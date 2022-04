Hoe afhankelijk zijn EU-lidstaten van Russisch gas? Dat verschilt sterk per land

Een Russisch pijplegschip in 2020 bij het Duitse eiland Rügen, ingezet voor de aanleg van de Nord Stream 2-pijpleiding. Beeld AP

Nederland is een grote gasverbruiker, maar haalt relatief weinig uit Rusland

Nederland is van alle Europese landen voor de economie het meest afhankelijk van gas, maar haalt relatief weinig gas uit Rusland. Het eventueel wegvallen van Russische gasleveranties zal daardoor in andere landen een groter effect hebben. Slowakije leunt voor zijn energievoorziening het meest op Russisch gas, terwijl Spanje niets gebruikt. Van de grote Europese landen zijn Italië en Duitsland het kwetsbaarst. Toch kan een groot deel van deze economieën wel doordraaien als Russisch gas wegvalt, aangezien deze landen ook gebruikmaken van andere fossiele brandstoffen en duurzame energie. Zo maakt Duitsland voor alle verwarming, industrie, stroomopwekking en vervoer voor 12,3 procent gebruik van Russisch gas. In Duitsland is gas voor de industrie en de verwarming van huizen met ruim 30 procent een belangrijke brandstof. Voor stroomopwekking gebruikt Duitsland met 14 procent aanzienlijk minder gas dan bijvoorbeeld Nederland. De afhankelijkheid van gas is daarbij nagenoeg hetzelfde als tien jaar eerder.

Poetins ‘roebels voor gas’-decreet heeft vooralsnog beperkt effect op gasprijs

Handelaren in gas zijn niet heel erg geschrokken van het decreet van president Poetin dat Europese landen voortaan hun gasleveranties in roebels moeten betalen. Vrijdag liet staatsgasbedrijf Gazprom weten dat de leveringen vooralsnog gewoon doorgaan. De prijs van gas is de afgelopen dagen wel enigszins gestegen, maar is niet zo hard opgelopen als begin maart. De nucleaire dreiging en gevechten rond kerncentrales in Oekraïne leidden toen tot een prijsstijging tot boven de 200 euro per megawattuur. Nadien zakte de prijs snel en schommelde sindsdien tussen de 90 en 120 euro. De gasprijs steeg de laatste dagen tijdelijk tot boven de 125 euro, maar zakte nadien weer terug.