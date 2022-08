Hittegolf teistert China al negen weken, tien steden met temperaturen boven de 42 graden

Mensen zwemmen om aan de hitte te ontsnappen bij het samenstromen van de Han en Yangtze in Wuhan, in de provincie Hubei. Beeld Getty Images

De hittegolf in China ging maandag zijn 63ste dag in, waarmee het de langste hittegolf is sinds het begin van de metingen in 1961. Bovendien is deze hittegolf heter en betreft hij grote delen van het land dan die uit 2013, die voorheen het record hield. Dat bevestigde Sun Shao van de Chinese Academy of Meteorological Sciences aan Global Times.

De hittegolf begon in juni, en leidde toen al tot de warmste junimaand ooit gemeten in China. Sindsdien zijn bijna overal in het land de hitterecords meermaals verbroken.

Afgelopen zaterdag spande Zhushan, in de centraal gelegen provincie Hubei, de kroon met 44 graden. Volgens lokale media kampten meer dan 10 provincies met temperaturen boven de 40 graden. In de tien warmste steden steeg het kwik tot boven de 42 graden.

Volgens de Chinese kalender begon de herfst dit jaar op 7 augustus, maar aan het weer zullen de Chinezen dat niet merken. Meteorologen verwachten dat het warme weer nog zeker twee weken aan zal houden.

Klimaatverandering

Chinese meteorologen vermoeden dat de hittegolf ten delen het gevolg is van een La Niña-weersysteem, dat warme en droge lucht naar China brengt. Maar ook klimaatverandering speelt een rol, zoals zo vaak bij extreem weer. In 2018 concludeerden wetenschappers dat de Chinese hittegolf van een jaar eerder zonder klimaatverandering nagenoeg onmogelijk was geweest.

Uit data van het IPCC blijkt bovendien dat het aantal dagen met temperaturen boven de 35 graden in Oost-Azië bij een wereldwijde opwarming van 1,5 graden toeneemt met 2,4. Bij een opwarming van 3 graden bedraagt die toename maar liefst 7,5 dagen.

‘Tegen de achtergrond van klimaatverandering worden hittegolven het ‘nieuwe normaal’’, zegt Chen Lijuan van het National Climate Center tegen de Global Times. ‘De hoge temperaturen beginnen vroeg, gaan laat weg en blijven lang hangen, dat zal in de toekomst steeds duidelijker worden.’

Naast heet is het ook uitzonderlijk droog in China. De rivier de Yangtze kreeg in juli zo’n 30 procent minder neerslag dan normaal gesproken, en staat 60 procent lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Ook zijrivieren staan ‘significant lager’ dan andere jaren, zo meldde de commissie die het water in de rivier beheert.

Het Poyangmeer, dat in normale zomers verantwoordelijk is voor een groot deel van het water in de Yangtze, heeft de helft minder regen ontvangen in juli. Omwonenden gebruiken nu pompen om het water vanuit het meer op hun akkers te krijgen.