierige nevels, exotische werelden en majestueuze sterrenstelsels. Plekken onberoerd door de digitale tentakels van de cybercriminelen die ons hier op aarde steeds vaker in hun greep houden.