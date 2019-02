Hitterecords Australië in januari ‘niet meer te tellen’

Op Tasmanië ontstonden door de droogte grootschalige bosbranden. Beeld REUTERS

Dat blijkt uit een overzicht van de warmtestatistieken, die het Australisch meteorologisch instituut op de website heeft gezet. ‘Er zijn zoveel records gesneuveld, dat ze nauwelijks meer te tellen zijn’, zegt medewerker Andrew Watkins tegen The Guardian.

Voor de eerste keer sinds de metingen begonnen in 1910 kwam de gemiddelde temperatuur voor de gehele maand januari op het gehele continent boven de 30 graden uit. Een nogal vasthoudend hogedrukgebied boven Tasmanië hield koude lucht vanaf de Zuidpool tegen, terwijl ook in het noorden de koelere moesson-regens langer dan gebruikelijk op zich lieten wachten. Gevolg: vanuit geen enkele windrichting drong koele lucht tot het land door.

Neerslag

Ook viel er in de meeste regio’s veel minder neerslag dan normaal: in delen van de staten Victoria, New South Wales en South Australia viel er tot minder dan 20 procent regen dan normaal in januari. Veel dieren overleefden de enorme droogte niet. In de rivieren stierven vissen massaal. Op het eiland Tasmanië was het de droogste januari ooit, wat tot lastig te controleren bosbranden leidde.

Het warmst werd het in Port Augusta, in het zuiden van het land: 49,5 graden. Dat is overigens geen record, in 2013 was de maximumtemperatuur nóg hoger. Wel een record: in de nacht van 25 op 26 januari daalde de temperatuur in Wanaaring (in de outback van New-South Wales) niet onder de 36.6 graden, de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten op het zuidelijk halfrond.

Andere bijzondere records: in Birdsville in Queensland in het noord-oosten werd het tien dagen achter elkaar warmer dan 45 graden. Cloncurry (ook Queensland) zag het kwik 43 dagen achter elkaar stijgen tot boven de 40 graden.

Inmiddels lijkt de ergste hitte voorbij: het Australische weerinstituut verwacht geen extreme hitte meer voor de komende dagen. Wel zijn er intussen nieuwe problemen: de moesson leidt in het noorden tot wateroverlast. In het stadje Townsville viel donderdag ruim een meter regen.