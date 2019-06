Hoe CPB-directeur Laura van Geest het pensioenakkoord mogelijk maakte

Laura van Geest Beeld ANP

Die meevaller van 4 miljard euro werd op donderdag 9 mei door de rekenaars van het Centraal Planbureau (CPB) vastgesteld. Na een nachtje slapen – klopt het echt ? – vertelde Van Geest minister van Financiën Wopke Hoekstra, minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees en minister-president Mark Rutte het goede nieuws ’s ochtends om kwart over tien, net voor het begin van de ministerraad op vrijdag.

Dat was de echte doorbraak in het pensioenoverleg. De meevaller gaf Koolmees het geld om de verhoging van de AOW-leeftijd te vertragen. Hoekstra had tot die dag zijn poot stijf gehouden en geweigerd Koolmees de ruimte te geven om de vakbeweging tegemoet te komen. Dan zou Koolmees moeten bezuinigen op andere uitkeringen, was Hoekstra’s stelling. Van Geest bood Koolmees de opening.

Het blijft natuurlijk de vraag waarom het goede nieuws een geheim bleef van ‘Laura’, drie ministers en een handvol ambtenaren. Het kabinet had groot belang bij geheimhouding. Het wilde zich niet in de kaarten laten kijken bij de onderhandelingen. Was er ruchtbaarheid aan gegeven, dan had de vakbeweging als rupsje-nooit-genoeg meteen gezegd: kan er nog wat bij.

Meestal publiceert het CPB nieuws meteen op internet. Het instituut valt weliswaar onder gezag van de minister van Economische Zaken, maar presenteert zich graag als onafhankelijk instituut.

Daar heeft het CPB een ingenieus antwoord op. ‘In januari hebben we aangekondigd weer een onderzoek te doen naar de gevolgen van de vergrijzing voor de overheidsfinanciën. Door het pensioenoverleg hebben we vaart gezet achter een onderdeel, de AOW. Dit is dus een onderdeel van een grotere studie. Ook tot onze eigen verbazing kwam daar een meevaller uit. We vonden dat we die moesten melden. Hadden we ook gedaan bij een tegenvaller. Want we vinden dat we niet over een paar maanden op dit onderdeel met nieuwe cijfers kunnen komen.

‘We hebben er een officiële publicatie van gemaakt die op 5 juni verscheen. Als er geen pensioenakkoord was gekomen, hadden we dat niet gedaan, want bij deze studie publiceren we eigenlijk geen partiële studies’, aldus de CPB-woordvoerder. Op woensdag 5 juni werden het pensioenakkoord en de CPB-deelstudie gepresenteerd.