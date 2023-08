Hockeysters mogen op EK voor het eerst kiezen voor broekje in plaats van rok

De Engelse hockeyer Tessa Howard, in shorts, zondag in de wedstrijd tegen Duitsland bij het EK in Mönchengladbach. Beeld Pro Shots

Hiermee is hockey is de volgende sport die vrouwen meer vrijheid geeft in wat ze aantrekken. Op Wimbledon, waar tennissers helemaal in het wit moeten verschijnen, hoeven vrouwen sinds dit jaar geen witte onderbroek meer te dragen, wat een bron van onzekerheid wegneemt voor tennisters die ongesteld zijn. Sommige turnsters verruilen de hoog uitgesneden pakjes voor kleding die tot de enkels reikt. Toch hebben protesten niet altijd succes: Noorse beachhandbalsters kregen twee jaar geleden nog een boete van 1.500 euro omdat zij op het EK korte broeken aantrokken in plaats van bikinibroekjes.

In het hockey werd de discussie aangezwengeld door de Engelse middenvelder Tessa Howard (24). Vrouwen mochten op interlands wel shorts dragen, maar alleen als het héle team ze droeg. Howard hekelde dit gebrek aan keuzevrijheid, omdat sommige vrouwen − waaronder zijzelf − zich comfortabeler voelen in een sportbroek. Daarin trainen de hockeysters doorgaans ook.

Howard zette haar pleidooi kracht bij met een onderzoek dat ze zelf had uitgevoerd als student sociologie aan de universiteit van Durham. Daarvoor had ze ruim vierhonderd volwassen Britse vrouwen een vragenlijst laten invullen over hun ervaringen met sportkleding. Van deze (niet-representatieve) groep zei de meerderheid meer vrijheid te willen in kledingkeuze tijdens het sporten, die met name bij teamsporten beperkt kan zijn. Sommigen werden onzeker over hun lichaam in strakke of weinig verhullende kleding, of vonden het vervelend dat een (broek)rok hun geslacht extra benadrukte.

Na de protesten vanuit Engeland besloot de internationale hockeyfederatie in juni om de keuze voor een broek of (broek)rok vrij te laten. Howard zelf was vrijdag de eerste hockeyster die in broek een doelpunt maakte op een groot titeltoernooi. Dat deed ze in de wedstrijd tegen Ierland, die Engeland met 3-0 won.

Rokkwestie

De rokkwestie speelt al langer in het hockey. In Nederland is het voorschrift dat meisjes en vrouwen een rok dragen en mannen en jongens een broek, jaren geleden al geschrapt, zegt Clarinda Sinnige, technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Wel kunnen individuele clubs hun eigen kledingvoorschriften in stand houden.

In de Nederlandse Hoofdklasse heeft Sinnige nog niet gezien dat vrouwen een broek droegen, of mannen een rok. ‘Maar bij de jeugdcompetities is dat niet nieuw.’ Dat de nieuwe internationale regels tijdens dit EK al zijn versoepeld, ontdekte Sinnige zelf vlak voor aanvang van het toernooi. Verzoeken van Nederlandse spelers hierover zijn er ook niet geweest.

Ze sluit niet uit dat die verzoeken nog zullen komen. Speciaal voor de Nederlandse vrouwen ontworpen shorts zijn in dat geval nog niet voorhanden. De KNHB is hierover wel in overleg met kledingsponsor Adidas, voor als er vraag naar komt.