Hoe belandt een groot stalen object midden in de woestijn – en wie (of wat?) heeft het er geplaatst?

Midden in de woestijn in Utah is een glimmend metalen object ontdekt. Wat is het, en hoe is het er terechtgekomen?

De Utah Division of Wildlife was in een helikopter bezig aan een rondje wilde schapen tellen, met name het in Utah veel voorkomende bighorn schaap (in het Nederlands bekend als het dikhoornschaap), toen ze op een raadselachtig voorwerp stuitten. In een afgelegen en moeilijk te bereiken gebied in het zuiden van de staat, te midden van de kenmerkende rode canyons, viel het oog van de schapentellers op een vreemd voorwerp dat duidelijk niet in deze woeste omgeving thuishoorde: een glimmende metalen plank, een monoliet, die uit de grond omhoog stak.

Na inspectie van het voorwerp, een meter of drie hoog, waarbij het onduidelijk was hoe diep het in de bodem doorliep, werd een aantal foto’s de wereld ingestuurd, die het afgelopen etmaal vooral online voor opwinding zorgden.

Het mysterieuze object. Beeld Utah Department of Public Safety / AP

Om te beginnen besloot Utah niet bekend te maken waar het voorwerp zich bevindt, om te voorkomen dat nieuwsgierigen een gevaarlijke expeditie zouden gaan maken naar een locatie die over land nauwelijks is te bereiken. Het niet noemen van de exacte locatie veroorzaakte meteen een online speurtocht via Google Earth. Al snel werd de mogelijke locatie gevonden en kon worden geconstateerd dat het object voor het eerst opduikt op beelden uit oktober 2016, afgaande op de rechthoekige schaduw.

Space Odyssey

Helikopterpiloot Bret Hutchings speculeerde tegenover lokale nieuwszenders over de herkomst van het voorwerp, dat zonder enige toelichting ver van de bewoonde wereld was geplaatst. ‘Het zal een kunstvoorwerp zijn of het is van iemand die een grote fan is van 2001: A Space Odyssey.’ In de science-fictionklassieker van Stanley Kubrick uit 1968 duikt een mysterieuze zwarte glimmende monoliet op in verschillende episodes uit de geschiedenis van de mensheid. Hoewel Kubrick nooit verklaart wat de monoliet betekent, is de suggestie dat hij van buitenaardse oorsprong is.

Kunstkenners menen in het metalen voorwerp het werk te herkennen van de in 2011 overleden kunstenaar John McCracken, meester van de minimal art en bekend om zijn ‘planksculpturen’. David Zwirner, de galerie die de nalatenschap van McCracken beheert, liet aan The Art Newspaper weten dat het hier weliswaar geen werk van McCracken betreft, maar vermoedelijk van een collega-kunstenaar van McCracken die ‘een hommage’ brengt.

Het werk zonder titel, met een onbekende maker, past goed in de lange traditie van de landschapskunst. Een aantal klassiekers staat niet ver van de vindplaats van de mysterieuze monoliet: Spiral Jetty van Robert Smithson (1970) en Double Negative van Michael Heizer (1969).