Hoe Baudets overwinningsspeech wordt ervaren: ‘Ik ga me er minder veilig door voelen in Nederland’

1. Mina Etemad (31)

Filmmaker in Amsterdam

‘Ik las dat Baudet het woord boreaal had gebruikt, en dat blijkt dan een term te zijn voor het witter maken van Europa. Dat betekent dus dat hij en zijn volgers staan voor een Nederland waarin mensen van kleur niet welkom zijn. Natuurlijk weet ik dat er al veel langer PVV en zelfs VVD-stemmers zijn die ongeveer hetzelfde denken, dus in dat opzicht is het niet heel nieuw. Maar Wilders was meer de man van het volk, Baudet is de man van de intelligente, witte, hoogopgeleide jongeren. Hij doet zich intellectueel voor, profileert zich als iemand wiens gedachtegoed vanuit de wetenschap komt. Hij herhaalt de standpunten van Wilders, dat mensen met een andere culturele en etnische achtergrond een bedreiging zijn, maar dan in mooiere taal. Hij maakt het makkelijker voor hogeropgeleiden om racistische uitspraken te doen, en ik merk dat er in mijn eigen omgeving daardoor ook meer mensen aan zijn kant durven te staan.

Ik ga me er minder veilig door voelen in Nederland. Er wordt een haatdragende samenleving gecreëerd, waarin mensen van kleur steeds meer macht en zeggenschap verliezen. Als ik nu ergens ga solliciteren, kan het zo zijn dat ik tegenover iemand zit die mij als minderwaardig ziet, zowel om mijn vrouw-zijn als dat ik een Nederlander van kleur ben. Baudets uitspraken over vrouwen en zijn ideologie normaliseren dat.’

Zoals Amerikaanse presidentskandidaten in de primaries doen, gebruikte Thierry Baudet het moment dat heel Nederland hem live zag winnen voor een lange toespraak die zijn gedachtegoed bij veel nieuwe mensen introduceerde. De opmerkelijkste overwinningsspeech in de Nederlandse politieke geschiedenis, uitgelegd door Olaf Tempelman.

2. Achraf el Johari (22)

Student rechtsgeleerdheid in Amsterdam en actief bij de fractie van de partij Denk in de gemeenteraad van Amsterdam

‘Toen de verkiezingsuitslag binnenkwam, was ik best gefrustreerd dat er blijkbaar zoveel mensen gevoelig zijn voor het witte superioriteitsdenken van Baudet. Zo’n grote groep die stemt op een partij die mensen zoals ik minderwaardig vindt, dat gaat nu toch even door mijn hoofd elke keer als ik ergens heenga. Ook linkse partijen hebben hier aan bijgedragen, vind ik. Dat xenofobe denken hebben ze een beetje overgenomen, bijvoorbeeld de SP die ineens zegt dat open grenzen een probleem zijn, en Asscher die in Denemarken inspiratie ging opdoen voor een selectiever asielzoekersbeleid.

Ik ben nu vooral bang dat racisme in Nederland subtieler gaat worden, want daar is Baudet heel goed in. In tegenstelling tot Wilders komen zijn uitspraken op de gewone Nederlander niet over als racistisch, en daar zit het gevaar. Want Baudet is witte superioriteit aan het promoten en normaliseren, en dat gaat gevolgen hebben. Op het moment dat mensen zich superieur voelen op grond van hun ras, eindigt het cv van iemand met een buitenlandse achternaam bij hen nog lager op de stapel. Ik ben ook echt bang dat we hate crimes zullen krijgen in Nederland. Extreemrechts intensiveert, dat beeld schetsen de AIVD en NCTV. En het past in de lijn van Baudets denken, dat bepaalde mensen beter zijn dan andere. Je ziet dit ook in Amerika – het is niet zo dat Nederlandse politiek zich in een vacuüm afspeelt. En onze politici maken de fout om te denken dat het wel over gaat, dat ze zich niet hoeven te verenigen tegen Baudet. Zijn gevaar wordt zwaar onderschat – de linkse partijen moeten de handen ineen slaan.’

Dit is de methode-Baudet Achter de ‘aardverschuiving’ in het Nederlandse politieke landschap gaat de uitgekiende strategie van Forum voor Democratie schuil. Hoe de zegetocht van Thierry Baudet tot stand kwam.

3. Ilham Oukhiar (20)

Student journalistiek in Utrecht

‘Ik maak me absoluut zorgen. Ik heb het altijd heel tof en mooi gevonden dat we in Nederland zo’n enorme diversiteit aan mensen en culturen hebben, dat er tolerantie is voor iedereen. Maar deze verkiezingsuitslag laat zien dat het een ontzettende schijntolerantie is. Vooral witte mensen waren van het succes van de FvD geschrokken, zag ik op sociale media. Zij zien het racisme niet dat mensen van kleur dagelijks meemaken. Ik merkte het bijvoorbeeld toen ik een kamer zocht in Utrecht. Je zit daar op een hospiteeravond tussen de Anna’s en Marieke’s als enige met een niet-Nederlandse naam. Ik ben hier geboren, maar dan vragen ze: ‘Oh, waar kom je vandaan?’ Mij zullen ze niet snel kiezen, weet ik dan. Ze willen iemand die op henzelf lijkt, en met die vraag maken ze duidelijk dat ze mij geen volwaardige Nederlander vinden.

Politici dragen bij aan dat gevoel, ze zetten groepen lijnrecht tegenover elkaar. Baudet doet dat wel anders dan anderen: hij is echt de wolf in schaapskleren, de charmeur die met codewoorden verwijst naar het vooropstellen van het arische ras. Mensen vallen er als een blok voor. Leren we dan nooit wat van de geschiedenis?’

4. Nugah Shrestha (24)

Student urban and economic geography in Utrecht, komt uit Leiden

‘Ik voel vooral strijdbaarheid. De mensen die geloven in een Nederland waar iedereen wél kan samenleven moeten zich gaan verenigen. Na alle innovatie op rechts sinds Fortuyn is er ook ruimte voor vernieuwing op links. Mensen met een migratieachtergrond moeten elkaar activeren om politiek actief te worden, de huidige linkse partijen moeten hen willen omarmen. Er zijn genoeg mensen die een sterk contrast zouden kunnen bieden voor Baudet, maar die krijgen nu vaak nog geen podium.

We kunnen gewoon met elkaar samenleven, en daar is veel steun voor in de jongere generaties. We moeten ons niet laten ontmoedigen door Baudet die zegt dat hij terug wil naar een ver verleden, toen Nederland nog wit was. Dat is namelijk helemaal niet realistisch. Nederland ís multicultureel, en de mensen van kleur die hier wonen zijn onderdeel van de samenleving. Nederland is ook van ons. Die boodschap zouden we ook in de media vaker moeten horen. Daar is nu vooral aandacht voor kritiek op de multiculturele samenleving, en daar profiteert een partij als FvD van.’

5. Max de Blank (22)

Student gender studies in Boedapest, komt uit Arnhem

‘Ik snap dat andere partijen zeggen dat iedereen moet kunnen meepraten in een democratie, maar de milde reacties van linkse politici, daar schrik ik van. Jesse Klaver die Baudet feliciteert, bijvoorbeeld. En de media die een menselijk gezicht proberen te geven aan Forum-stemmers door ze te portretteren en interviewen. Daarmee normaliseer je het Forum-gedachtengoed alleen maar, en dat is precies wat Baudet wil. Als je kijkt naar hoe hij en Hiddema zich nu in de Tweede Kamer gedragen – ze leveren nauwelijks bijdrages. Het gaat hen niet om het politieke proces of om het besturen, maar om het verspreiden van hun gedachtegoed, wat schadelijk is voor de maatschappij en met name vrouwen en mensen van kleur.

Mensen zullen op den duur minder gêne gaan voelen voor hun racistische, seksistische denkbeelden. Daardoor krijgen we een minder inclusieve samenleving, met minder erkenning dat niet iedereen wit is of wit hoeft te zijn.’

6. Rena Morad (23)

Student international studies in Leiden, komt uit Schiedam

‘Ik vond het altijd leuk dat ik een Nederlandse en een Arabische kant had, maar ik krijg nu het gevoel dat mensen dat als iets negatiefs zien. Die aanslag in Nieuw-Zeeland, net voor de verkiezingen, maakte Baudets overwinning alleen maar heftiger. Want in zijn manifest had de schutter het over de westerse samenleving en witte superioriteit, en Baudet gebruikt diezelfde taal. Die taal horen wij nu in de politiek, op televisie, in de tram. Dat die ideologie nu zo normaal is, dat is voor mij het enge.

Ik heb nu het gevoel dat er twee kanten tegenover elkaar staan, de ‘echte Nederlanders’ tegen de rest. Voor mij betekent het dat ik selectief moet zijn over met wie ik omga. Je wilt vrienden hebben die hebben gereisd, die openstaan voor andere culturen, die snappen waarom jij anders denkt. En die bijvoorbeeld begrijpen dat vrouwen die een hoofddoek dragen zich niet altijd even veilig voelen in Nederland.

Gisteren zag ik op televisie de stille tocht in Utrecht. Een journalist liep op iemand af waarvan hij dacht dat zij op een moslim leek, en vroeg haar: ‘Ben je hier als moslim of als mens?’ Hoe kun je dat nou vragen? Moslims zijn toch ook gewoon mensen? Zulke uitspraken zou ik verwachten van mensen die zich niet openstellen voor anderen, en daar heb ik geen baat bij. Ik wil mezelf niet telkens moeten uitleggen.’

Fragmenten uit de toespraak van Thierry Baudet: ‘Boreale wereld’ ‘En zo staan we hier, vanavond, te elfder ure, letterlijk, te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken…(applaus) De grootste en mooiste beschaving, dus, die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek. Die vol zelfvertrouwen was, en die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen.’ ‘Ongecontroleerde immigratie’ ‘Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie, die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur, en die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die zaken niet waren gebeurd, dan was ik nooit de politiek in gegaan. Maar.. maar wij zijn.. maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft (gejuich en applaus).’

Thierry Baudet spreekt op het verkiezingsfeest van Forum voor Democratie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Aanvulling: Achraf el Johari is actief bij de fractie van de partij Denk in de gemeenteraad van Amsterdam. Die informatie ontbrak in een eerdere versie van dit artikel.