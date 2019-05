Hobbydichter scoort hit in China met marsdeuntje ‘Handelsoorlog’ - ‘Ik vertolk de stem van het gewone volk’

‘We zijn niet bang van deze uitdaging’, klinkt het in het liedje, op de melodie van een bekend anti-Japans gezang. In de video is ondertussen een gebalde en vurige vuist te zien, tegen een achtergrond van Chinese legerparades en economische praalprojecten. ‘Als de boosdoener wil vechten, dan vechten we terug tot het hem duizelt. Als de boosdoener wil vechten, dan vechten we terug tot hij verlamd is van schrik.’

Zhao, een 55-jarige hobbydichter, schreef de tekst al een jaar geleden, toen het Amerikaans-Chinese handelsconflict net uitgebarsten was. Destijds oogstte hij weinig bijval. Maar toen de Amerikaanse president Trump begin mei ineens de handelstarieven verhoogde en een boycot uitriep tegen China’s telecomreus Huawei, besloot Zhao zijn lied opnieuw te lanceren. Hij investeerde 200 euro, een derde van zijn pensioen, in een opname en video, en plaatste het nummer online.

‘Ik was zo boos toen ik over die laatste acties van Amerika las’, zegt Zhao aan de telefoon. ‘De voorwaarden die Amerika aanbiedt zijn zo oneerlijk dat wij die niet kunnen aanvaarden. Dit is niet gewoon een economisch geschil. Amerika probeert de Chinese economie te verzwakken om zo de opkomst van China te stoppen. Daarom heb ik mijn geld uitgegeven om dit lied te maken. Ik wil de mensen wakker maken en verenigen.’

Met de handelsoorlog steeds prominenter in het nieuws, sloeg het patriottische liedje in China meteen aan. Op Zhao’s eigen webkanaal was de video na amper vier dagen al 257 duizend keer aangeklikt, en de audioversie nog eens 113 duizend keer. Via het socialemediaplatform WeChat werd het nummer verder verspreid, en is het vermoedelijk al miljoenen keren bekeken. ‘Ik denk dat ik de stem van het gewone volk vertolk’, zegt Zhao. ‘Daarom is het zo snel verspreid.’

Zhao’s lied lijkt ook mee te surfen op een golf van anti-Amerikanisme in de Chinese media. Lange tijd bewandelden die een middenweg tussen onverzettelijk en verzoenend. Maar sinds de laatste tariefsverhogingen is de toon agressiever geworden. Staatskrant People’s Daily en staatspersbureau Xinhua noemden de handelsoorlog een ‘volksoorlog’, en op het avondnieuws bezwoer een presentator te willen ‘vechten tot het einde’.

Ook werd een pro-Amerikaanse tv-serie, die op 19 mei van start zou gaan, net voor lancering gecanceld. Op staatszender CCTV6 werd het gebruikelijke uitzendschema vervangen door films over de Koude Oorlog, met verhalen over een heldhaftige strijd tegen een Amerikaanse agressor. Voor wie de hint niet doorhad, tweette Hu Xijin, hoofdredacteur van de nationalistische krant Global Times, dat de Chinezen daarvan moesten leren dat ‘er geen gelijke onderhandelingen zijn zonder gevecht’.

Toch is er nog geen sprake van een aloude uitbarsting van nationalisme, want daarvoor zijn er nog te veel tegengeluiden. De staatsmedia staan nog steeds vol pleidooien voor ‘goede wil’ en ‘vriendschappelijke onderhandelingen’. Op sociale media was er recent veel steun voor Ren Zhengfei, de ceo van Huawei, die zei dat de keuze voor een iPhone of een Huawei niets met patriottisme heeft te maken.

Ook Zhao’s liedje bleek uiteindelijk iets te nationalistisch. Op zijn eigen veelbekeken webkanaal werd de video gecensureerd, al is hij nog steeds in kleinere WeChatgroepen te zien. ‘De staatsmedia zijn verantwoordelijk voor de handelsoorlogpropaganda’, zegt Zhao begrijpend. ‘De overheid kan niet toestaan dat gewone mensen zich daarin mengen.’ Hij heeft genoeg aan zijn bereik op sociale media, en heeft nog meer liedjes voorhanden, waarvan eentje met als titel: Wij heten allemaal Huawei.