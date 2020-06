Hittegolf in Siberië, met 38 graden, wekt zorgen over veranderend klimaat

Smeltwater bij de arctische stad Norilsk. Vorige maand vond een olieramp plaats bij Norilsk door het ontdooien van permafrost waardoor leidingen verzakten. De stad, waar nikkel en andere delfstoffen worden verwerkt, is de grootste luchtvervuiler van Rusland, en stoot twee keer zoveel uit als Londen. Beeld Kirill Kukhmar/TASS

De recordtemperatuur van 38 graden Celsius zou op 21 juni zijn gemeten in Verchojansk in de autonome republiek Sakha (Jakoetië). De World Meteorological Organization (WMO) in Genève liet dinsdag weten dat ze de mediaberichten gaat checken bij de Russische federale meteorologische dienst. De WMO noemt de berichten zorgelijk, maar in lijn met bekende trends.

Het deel van Siberië dat boven de poolcirkel ligt maakt al weken een hittegolf door. Het voorjaar was er zeer warm, met temperaturen tot 8 graden boven normaal, waardoor het sneeuwdek op de bodem en het ijs op de rivieren voortijdig smolten. Ook afgelopen winter was warmer dan normaal.

Siberië heeft een extreem landklimaat dat vanouds figureert in het Guinness Book of World Records. De temperatuur kan er uiteenlopen van min 68 graden Celsius in de winter tot waarden van boven de 30 graden Celsius in de zomer. Maar 38 graden is uitzonderlijk, aldus de WMO. De temperatuur aan de grond zou volgens plaatselijke media zelfs op 45 graden hebben gepiekt.

Het huidige warmterecord vormt (indien bevestigd) een nieuwe aanwijzing van de opwarming van het klimaat, die in arctische gebieden twee keer zo snel gaat als elders. Dat is zorgelijk, want door de opwarming kan de permanent bevroren ondergrond (permafrost) ontdooien. Hierdoor kan op grote schaal methaan vrijkomen, een broeikasgas dat 38 keer zo krachtig is als CO2. Het kan de bestaande opwarming enorm versnellen.

Verzakkingen

Het ontdooien van de permafrost leidt ook tot verzakkingen van huizen, wegen en oliepijpleidingen. Een olieramp vorige maand bij de arctische stad Norilsk, waarbij 20 duizend ton olie in rivieren terechtkwam, was mede te wijten aan ontdooide permafrost. In 2011 stortte een appartementencomplex in Yakutsk, de grootste stad van Sakha (Jakoetië), ineen door de instabiel geworden ondergrond.

Een bijkomend probleem van de opwarming zijn de bosbranden, die ook in Siberië steeds vaker voorkomen en in omvang toenemen. Vorig jaar ging daarbij volgens Greenpeace Rusland meer dan vier miljoen hectare bos verloren. De eerste bosbranden braken dit jaar al uit in het voorjaar. Normaal begint het bosbrandseizoen in Siberië pas in de loop van juli.