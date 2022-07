Hoe amateurarcheoloog Jos van Nistelrooy op een Romeins tempelcomplex stuitte

Jos van NisteIrooy Beeld Eva Roefs / de Volkskrant

Drie stappen doet Jos van Nistelrooy in de klei. Dan bukt hij en tekent met zijn wijsvinger een cirkel van ongeveer 15 centimeter in de grond. ‘Kijk, hier ligt wat.’ In het midden van de cirkel ligt iets dat eruitziet als een steentje. Voorzichtig plukt hij het uit de bodem, poetst met een beetje spuug de klei eraf en legt het in de palm van zijn hand. ‘Aardewerk’, zegt hij. ‘Ik ben geen professional, maar zo op het oog denk ik late bronstijd, vroege ijzertijd.’

Van Nistelrooy (bemodderde laarzen, oude broek) wandelt door een kleiafgraving tussen Zevenaar en het dorpje Herwen, met zicht op een hoge rivierdijk. Om de zoveel passen wijst hij iets aan: scherven aardewerk, houtskool, stukjes bot en kiezen van vee. Ondertussen vertelt hij zo beeldend over de omgeving dat je de nederzetting die hier ooit was bijna voor je ziet. Dan wijst hij op een donkere vlek in de grond, ongeveer 15 centimeter in diameter. ‘Dat is een paalspoor, de verkleuring door een houten paal die hier in de grond heeft gestaan. Misschien heeft hier een boerderij gestaan, of een graanopslag.’

De Wending In deze serie interviews spreekt de Volkskrant met mensen die de afgelopen periode een grote verandering meemaakten.

Hij wijst nog een paalspoor aan. En nog een, en nog een. Zes of zeven verkleuringen in de bodem, in de vorm van een boerderij. Van Nistelrooy is enthousiast en voorzichtig tegelijk. ‘Dít is nou het mooie van archeologie. Je ziet bijna voor je hoe de mensen hier hebben geleefd.’

En dan: ‘Als je me nou vraagt: ‘Heeft hier een boerderij gestaan?’, moet ik eigenlijk zeggen: ‘Zou kunnen’. Je weet het pas zeker als je onderzoek hebt gedaan.’

In 2017, na zijn pensionering als docent economie, stortte Van Nistelrooy zich op zijn tweede carrière. Als amateurarcheoloog struint hij met collega-enthousiastelingen kleiputten in het rivierengebied onder Zevenaar af. In een van die kleiputten, niet ver van Herwen, vond hij tijdens dat werk een laag kiezels van ongeveer 10 centimeter dik. Misschien een spoor van een oude Romeinse weg, dacht hij.

Een Romeinse mantelspeld, gevonden bij het tempelcomplex in Gelderland. Beeld RAAP

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kwam erbij. Er kwam een professioneel archeologisch onderzoekbureau bij. Er kwam een graafmachine bij die laagje voor laagje de lichtbruine rivierklei afschraapte. En toen vonden ze ineens een oude Romeinse tempelvloer.

Hij zegt het een beetje besmuikt – Van Nistelrooy is geen man van krachttermen – ‘Toen hoorde je ineens: ‘Holy shit, holy shit’, en allemaal dat soort dingen.’ Een Romeinse weg is spectaculair, maar een tempelvloer is van een andere orde.

Wat ze vonden was de cella, het middengedeelte van een Gallo-Romeinse tempel. Het werd nog beter dan dat. In de weken na die eerste vondst legden onderzoekers, geholpen door Van Nistelrooy en zijn collega-amateurs, een compleet Romeins tempelcomplex bloot. Meer dan 30 duizend objecten kwamen er uit de klei. Van stukken dakpan (met de vingerafdrukken van legionairs erin vastgebakken) tot munten en mantelspelden. De kiezellaag die Van Nistelrooy vond op een woensdag in december groeide uit tot een van de belangrijkste Romeinse tempelopgravingen van Noord-Europa.

Even terug naar het begin: hoe wordt iemand amateurarcheoloog?

‘Eigenlijk heb ik altijd belangstelling gehad voor archeologie, maar hoe gaat dat: je hebt een drukke baan, je trouwt, je hebt een gezin. In 2008 ben ik lid geworden van de AWN, de Nederlandse Archeologievereniging. Eerst ging ik vooral naar lezingen, maar ik dacht: na mijn pensioen krijg ik meer tijd. Vanaf dat moment, in 2017, heb ik me er helemaal op gestort.’

We hebben net een rondje door deze afgraving gelopen en in vijftien minuten vonden we zonder hard te zoeken tientallen resten, inclusief sporen van een boerderij uit de ijzertijd. Wat is dit voor gebied?

‘Voorzichtig hoor: we dénken nu dat het een boerderij was. We zitten hier op een oude oeverwal van de Rijn, op een strook grond die wat hoger ligt dan de omgeving. Op een oeverwal woonde je droog; in de lagere, nattere delen stond wat vee. Je had de rivier in de buurt voor water en transport. We vinden hier geregeld sporen uit de late bronstijd, vroege ijzertijd, dus rond 1.000 tot 800 jaar voor het begin van onze jaartelling.’

En toen kwamen de Romeinen?

‘In deze put hebben we voor zover ik weet geen Romeinse resten gevonden. De afgraving van de Romeinse tempel ligt iets verderop, maar die plek willen we een beetje stilhouden vanwege het risico op schatgravers.’

Wat bedoelt u met schatgravers?

‘Mensen die illegaal spullen opgraven en verkopen op Marktplaats. Archeologie gaat om het grotere verhaal: wat vind je? Waar vind je het? Wat vind je daar nog meer en wat zegt dat allemaal over de mensen die ergens hebben geleefd? Als je zomaar wat opgraaft en verkoopt op internet, dan vernietig je die context.’

Dat maakt u boos, merk ik.

‘Jazeker. Enorm.’

Restanten van een gevonden beeld in het Romeinse tempelcomplex bij Zevenaar in Gelderland. Beeld RAAP

Van Nistelrooy en zijn collega’s van de archeologiewerkgroep kregen in het najaar van 2020 toestemming om te zoeken in een nieuwe afgraving in de uiterwaarden. Van oudsher wordt langs de Rijn klei gewonnen voor steenfabrieken, en klei-afgravingen kunnen rijke archeologische vindplaatsen zijn.

Op zaterdagochtenden speurden de vrijwilligers de bodem af. Ze vonden onder meer spinklosjes uit de ijzertijd. (‘Dan denk ik direct: ze hadden dus schapen en wol’) maar ook hier en daar wat Romeins aardewerk.

Toen een paar maanden later een tweede deel van dezelfde akker werd afgegraven, kwamen ineens veel meer Romeinse vondsten uit de bodem: een mantelspeld, stukjes van dakpannen.

Dergelijke vondsten worden door de vrijwilligers keurig gemeld, maar een paar stukjes en brokjes zijn doorgaans niet genoeg om een professioneel archeologisch onderzoek te beginnen.

En toen vond u ineens een 10 centimeter dikke kiezellaag.

‘En toen dacht ik: hé, dit zou een stukje Romeinse weg kunnen zijn. En dat is bijzonder. We zitten hier boven op de Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. In Zuid-Holland en Utrecht zijn hele stukken van de Romeinse verbindingsweg tussen alle forten en nederzettingen teruggevonden, maar hier in de omgeving vinden we bijna niks. Bij Nijmegen is laatst een stukje gevonden en eerder bij Driel. Allemaal korte stukjes. Het zou redelijk spectaculair zijn als we hier ook een deel vonden.’

Wat moet je doen als je zoiets vindt?

‘We hebben het direct gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dat was op 8 december. Op 9 december stonden ze bij ons in de kleiput.

‘Zij hebben proefboringen gedaan en daarbij vonden ze voldoende aanwijzingen om een noodopgraving te doen. Dat gebeurde verspreid over drie dagen, eind januari. Dan graven ze proefsleuven waarbij heel voorzichtig de grond wordt afgeschraapt. We stonden er met ons neus bovenop: ik als vrijwilliger, twee beroepsarcheologen en nog een paar stagiairs. Ineens hoorden we heel hard: krrrgggg! Die twee beroeps riepen direct: ‘Stop! Stop!’ Ze werden helemaal euforisch. Ik dacht: als zij zo door hun dak gaan, dan is er hier echt wat aan de hand.’

Op dat moment begreep u dat u iets bijzonders had gevonden.

‘Eigenlijk was dat al eerder, toen we die kiezellaag vonden. Toen ik thuiskwam, zei ik tegen mijn vrouw: ‘We hebben nu iets gevonden dat in het NOS Journaal komt.’ Maar het werd dus elke keer meer en meer en nóg meer.’

Jos van NisteIrooy Beeld Eva Roefs / de Volkskrant

Uit een doorzichtige plastic zak haalt Van Nistelrooy een oranje stuk dakpan tevoorschijn. Aan de binnenkant zijn nog net drie letters zichtbaar: L-E-G, van een stempel met de naam van het legioen, legt hij uit. Naast de letters zit een veeg van een halve centimeter diep, waar een soldaat met zijn wijsvinger door de nog natte klei is gegaan.

‘Ik heb een stempel schoongemaakt, daar stond de R van GERMANIA op zijn kop. Misschien is zo’n stempel gemaakt door een analfabeet. Een soldaat krijgt een voorbeeld in handen gedrukt: ‘Maak dit na.’ Maar als je niet kunt lezen, zegt het je natuurlijk niets.’

Raakt dat u?

Van Nistelrooy veert op van zijn witte plastic tuinstoel: ‘Ja! Dat doet me wat! We hebben ook stempels gevonden die helemaal in spiegelbeeld waren. Je ziet het gebeuren: hier heb je een dakpan, je moet een stempel maken. Dus zo’n soldaat maakt hem na. Precies zoals hij het ziet op die dakpan.’

Heeft u de vondst eigenlijk gevierd?

‘Nee. Daar heb ik niet aan gedacht.’

Echt niet?

‘Bij archeologie zie je hoe de mensen leefden – een beetje alsof je een film bekijkt. Ik ga toch ook niet vieren dat ik een film heb gezien?’

Wij zitten hier te praten aan de rand van een andere afgraving, niet ver van de Romeinse tempel. Is dit nog wel interessant na een van de belangrijkste Romeinse opgravingen?

‘Ja natuurlijk. Waarom zou dat niet zo zijn?’

Bij de Romeinse opgraving kwamen 30 duizend objecten boven. Dit is toch niet helemaal hetzelfde. Scherven, brokjes houtskool en verkleuringen in de klei.

‘Dat zou betekenen dat ik neerkijk op de mensen van de ijzertijd en bewondering heb voor mensen uit de Romeinse tijd. Die mensen in de ijzertijd hebben net zo goed moeten ploeteren voor hun bestaan. De mensen in de Romeinse tijd zijn niet belangrijker of interessanter dan mensen uit de ijzertijd.’