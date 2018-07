Hoe Alexandre Benalla zich opwerkte tot de vertrouweling van president Macron

Benalla (rechts) met de Franse president Macron Foto AFP

Alexandre Benalla genoot nogal wat privileges. De inmiddels ontslagen veiligheidsadviseur van president Macron had de beschikking over een dienstauto met chauffeur. Hij bewoonde een appartement in een dependance van het Élysée, het statige ‘Palais d’Alma’, waar president Mitterrand ooit zijn minnares en buitenechtelijke dochter verstopte.

Op 1 mei kon Benalla ogenschijnlijk probleemloos een helm van de Franse oproerpolitie bemachtigen. Vervolgens greep hij hardhandig in bij een demonstratie. Dat zou het begin van het einde betekenen van de bliksemcarrière van Benalla, die wordt verdacht van het gebruiken van geweld en het misbruiken van zijn publieke functie. Zondag werd hij verhoord door een onderzoeksrechter. Ondertussen vraagt Frankrijk zich af hoe een 26-jarige ex-bodyguard zo snel heeft kunnen opklimmen tot de hoogste echelons van het Élysée, het centrum van de Franse macht.

Alexandre Benalla groeide op in een Marokkaans-Frans gezin in het Normandische Évreux. Zijn ouders zijn trouwe kiezers van de Parti Socialiste (PS). Op zijn achttiende meldt hij zich bij de Réserve operationnelle de la Gendarmerie nationale, een landelijke politie-eenheid van deeltijdagenten, die maximaal dertig dagen per jaar kunnen worden opgeroepen.

Op zijn twintigste gaat Benalla als beveiliger aan de slag bij de Parti Socialiste. In dezelfde periode volgt – en voltooit - hij een rechtenstudie. Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 is hij een van de lijfwachten van presidentskandidaat François Hollande. Hollande wordt president, maar neemt Benalla niet mee naar het Élysée.

Als Benalla vervolgens chauffeur wordt van toenmalig minister Arnaud Montebourg, is het snel gedaan met zijn loopbaan bij de PS. Hij werkt nog geen week voor Montebourg als hij een aanrijding veroorzaakt. Benalla probeert te ontvluchten en rijdt door – met de minister op de achterbank. Hij wordt ontslagen.

Nadat hij zich zonder al te veel succes heeft gericht op het opzetten van een privébeveiligingsbedrijf, duikt Benalla in 2016 op bij een nieuwe politieke partij: En Marche, de beweging van de charismatische jonge politicus Emmanuel Macron

Foto Reuters

Vanaf dat moment gaat het snel met Benalla. Hij krijgt de verantwoordelijklijkheid voor de beveiliging van de presidentskandidaat. Als ‘Monsieur Sécurité’ mag hij andere beveiligers rekruteren. Veel van de mannen die Benalla aanneemt – potige jongens met bijnamen als ‘Kamel Judoka’ – zullen hem niet lang daarna volgen naar het Élysée.

De ‘Bande de Benalla’ worden ze genoemd, wat vertaald kan worden als ‘Benalla’s groep’, maar ook als ‘Benalla’s bende’. In hetzelfde gebouw waar de aanstaande president zijn partijvergaderingen houdt, wordt bij wijze van oefening geschoten met een automatisch pistool. Macron en zijn medewerkers merken er twee verdiepingen hoger niets van.

In het voorjaar van 2017 wordt Emmanuel Macron geïnaugureerd als president. Macron neemt Benalla – die dan 25 jaar is - wel mee naar het Élysée. Hij wordt verantwoordelijk voor de beveiliging van de president.

Op papier heeft Benalla een bureaufunctie. Maar de vele foto’s die de Franse media de afgelopen dagen publiceerden, laten een ander beeld zien. Op de fiets in de chique badplaats Touquet, op een skipiste in de Pyreneeën: overal waar Macron verschijnt, duikt Benalla op. Niet zijdelings of discreet, maar zeer nadrukkelijk aanwezig, meestal vlak bij de president. Op veel foto’s kijkt hij in de camera. Het is soms net of hij poseert.

De beveiliging van het Franse staatshoofd is normaliter de taak van de presidentiële beveiligingsdienst Goupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). Maar Macron heeft Benalla aan het hoofd gezet van zijn eigen, parallelle beveiligingsdienst – tot ongenoegen van veel GSPR’ers.

In zijn verkiezingscampagne zei Macron een einde te willen maken aan vriendjespolitiek en cliëntelisme. Langzamerhand wordt duidelijk dat diezelfde Macron zich heeft omringd met een klein clubje vertrouwelingen. Met bijna allemaal heeft Macron een hechte persoonlijke band. Ze zijn loyaal aan de president. Andersom geldt dat ook: wie zich eenmaal in Macrons cirkel bevindt, kan op schier onvoorwaardelijke steun van de president rekenen.

In het geval van Benalla zou die steun de president weleens lelijk kunnen opbreken. Het gewelddadige optreden van Benalla was op het Élysée al een dag na de bewuste manifestatie bekend. Toch werd Benalla slechts twee weken disciplinair geschorst. Het heeft er alle schijn van dat Macron zijn veiligheidsman de hand boven het hoofd heeft willen houden.